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Jablečný koláč s hladkým vanilkovým krémem výborně chutná se šálkem čaje

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Jablečný koláč s vanilkovým krémem je přesně ten typ pečení, který vypadá o něco slavnostněji, než kolik s ním je práce. Krém se vaří zvlášť, ale žádná věda to není, a jablka udělají z obyčejného těsta vláčnou buchtu, která nezůstane suchá ani druhý den.
Fotografie k jablečnému koláči

Fotografie k jablečnému koláči

Zdroj: Foto: Se souhlasem kanálu Dvě v troubě, Když jablka dostanou sametový doprovod: Jablečný koláč s vanilkovým krémem, který chutná jako nedělní pohoda
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 06:05

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

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