Nejlepší jednodenní výlety vlakem: Projděte si Babiččino údolí, ochutnejte vyhlášené pivo nebo se vydejte na exkurzi jeskyní

Vlak vás doveze do České Skalice, odkud se dostanete až k Babiččinu údolí. Lysá Hora je ne nadarmo považována za královnu Moravskoslezských Beskyd. Lidová architektura v celé své kráse. Čeká na návštěvníky na Pustevnách! Kokořín patří k nejzajímavějším hradům u nás. Křivoklát se objevil ve spoustě pohádek, ale i v zahraničních filmech. Pokud jste v Kutné Hoře dlouho nebyli, vypravte se sem. Je okouzlující i při několikáté návštěvě. V Poděbradech toho najdete spoustu. Moderní kolonádu, zámek i skvělou zmrzlinu.
Jízda vlakem má prostě svoje kouzlo. Co takhle ho poodhalit taky svým dětem nebo vnoučatům? Máme pro vás 10 tipů na jednodenní výlety vlakem napříč naší čarokrásnou domovinou.
Na výlet po Babiččině údolí Dolomitové jeskyně v Bozkově Z Ostravice na Lysou horu a do pivovaru Pendolinem do Plzně Cyklohráčkem až k Okoři Rožnov pod Radhoštěm: za valašskými tradicemi a na Pustevny Kokořínsko: za skalními útvary a po stopách filmových Rebelů Křivoklát: vlakem za královským hradem a krásami přírody Kutná Hora: za poklady UNESCO a tajemstvím kostnice Poděbrady: vlakem za lázeňskou pohodou a procházkou podél Labe Na výlet po Babiččině údolí
První výlet zahájíme na vlakovém nádraží v
České Skalici. Po modré turistické značce se vydáme centrem města, kde za Husovým náměstím po pravé straně narazíme na areál Barunčiny školy, za mostem přes řeku Úpu míjíme Muzeum Boženy Němcové a kostel Nanebevzetí Panny Marie.
Za kostelem začíná červená turistická trasa, která nás provede větší částí Babiččina údolí. Společně s dětmi si můžete prohlédnout ratibořický zámek, zámecký areál, Vodní mandl, Rudrův mlýn a
sochu Babičky s vnoučaty. Značka vás dovede až na Staré Bělidlo a k Viktorčinu splavu. Vlak vás doveze do České Skalice, odkud se dostanete až k Babiččinu údolí. Dolomitové jeskyně v Bozkově
Jedny z mála jeskyní, k nimž můžete dojít rovnou z vlakové stanice, najdete v Bozkově. Dolomitové jeskyně jsou jediné zpřístupněné jeskyně na severu Čech a lákají na podzemní jezírka, labyrint skalních bloků, krápníkové stěny a hlavně strašidelnou atmosféru. Z kilometru skalních chodeb je veřejnosti přístupno zhruba
350 metrů, kde vás i během parného léta ochladí „příjemných“ 7,3 °C. Nezapomeňte proto na teplejší oblečení.
Samotná trasa má střední náročnost a vede od semilského nádraží přes pomník obětem první a druhé světové války a Sejkorskou kapličku a končí po 9 kilometrech na nádraží Jesenný.
Z Ostravice na Lysou horu a do pivovaru
Pokud chcete poznávat krásy Moravskoslezských Beskyd, vydejte se vlakem na vlakové nádraží v
Ostravici. Odtud vede rovnou několik turistických tras. Naprostá většina turistů se ale vydává na královnu Moravskoslezských Beskyd – Lysou horu. Na vrcholek vede několik různě obtížných stezek, které jsou vhodné pro zkušenější horaly i začínající turisty.
Pokud si na nejvyšší vrchol Moravskoslezských Beskyd a Těšínska netroufnete, můžete si udělat procházku k nedalekému
Beskydskému pivovárku nebo okolo přehrady Šance, kam to máte od vlakové stanice v Ostravici příjemných 9 kilometrů. Lysá Hora je ne nadarmo považována za královnu Moravskoslezských Beskyd. Pendolinem do Plzně
Tenhle výlet zaujme nejen dítka, ale především jejich tatínky. Co takhle sbalit svačinu, pohodlné boty a vyrazit do Plzně? Pendolinem se sem dostanete z
Prahy, ale třeba i z Pardubic nebo Františkových Lázní.
A co vás v Plzni čeká? Třeba místní zoo, areál Techmanie nebo industriální
DEPO 2015 s různými interaktivními expozicemi. Milovníci piva by pak neměli opomenout exkurzi pivovaru Plzeňský Prazdroj. Pokud jde o západní Čechy, krásná je také cesta po trase Karlovy Vary – Mariánské Lázně. Cyklohráčkem až k Okoři
Už 8 let vozí speciální vlak jménem
Cyklohráček děti a jejich rodiče na speciální trase z pražského hlavního nádraží do královského města Slaný. Vláček vás proveze po nejhezčí pražské železniční trati, tzv. Pražském Semmeringu, přes Jinonice, Cibulku a Zličín.
Trasa pokračuje až do středočeské obce Hostivice, odkud směřuje malebným krajem kolem hradu
Okoř a Zákolanským údolím, kde se můžete vydat na výlet do útulné zoo, nebo k nejstarší dochované stavbě v celých Čechách – rotundě sv. Petra a Pavla na Budči. Konečnou stanicí je Slaný, jež nabízí mnoho zajímavých aktivit pro malé i velké. Rožnov pod Radhoštěm: za valašskými tradicemi a na Pustevny
Chcete poznat, jak se kdysi žilo na Valašsku? Nasedněte na vlak a vydejte se
do Rožnova pod Radhoštěm, kam se dostanete například s přestupem ve Valašském Meziříčí. Hlavním lákadlem je Valašské muzeum v přírodě, které patří k nejznámějším skanzenům v Česku.
Prohlédnout si tu můžete
Dřevěné městečko, Valašskou dědinu nebo Mlýnskou dolinu s historickými technickými stavbami. Během procházky poznáte tradiční roubené chalupy, řemesla i způsob života našich předků.
Pokud vás láká spíš horská turistika, můžete z Rožnova pokračovat autobusem
směrem na Pustevny. Ty proslavily především pohádkové dřevěné stavby Maměnka a Libušín, navržené architektem Dušanem Jurkovičem. Odtud se můžete vydat po hřebeni k soše pohanského boha Radegasta nebo pokračovat až na Radhošť.
Pro jednodenní výlet ale doporučujeme
vybrat si buď návštěvu skanzenu, nebo horskou procházku, abyste si cestu náležitě užili. Dřevěné městečko je nejstarší částí skanzenu a jeho samostatná prohlídka zabere přibližně 50 minut. Otevírací doba jednotlivých areálů se liší podle sezony. Lidová architektura v celé své kráse. Čeká na návštěvníky na Pustevnách! Kokořínsko: za skalními útvary a po stopách filmových Rebelů
Co takhle spojit výlet vlakem s trochou filmové nostalgie? Vydejte se
z Prahy do Mšena, které je skvělým výchozím bodem pro poznávání Kokořínska. Během turistické sezony sem o víkendech a svátcích jezdí také speciální Kokořínský rychlík s historickou lokomotivou a klasickými kupátkovými vozy. Už samotná cesta tak může být příjemným zážitkem.
Ze Mšena se můžete vydat
pěšky do Kokořínského dolu, který vás okouzlí pískovcovými skalami, hlubokými lesy a romantickými zákoutími. Za návštěvu stojí také majestátní hrad Kokořín, tyčící se nad okolní krajinou. A pokud patříte mezi fanoušky českého muzikálu Rebelové, nenechte si ujít zastávku v legendární Hospodě U Grobiána, kde se některé filmové scény natáčely.
Místní hospůdka si dodnes zachovává osobitou atmosféru a nabízí
tradiční českou kuchyni i sezónní speciality. Pokud sem zavítáte na podzim, rozhodně se vyplatí podívat do aktuální nabídky, jestli nechybí některá z houbových dobrot. Kokořín patří k nejzajímavějším hradům u nás. Křivoklát: vlakem za královským hradem a krásami přírody
Pokud vás lákají majestátní hrady a krásná příroda,
vydejte se vlakem na Křivoklát. Z Prahy se sem dostanete s přestupem v Berouně, odkud vlak pokračuje malebným údolím řeky Berounky. Od železniční zastávky Křivoklát vás pak čeká krátká procházka k jednomu z nejvýznamnějších českých královských hradů.
Na hradě Křivoklát můžete obdivovat
gotickou architekturu, historické sály, kapli nebo bývalé vězení. Pokud vám po prohlídce zbude čas, vydejte se taky do okolních lesů nebo k některé z místních vyhlídek, odkud se otevírají krásné pohledy na hrad i okolní krajinu. Křivoklát se objevil ve spoustě pohádek, ale i v zahraničních filmech. Zajímavost: V posledních letech se tady v jarním období natáčí česká reality show Zrádci. Třeba zrovna na vás čeká hradní pán! Kutná Hora: za poklady UNESCO a tajemstvím kostnice
Za historickými památkami nemusíte vždycky nutně vyrážet autem. Stačí nasednout na vlak a
zamířit do Kutné Hory, kam se z Prahy dostanete přibližně za hodinu. Z hlavního nádraží můžete pokračovat místním vlakem do stanice Kutná Hora město, odkud už je to jen kousek do historického centra zapsaného na seznamu UNESCO.
Rozhodně si nenechte ujít monumentální
chrám svaté Barbory, procházku kolem Jezuitské koleje nebo historický Vlašský dvůr. A pokud máte rádi trochu tajemná místa, navštivte také kostnici v Sedlci, která vás překvapí unikátní výzdobou z lidských kostí. Pokud jste v Kutné Hoře dlouho nebyli, vypravte se sem. Je okouzlující i při několikáté návštěvě. Poděbrady: vlakem za lázeňskou pohodou a procházkou podél Labe
Pokud si chcete užít pohodový den, vydejte se vlakem do Poděbrad. Z Prahy sem dojedete přímým spojem zhruba za hodinu a od nádraží vás čeká
příjemná procházka lázeňským parkem až do historického centra.
Poděbrady lákají na upravené parky, kolonádu, kavárny i
známé minerální prameny. Prohlédnout si můžete taky místní zámek nebo pokračovat podél řeky Labe až k soutoku s Cidlinou. Nedaleko se nachází ekocentrum Huslík, které se věnuje ochraně přírody a záchraně volně žijících živočichů. V Poděbradech toho najdete spoustu. Moderní kolonádu, zámek i skvělou zmrzlinu. Použité zdroje: zdroj 1 , zdroj 2 , zdroj 3 , zdroj 4 , zdroj 5 , zdroj 6 , zdroj 7