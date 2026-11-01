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KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?

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Evropa se chystá na digitální euro hned ve dvou podobách. Evropská centrální banka připravuje veřejné digitální euro, které by mohlo začít fungovat kolem roku 2029.
KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?

KOMENTÁŘ: Soukromé vs. veřejné digitální euro. Co z toho budou mít Češi?

Zdroj: Pixabay
Doba čtení 4 min

Článek byl publikován 01.11.2026 10:47

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trade-off

Články z Trade-Off přibližují ekonomická témata způsobem, který je srozumitelný a přístupný široké veřejnosti. Věnují se dopadům ekonomických rozhodnutí na každodenní život lidí – ať už jde o ceny energií, důchody, daně, mzdy, inflaci nebo změny v zákonech, které ovlivňují peněženky českých...

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