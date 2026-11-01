Pečené kuřecí stehno na zelí s bramborovým knedlíkem: Hit na víkendový stůl

Máte rádi českou klasiku, jen byste místo vepřového raději něco lehčího, třeba kuře? Kuřecí stehna pečená na kysaném zelí s bramborovým knedlíkem jsou přesně ten druh oběda, který nevypadá nijak složitě, ale na talíři funguje výborně. Pár běžných surovin, pekáč, trouba a trochu času. Zelí dávám rovnou i s nálevem, navrch přijde máslo. Maso se pak zbytečně nevysuší a zelí se upeče pěkně doměkka.
Na tomhle receptu je sympatické hlavně to, že se nemusí držet úplně křečovitě. Někdy zůstane jen cibule a kmín, jindy se do zelí přidá stroužek česneku nebo pár kostiček slaniny, když zrovna čeká v lednici. Základ ale zůstává pořád stejný:
kysané zelí, . S kuřecí stehna, máslo nebo sádlo a pomalejší pečení z toho vznikne oběd, u kterého se většinou nejdřív jí a až pak mluví. bramborovým knedlíkem
Můj tip: Pokud je zelí hodně kyselé, část nálevu slijte stranou. Nevylévejte ho hned, byla by to škoda. Během pečení se dá po lžících vracet zpátky. Se zelím je potíž v tom, že kyselost se ubírá hůř, zatímco přidat ji můžete skoro kdykoliv. Recept na poctivé kuřecí stehno pečené na kysaném zelí s bramborovým knedlíkem
Tenhle oběd se hodí na víkend, ale dá se zvládnout i ve všední den, když nechcete stát pořád u plotny a něco míchat.
Doba přípravy: 20 minut Doba pečení: 70 až 80 minut Počet porcí: 4 porce Ingredience pro přípravu Stehno: 4 ks kuřecích stehen 750 g kysaného zelí i s nálevem 1 ks velké cibule 30 g másla 1 lžíce sádla 1 lžička kmínu 1 lžička soli 1/2 lžičky mletého černého pepře 2 stroužky česneku 100 ml vody nebo vývaru na podlití Bramborový knedlík: 800 g vařených brambor ve slupce, vychladlých 200 g hrubé mouky 1 ks vejce 1 lžička soli 2 lžíce bramborového škrobu Postup přípravy křupavého kuřecího stehna pečeného na zelí s domácím knedlíkem
1. Troubu nastavte na
180 °C. Kuřecí stehna osušte papírovou utěrkou, ze všech stran osolte, opepřete a posypte kmínem. Když máte pár minut navíc, nechte je chvíli ležet na lince. Pokud ne, recept se kvůli tomu nezhroutí.
2. Do pekáče rozprostřete
kysané zelí i s nálevem. U hodně kyselého zelí část nálevu raději odlijte stranou. Přidejte cibuli nakrájenou na půlměsíčky, prolisovaný česnek a všechno v pekáči lehce promíchejte.
3. Na zelí rozhoďte kousky
másla a přidejte i sádlo. U pečeného zelí tahle kombinace dělá dobrou službu. Zelí se nepřichytává do sucha a šťáva má plnější chuť.
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4. Připravená
kuřecí stehna položte nahoru na zelí. Ke dnu pekáče přilijte trochu vody nebo vývaru, asi polovinu připraveného množství. Maso se nemá koupat, stačí podlít.
5. Pekáč přiklopte poklicí, případně ho pevně zakryjte alobalem, a pečte zhruba
50 minut. Během pečení se jednou podívejte dovnitř, jestli se tekutina příliš nevypekla. Když ano, dolijte trochu vody nebo vývaru.
6. Po padesáti minutách pekáč odkryjte, stehna přelijte výpekem a vraťte je do trouby ještě na
20 až 30 minut. Kůže by měla zezlátnout. Zelí ale hlídejte, nemá se vysušit.. Foto: Cooky.cz, Ke konci pečení pekáč odkryjte a maso zapečte dozlatova, zelí se nesmí vysušit. Mezitím se pusťte do bramborového knedlíku
7. Studené vařené brambory nastrouhejte najemno, přidejte
hrubou mouku, vejce, sůl a bramborový škrob. Těsto zpracujte rychle. Bramborové těsto nemá rádo dlouhé hnětení, potom řídne a lepí se víc, než je příjemné.
8. Z těsta vytvarujte dvě šišky. Ve větším hrnci přiveďte k varu osolenou vodu a knedlíky do ní opatrně vložte. Vařte mírným varem asi
20 minut, přibližně v polovině je otočte.
9. Uvařené knedlíky vyndejte z vody a hned je na několika místech propíchněte špejlí. Pára odejde ven a knedlíky se tolik nesrazí.
10. Upečená
kuřecí stehna podávejte na porci kysaného zelí a přidejte plátky bramborového knedlíku. Nejlepší jsou hned po vytažení z trouby. Když něco zůstane, dejte zbytky do lednice a druhý den je ohřejte opatrně v troubě nebo na pánvi pod pokličkou. Rady a tipy hospodyňky
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Zdroj: Autorský text redakce Cooky.cz, částečně upraveno AI, recept a foto Renata Malíková