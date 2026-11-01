Domácí čisticí prostředek vrátí koupelně původní lesk. Výsledek může směle konkurovat práci profesionální uklízečky

Domácí čisticí prostředek vrátí koupelně původní lesk. Výsledek může směle konkurovat práci profesionální uklízečkyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bez popiskuZdroj: Fotografie: Freepik
Článek byl publikován 01.11.2026 11:02
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Tento magazín je jako hrnek horkého čaje po návratu domů – pohodový, hřejivý a plný nápadů. Nabízí články o bydlení, interiérovém designu i zahradě, ale také tipy na úsporná řešení, domácí vychytávky a kreativní projekty, které zvládnete sami. Vedle rad, jak zařídit byt útulně a prakticky, se tu...Všechny články tohoto autora →
- Běžné chyby při vaření připravují zeleninu o chuť, barvu i cenné živiny. Dopouští se jich téměř každý
- Vodní kámen může nenápadně zničit pračku za tisíce korun. Pravidelná a jednoduchá péče drahé škodě předejde
- Čerstvou zeleninu lze vypěstovat v plastových lahvích. Jednoduchý systém funguje na parapetu i balkoně
- Silně zanesenou pračku vyčistí levné a snadno dostupné prostředky. Většina domácností je má dávno po ruce