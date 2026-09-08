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Extra čokoládový dezert z plechu, který vypadá jednoduše, ale chutná jako narozeninový dort

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Čokoládový řez s krémem z mascarpone a hořké čokolády, vrstvený do šesti proužků. Recept, který u nás doma nezůstal ani den.
Obrázek na recept na čokoládový řez

Obrázek na recept na čokoládový řez

Zdroj: Foto: Cooky.cz, recept na čokoládový řez
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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