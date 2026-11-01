Jablečný koláč s hladkým vanilkovým krémem výborně chutná se šálkem čaje

s Jablečný koláč vanilkovým krémem je přesně ten typ pečení, do kterého se člověk pustí, když v míse zbyla dvě jablka a není nálada na žádné složité kouzlení. V základu jde o obyčejnou domácí z dortové formy. Krém na povrchu ji ale trochu pozvedne, takže na stole nepůsobí jako nouzovka ke kávě, i když tak klidně vznikla. buchtu
U podobných koláčů je dobré nepodcenit hlavně jednu věc:
. Nemá z něj být pevná kaše, ale po nalití na těsto by se neměl chovat jako řídké mléko. Pokud doma chybí krém musí před pečením zhoustnout vanilkový extrakt, pomůže vanilkový cukr. Chuť bude o něco jednodušší, s tím se nedá nic dělat, ale koláč to nijak zásadně nezkazí. Recept na jednoduchý jablečný koláč s krémem
Doba přípravy: 50 minut Co potřebujeme Těsto: 250 g hladké mouky 150 ml mléka 120 g krupicového cukru 3 ks vejce 2 ks jablka 1 lžička prášku do pečiva 1 lžička vanilkového extraktu Vanilkový krém: 300 ml mléka 70 g krupicového cukru 20 g kukuřičného škrobu 2 ks vejce 1 lžička vanilkového extraktu Postup přípravy vláčného jablečného koláče s vanilkovým krémem
1.
Nejdřív připravte krém. Do menšího rendlíku dejte vejce, škrob, cukr a vanilkový extrakt. Promíchejte je metličkou a potom přilijte mléko. Směs zahřívejte na středním plamenu a míchejte, dokud nezhoustne a nezačne zlehka probublávat. Potom ji nechte ještě asi 2 minuty povařit.
2. Rendlík stáhněte z plotny. Krém můžete přendat do misky nebo cukrářského sáčku a zakrýt ho, aby na povrchu neosychal. Nemusí být úplně studený, ale řídký by zůstat neměl.
Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Když jablka dostanou sametový doprovod: Jablečný koláč s vanilkovým krémem, který chutná jako nedělní pohoda
3. Na těsto vyšlehejte
vejce s cukrem, až směs zesvětlá a trochu nabude. Přilijte mléko, přidejte vanilkový extrakt a už jen krátce prošlehejte.
4. Do mísy prosejte
hladkou mouku s práškem do pečiva. Promíchejte, ať v těstě nezůstanou suchá místa. Nakonec vmíchejte jablka nakrájená na malé kostičky. Jestli pustila hodně šťávy, nechte je předtím chvíli okapat, vyplatí se to. Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Když jablka dostanou sametový doprovod: Jablečný koláč s vanilkovým krémem, který chutná jako nedělní pohoda
5. Těsto nalijte do formy o průměru
26 cm, vyložené pečicím papírem. Nahoru rozdělte vanilkový krém. Může být po lžících, klidně i v nepravidelných pruzích, nemusí to vypadat jako z cukrárny.
6. Pečte v troubě předehřáté na
180 °C asi 30 až 35 minut. Pokud by povrch tmavl rychleji, než je příjemné, dejte na něj ke konci volně kus pečicího papíru.
Jablečný koláč podle tradičního receptu připomene, jak má chutnat a vonět pravé domácí pečení
7. Hotový koláč nechte pořádně vychladnout. Až potom ho vyjměte z formy a lehce poprašte
moučkovým cukrem. Horký ho raději nekrájejte, bude se trhat a člověk se s ním zbytečně nazlobí.
TIP: K jablkům se hodí malá špetka skořice a trochu citronové kůry. Není to povinné, ale s vanilkou tahle kombinace funguje spolehlivě. Co když chcete koláč trochu obměnit?
Obměnit se dá, jen
bych nepřeháněla množství krému. Když ho bude výrazně víc, střed koláče se bude péct déle a může zůstat mazlavý, což u tohoto typu moučníku není zrovna výhra.
Místo dvou jablek můžete
použít hrušky, případně dát jablka a hrušky napůl. U hrušek ale počítejte s tím, že bývají sladší a měkčí, takže bych v těstě trochu ubrala cukr. Kdo chce výraznější povrch, může po vychladnutí přidat pár nasucho opražených mandlových plátků. Drobná úprava, ale na talíři je znát.
Podobnou inspiraci lze najít i ve
francouzských verzích, kde se používá křehké těsto, smetana ke šlehání, žloutky a někdy také lžíce meruňkového džemu kvůli lesku. Tento recept je záměrně jednodušší a víc domácí. Žádná velká cukrářská disciplína, spíš koláč na obyčejné odpoledne.
VIDEO
Jablečný koláč s měkkým těstem, vrstvou dušených jablek a vanilkovým krémem
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz na základě veřejně dostupných informací z webu Healthline, Se souhlasem kanálu Dvě v troubě