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Klasické kávovary končí. Vrací se zařízení, co dělá lepší kávu, nezabere místo a stojí zlomek peněz

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Obří automaty zabírají linku i peněženku. Jednoduchá nádoba bez zásuvky se vrací a láká na plnější chuť.
Klasické kávovary končí. Vrací se zařízení, co dělá lepší kávu, nezabere místo a stojí zlomek peněz

Klasické kávovary končí. Vrací se zařízení, co dělá lepší kávu, nezabere místo a stojí zlomek peněz

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 09:30

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Tento článek byl publikován ze zdrojů FAJNTIP.cz

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