Obličejová jóga může podpořit pevnější vzhled pokožky. Slibované vyhlazení všech vrásek během 1 týdne ale nelze zaručit

Pokud si chcete udržet mladistvý vzhled co nejdéle a zpomalit proces stárnutí, je dobré nejen používat vhodnou kosmetiku, ale naučit se základy obličejové jógy.
Obličejová jóga je technika využívající různé masáže a cvičení zaměřené na obličej, krk a ramena. Může být
účinná při zlepšování strukturálního vzhledu vašeho obličeje posílením svalů tváří a obličeje. Vyvážená rutina obličejové jógy zahrnuje cvičení spolu s masážními, relaxačními a akupresurními technikami, říká doktor Daniel Bubnis. Mladší vzhled s obličejovou jógou
Obličejová jóga je skvělým způsobem, jak předejít hlubokým vráskám a zpomalit známky stárnutí. Kromě toho se také doporučuje vhodná kosmetika a stejně tak zaměřit se na celkovou pohodu. Je důležité
dobře spát, omezit stres a zdravě jíst. Holistické zdraví a sebepéče jsou klíčem k zářivé pleti, protože péče o sebe zevnitř se odrazí ve vašem vnějším lesku, jak uvádí zakladatelka obličejové jógy Danielle Collins. Provádění obličejové jógy
Toto cvičení je nejlepší provádět hned ráno po probuzení nebo večer před spaním, a to alespoň 5× týdně po dobu
ne delší než 15 minut v pevně stanovenou dobu po 3 měsíce. Před zahájením komplexního cvičení si důkladně umyjte ruce a velmi dobře si očistěte obličej. Cvičení obličeje a krku
Nejprve si před cvičením zahřejte obličej lehkými cvičeními ke zlepšení krevního oběhu. Otevřete oči i ústa a spusťte spodní ret, jak jen můžete.
V tuto chvíli by se vaše obočí nemělo hýbat, pokud ho nemůžete udržet v klidu, měli byste ho stisknout rukama. Toto cvičení opakujte 10×. Krouživým pohybem hýbejte krkem a poté ho nakloňte na stranu. Fotografie: Freepik
Je důležité naučit se nejprve soustředit na lícní svaly. Otevřete ústa a chvíli zůstaňte v otevřené poloze. Poté zmenšete otvor a uvolněte lícní svaly. Stáhněte horní ret dolů a snažte se ovládat koutky rtů, aniž byste jimi pohnuli.
Toto cvičení opakujte 15×. Pak byste měli dělat cviky, které pomohou odstranit dvojitou bradu a zabrání jejímu vzniku. Uvolněte horní ret a pomalu natahujte spodní čelist, dokud neucítíte tažení kolem brady. Toto cvičení opakujte 10×.
Zdroj:
Healthline
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Zná ji každá filmová herečka. Obličejová jóga vyhladí všechny vrásky jako mávnutím proutku zobrazený najskôr Zdravestravovani.eu.