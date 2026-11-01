Blíží se úplné zatmění slunce. Do konce století už se takového nedočkáme

Nejdelší tma tohoto století
Tak dlouhou noc uprostřed dne už v 21. století nezažijeme. Při úplném zatmění 2. srpna 2027 zmizí Slunce v nejpříznivějším místě na 6 minut a 23 sekund. Delší úkaz tohoto století nabídl jen rok 2009, srovnatelný úkaz přijde až v příštím století. Astronomové mu proto přezdívají „Zatmění století“.
Rozdíl proti letošku bude propastný. Ve Španělsku trvala úplná fáze na řadě míst méně než dvě minuty, příští rok se v nejlepším místě protáhne na více než šest minut.
Rekordní trvání čeká podle tiskového tajemníka Astronomického ústavu AV ČR Pavla Suchana Egypt poblíž Luxoru, kde potrvá šest minut a 23 sekund. Podobně dlouhý úkaz přijde podle něj až v červnu roku 2114.
Kam za ním vyrazit
Pás úplného zatmění povede od Atlantiku přes jižní Evropu a severní Afriku až k Blízkému východu a Indickému oceánu. Zasáhne jih Španělska, Gibraltar, Maroko, Alžírsko, Tunisko, Libyi, Egypt, Saúdskou Arábii, Jemen a Somálsko. Stín přejde i přes Džiddu a Mekku a skončí nad Indickým oceánem.
Za nejlepší cíle považuje Suchan Egypt a Maroko. „Oblast Egypta a Maroka se jeví jako nejvhodnější nejen délkou zatmění, ale i počasím. V polovině prázdnin tam ale bude pořádné vedro,“ upozornil. V Maroku potrvá totalita přes čtyři minuty, v Egyptě přes šest.
Mezi nejatraktivnější místa patří egyptský Luxor, který leží téměř uprostřed pásu totality. Slunce tam bude během úkazu extrémně vysoko, přes 82 stupňů nad obzorem.
Co uvidíme v Česku
Česko zůstane mimo pás totality, Měsíc tedy Slunce nezakryje celé. Zatmění dosáhne zhruba 52 procent zakrytí.
I to je dost, aby se trochu sešeřilo a trochu ochladilo. Navíc bude úkaz probíhat kolem poledne a ty rozdíly budou více patrné,
vysvětlil Suchan.
Výhodou bude poloha Slunce. „Bude dost vysoko na obloze, takže nebude hrozit, že se nám při zatmění schová za nějakou terénní překážku,“ dodal astronom. Největší fáze nastane kolem jedenácté hodiny dopoledne.
- Praha: začátek 10:14, maximum 11:14, konec 12:17, zakrytí 51,6 % průměru Slunce
- Brno: začátek 10:15, maximum 11:17, konec 12:21, zakrytí 53,1 %
- Ostrava: začátek 10:19, maximum 11:19, konec 12:21, zakrytí 50,0 %
Proč bude zatmění tak dlouhé
O délce úkazu rozhoduje hlavně vzdálenost Měsíce od Země. Čím blíž je, tím větší se jeví na obloze a tím déle Slunce zakrývá.
Nejdelší zatmění nastává, když je Měsíc blízko Zemi a Země zároveň dál od Slunce. Právě tato kombinace způsobí, že v srpnu 2027 zůstane Slunce na některých místech skryté déle než šest minut. Kdo chce zažít totalitu naplno, musí počítat s cestou na jih a s vysokými teplotami uprostřed léta.
Zdroje článku: timeanddate.com, magazin.aktualne.cz, eclipse.gsfc.nasa.gov, nespechej.cz
Autor článku: Roman Veselý