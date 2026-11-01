Klasické kávovary končí. Vrací se zařízení, co dělá lepší kávu, nezabere místo a stojí zlomek peněz

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Na kuchyňské lince stojí lesklý automat, který hučí, bliká a pravidelně žádá o odvápnění. Slibuje dokonalou kávu na jedno stisknutí, jenže za pohodlí se platí: místem, časem věnovaným čištění vnitřních cest i penězi za kapsle. Čím dál víc lidí proto hledá cestu zpátky k jednoduchosti a k vlastnímu rozhodování o tom, jak má káva chutnat.
Šálek s hutným tělem a jemným sedimentem na dně
Už první doušek prozradí, že tohle bude jiná káva. Nápoj má plnější tělo a výraznější texturu a na dně šálku zůstává jemná usazenina. Zrna totiž po celou dobu plavou ve vodě a louhují se naplno. Kovové sítko zachytí hrubou sedlinu, ale na rozdíl od papíru propustí kávové oleje i drobounké částečky. Výsledek nepůsobí vodově, spíš hutně, a chuť v ústech dlouho přetrvává.
Každému to ale vyhovovat nemusí. Kdo má rád čistou a jiskrnou kávu bez náznaku kalu, sáhne raději po papírovém filtru. A rozhodně nečekejte espresso: bez vysokého tlaku nevznikne hustá pěna ani silně koncentrovaný doušek. Hodí se na větší objem černé kávy, kterou si chcete vychutnat v klidu. Výsledek navíc ovlivňuje čerstvost a pražení zrn, hrubost mletí i kvalita vody.
Konstrukce je přitom nesmírně prostá: nádoba, víko a píst se sítkem. Žádná zásuvka, žádné filtry na jedno použití, žádné plastové ani hliníkové kapsle. Stačí horká voda, takže si s ní poradíte v kuchyni, na chatě i v kanceláři. Vyrábějí se různé velikosti, v jedné várce tak připravíte kávu pro celou návštěvu.
Bez motorů a čerpadel nehrozí porucha elektroniky ani zanesení skrytých rozvodů. Odpad je minimální, v podstatě jen kávová sedlina vhodná na kompost. U většiny modelů lze navíc vyměnit rozbité sklo nebo opotřebované sítko. Ekologii pomůže i drobnost: do konvice nalévejte jen tolik vody, kolik opravdu vypijete.
Jak se jmenuje ten návrat a jak ho zvládnout
Řeč je o french pressu, nádobě s pístem a kovovým sítkem. Žádná novinka to není: princip se používá od první poloviny 20. století a první moderní verzi s integrovaným sítkem si podle dostupných informací nechal roku 1929 patentovat italský designér Attilio Calimani. Mletá káva se louhuje přímo v horké vodě a pak se mechanicky oddělí stlačením sítka. Stejně funguje sklo i nerez.
Aby výsledek nebyl prázdný ani trpký, držte se několika kroků. Základní poměr je 30 gramů kávy na 500 mililitrů vody, který si později upravíte podle chuti.
- Nejdřív nádobu propláchněte teplou vodou a vylijte ji, studený povrch by vodu hned ochladil. Sklo chraňte před prudkými teplotními šoky.
- Použijte hruběji a rovnoměrně namletá zrna, nejlépe těsně před přípravou. Jemné espresso mletí sítkem propadne a píst se bude tlačit těžko.
- Zalijte vodou o teplotě zhruba 92 až 96 °C. Po uvaření chvíli vyčkejte, světlejší pražení snese vyšší teplotu, tmavší nižší. Směs jemně promíchejte.
- Nasaďte víko s pístem nahoře a nechte kávu louhovat asi čtyři minuty (rozmezí tři až pět minut). Nádobou netřeste.
- Pomalu a bez síly zatlačte píst dolů. Sedlinu nepěchujte, sítko má jen oddělit nápoj od usazeniny.
- Hotovou kávu ihned přelijte do šálků nebo termosky. Zůstane-li nad sedlinou, extrahuje dál a zhořkne.
Když chuť nesedí, laďte po jednom parametru. Vodnatý dojem napraví víc kávy, delší louhování nebo jemnější mletí. Svíravá trpkost bývá znamením příliš jemného mletí, příliš tmavého pražení, dlouhého kontaktu s vodou nebo špinavého sítka. Sediment na dně je normální, zmírníte ho opatrným naléváním a ponecháním posledních kapek v nádobě.
Údržba nesmí skončit u opláchnutí. Kávové oleje ulpívají na sítku a mohou žluknout, což zkazí další šálek. Sedlinu po vychladnutí vyhoďte do koše či na kompost, ne do dřezu, píst rozšroubujte a díly umyjte jemným prostředkem. Zda smíte něco dát do myčky, určuje materiál a pokyn výrobce.
Háček pro hlídače cholesterolu a verdikt pro všední den
Nefiltrovaná káva má i zdravotní stránku. V zrnech se přirozeně vyskytují olejovité látky kafestol a kahweol, tedy diterpeny, které mohou při pravidelné a vydatné konzumaci zvyšovat hladinu LDL cholesterolu. Papírový filtr je z velké části zachytí, kovové sítko je propouští. Nepomůže ani káva bez kofeinu, protože diterpeny na kofeinu nezávisí.
Lidé se zvýšeným kardiovaskulárním rizikem by proto měli zvážit množství i četnost a každodenně dát přednost papíru. Existuje i trik: pod sítko pístu lze vložit vystřižený papírový filtr, který oleje zachytí, aniž byste museli měnit nádobu. Pozor také na celkovou citlivost na kofein, jeho množství závisí na zrnech a dávce.
French press nenabídne espresso ani mléčnou pěnu na tlačítko, dává však klidný ranní rituál a volnost v přípravě. Rozhoduje kvalita zrn, protože ani nejlepší louhování nezachrání špatnou surovinu. S čerstvou kávou, čistou vodou a čistým sítkem se z jednoduché pomůcky může stát trvalá součást kuchyně. Vyměnili byste svůj automat za něco tak prostého?
Zdroje článku: sita.sk, dumazahrada.cz, centrum.cz, fajntip.cz
Autor článku: Monika Blažková