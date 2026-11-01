YouTube nabízí stovky filmů zdarma a legálně, ale většina lidí o nich neví. Najdete je na pár kliknutí

Když se řekne YouTube, většina lidí si vybaví videa oblíbených tvůrců, hudební klipy nebo živé přenosy. Málokdo ale ví, že platforma nabízí také sekci Free Primetime Movies & Shows, ve které lze sledovat celé filmy zdarma, legálně a bez předplatného. Jedinou podmínkou je sledování reklam. Nejde o pochybné kopie nahrané anonymními uživateli. Tato nabídka je součástí oficiální sekce Movies & TV a zahrnuje licencované filmy od studií a distributorů, jako jsou Disney, Warner Bros., Paramount, Lionsgate nebo FilmRise. YouTube v roce 2022 na svém oficiálním blogu uvádělo, že nabídka obsahuje více než 1 500 filmů. Proč o ní tedy tolik lidí neví? Služba nemá výraznou vlastní značku, není příliš propagovaná a v rozhraní YouTube se k ní nemusí být snadné dostat. A pro české diváky má ještě jeden zásadní háček.
Kde přesně filmy najdete a kolik kliknutí to zabere
Cesta k bezplatným filmům může být poměrně krátká, YouTube ji ale nijak zvlášť nezvýrazňuje. Na webu můžete otevřít nabídku Movies & TV, případně zkusit přímo adresu youtube.com/movies. Pokud je bezplatný katalog ve vaší zemi dostupný, měla by se v této sekci objevit také nabídka filmů zdarma.
V mobilní aplikaci může být hledání složitější. Rozložení nabídky se liší podle zařízení, verze aplikace i země, ve které YouTube používáte. Sekci Movies & TV proto nemusíte najít na stejném místě jako ostatní uživatelé. Někdy se doporučené bezplatné filmy objeví přímo na domovské stránce, jindy je nutné projít nabídku kategorií.
Právě méně nápadné umístění je jedním z důvodů, proč tato možnost uniká pozornosti. Nejde o samostatnou aplikaci s vlastní ikonou, ale o jednu z částí rozsáhlé platformy, na které se každý den objevují miliony videí.
Co tam vlastně je a co nečekejte
Bezplatný katalog YouTube nemusí tvořit jen zapomenuté nízkorozpočtové filmy. Mezi tituly, které platforma v minulosti uváděla jako příklady, patřily například 60 sekund (Gone in Sixty Seconds), Nevěsta na útěku (Runaway Bride) nebo Pravá blondýnka (Legally Blonde). Některé filmy byly dostupné ve Full HD rozlišení 1080p a s prostorovým zvukem 5.1.
Nabídka se průběžně mění. YouTube v roce 2022 uvádělo, že americkým uživatelům přidává až sto nových filmů týdně. Aktuální tempo obměny pro rok 2026 ale veřejně nevyčísluje. Oficiální nápověda potvrzuje, že se katalog pravidelně aktualizuje.
Zároveň je dobré vědět, co od této služby očekávat:
- Není to konkurent Netflixu. Netflix je předplacená streamovací služba s vlastní tvorbou a rozsáhlou knihovnou filmů a seriálů. I jeho levnější tarif s reklamami vyžaduje měsíční platbu.
- Není to Tubi ani Pluto TV. Tyto platformy fungují jako samostatné bezplatné služby s rozsáhlou nabídkou filmů a televizního obsahu. Bezplatné filmy na YouTube představují pouze jednu část mnohem větší platformy.
- Nejde především o filmové premiéry. Nabídka se zaměřuje hlavně na starší a katalogové tituly, nikoli na nejnovější filmy z kin.
K přehrávání filmů nepotřebujete YouTube Premium ani jiné předplatné. Provoz služby se financuje z reklam. Předplatitelé YouTube Premium mohou u způsobilého obsahu sledovat videa bez reklam, dostupnost této výhody se však může lišit podle typu předplatného a konkrétního obsahu.
Velký háček pro české diváky
Program Free Primetime Movies & Shows je určen pouze pro vybrané trhy. Česká republika mezi oficiálně podporované země nepatří, takže českým uživatelům není tato nabídka standardně dostupná. YouTube v Česku nabízí také možnost některé filmy půjčit nebo koupit, ta je však placená.
To ovšem neznamená, že na YouTube z české IP adresy nenajdete žádný celý film zdarma. Některé filmy zveřejňují přímo jejich distributoři nebo jiní oprávnění držitelé práv a mohou být dostupné i v Česku. Taková videa ale nemusejí být součástí programu Free Primetime Movies & Shows. Jejich dostupnost, kvalita i jazyková výbava se liší podle konkrétního titulu.
Při hledání legálního obsahu je proto vhodné ověřit, kdo video zveřejnil a zda má právo film distribuovat. Samotná přítomnost filmu na YouTube ještě automaticky neznamená, že byl nahrán se souhlasem držitele práv.
Ani české titulky nebo dabing nejsou samozřejmostí. Záleží na tom, jaké jazykové verze a titulky jsou u konkrétního filmu k dispozici. U obsahu určeného primárně pro zahraniční trhy proto nelze s českou lokalizací automaticky počítat.
Proč studia dávají filmy na YouTube zadarmo
Ekonomická logika je poměrně jednoduchá. YouTube nabízí možnost sdílet příjmy z reklam s držiteli práv. Pro filmová studia a distributory tak může jít o způsob, jak znovu zpeněžit starší tituly, které už mají za sebou uvedení v kinech i placené streamování, a zároveň je zpřístupnit širokému publiku. Nemusejí přitom budovat vlastní streamovací platformu ani provozovat samostatnou infrastrukturu.
YouTube tím rozšiřuje svou nabídku vedle placených půjčoven, nákupu filmů a dalších televizních a streamovacích služeb. Bezplatný katalog financovaný reklamami je však jen jednou z částí celé platformy, nikoli její hlavní předností. I to může vysvětlovat, proč se mu nedostává tolik pozornosti jako samostatným streamovacím službám.
Bezplatné filmy na YouTube tedy skutečně existují a v podporovaných zemích mohou nabídnout zajímavý výběr legálně dostupného obsahu. Pro české diváky však program Free Primetime Movies & Shows zatím není běžně dostupný. Zůstává tak spíše ukázkou toho, jak by YouTube mohlo svou filmovou nabídku v budoucnu rozšířit i na další trhy.
Zdroj: Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor: Petr Sedmík