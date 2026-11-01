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Vydra říční: mokrý predátor s knírkem, který vypadá roztomile, dokud si nevzpomenete, že právě rozebírá rybu

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Vydra říční má image roztomilého chlupatého plavce, který se válí ve vodě, klouže po břehu a vypadá, jako by celý život trávil rekreačním wellness. Jenže tohle je pořád šelma. Velmi dobře vybavená šelma. Má citlivé vousky, uzavíratelné nozdry, plovací blány, mimořádně hustou srst a tělo postavené tak, aby z rybníka udělalo vlastní lovecký revír. Člověk vidí mokrý čumáček. Ryba vidí problém.
Vydra říční: mokrý predátor s knírkem, který vypadá roztomile, dokud si nevzpomenete, že právě rozebírá rybu

Vydra říční: mokrý predátor s knírkem, který vypadá roztomile, dokud si nevzpomenete, že právě rozebírá rybu

Doba čtení 8 min

Článek byl publikován 01.11.2026 11:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Žlutá kočka

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