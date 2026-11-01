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Obličejová jóga může podpořit pevnější vzhled pokožky. Slibované vyhlazení všech vrásek během 1 týdne ale nelze zaručit

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Pokud si chcete udržet mladistvý vzhled co nejdéle a zpomalit proces stárnutí, je dobré nejen používat vhodnou kosmetiku, ale naučit se základy obličejové jógy. Obličejová jóga je technika využívající různé masáže a cvičení zaměřené na [...]...
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Zdroj: Fotografie: Depositphotos
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:06

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Zdravestravovani.eu

Magazín klade důraz na praktické využití: jak jíst zdravě, zůstat v kondici a čelit stresu — vše s respektem k realitě, v níž žiješ. Najdeš tu rady, jak si zdravou stravu zařadit do dne bez námahy, ale i témata, která překvapí — třeba zdravotní benefity obyčejných surovin nebo cvičební tipy pro...

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