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Pečené kuřecí stehno na zelí s bramborovým knedlíkem: Hit na víkendový stůl

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Když chci uvařit něco poctivého, co zasytí celou rodinu a přitom u toho nemusím stát hodinu u sporáku, sahám právě po kuřecích stehnech na kysaném zelí. Je to jídlo, které má výraznou chuť, vystačí z pár běžných surovin a díky pečení v jednom pekáči se o velkou část práce postará trouba. Odlišuje ho hlavně to, že zelí dávám do pekáčku i s nálevem a přihodím pár kousků másla, takže maso zůstane šťavnaté a zelí krásně změkne.
Obrázek k receptu na Kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a bramborový knedlík: Tradiční český oběd, který zasytí a krásně provoní kuchyni

Obrázek k receptu na Kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a bramborový knedlík: Tradiční český oběd, který zasytí a krásně provoní kuchyni

Zdroj: Foto: Cooky.cz, Recept na Kuřecí stehno pečené na kysaném zelí a bramborový knedlík: Tradiční český oběd, který zasytí a krásně provoní kuchyni
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 08:09

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Cooky.cz

Web přináší širokou škálu receptů pro všechny příležitosti – od rychlých večeří a domácího pečiva až po sladké dezerty a slavnostní menu. Čtenáři zde najdou nápady, které potěší začátečníky i zkušené kuchaře, a spoustu praktických tipů, jak z běžných surovin vykouzlit skvělá jídla. Kromě...

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