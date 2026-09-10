Meteorologové otočili o 180 stupňů. První sněžení zasáhne střední Evropu už tento týden

Zatímco ještě minulý týden panovaly v Evropě letní teploty, situace se nyní dramaticky mění. Studená fronta, která ve středu dorazila nad střed kontinentu, s sebou přinese první sněhové srážky sezóny. A to v době, kdy mnozí turisté stále plánují horské túry v lehkém oblečení.
Alpy se zahalí do bílé
Podle rakouské meteorologické služby GeoSphere Austria zasáhne sněžení především Tyrolsko a jihozápad Salcburska. Hranice sněžení klesne na 1 500 až 2 000 metrů nad mořem, což znamená, že většina populárních vysokohorských tras bude pokryta čerstvým sněhem.
„Každý, kdo plánuje výstup do vyšších nadmořských výšek, bude potřebovat pevné a teplé oblečení,“ varují rakouští meteorologové.
Sněhové srážky se nevyhnou ani sousednímu Švýcarsku a severu Itálie. Německý deník Merkur dokonce hovoří o brzkém příchodu zimy s tím, že vše nad hranicí 1 500 metrů zůstane bílé minimálně do druhého zářijového víkendu.
Česko zůstane v dešti
Čeští milovníci zimy si na první vločky budou muset počkat. Jak vysvětluje meteoroložka Dagmar Honsová, ani nejvyšší česká hora Sněžka se sněhu nedočká.
„U nás v těchto polohách budou dva stupně nad nulou,“ uvedla Honsová s tím, že pro sněžení je tato teplota stále příliš vysoká.
Kdo touží spatřit první sněhové vločky a nechce cestovat až do Alp, má jednu alternativu – slovenské Tatry. Tam by se podle meteorologů sníh objevit mohl, byť v omezené míře.
Co to znamená pro turisty
Náhlý příchod zimních podmínek do hor může zaskočit nepřipravené výletníky. Odborníci doporučují:
- Sledovat aktuální předpověď před každým výstupem do výšek nad 1 500 m
- Vzít si do batohu teplé vrstvy i při zdánlivě příznivém počasí
- Počítat s možností náledí na exponovaných úsecích
- Zkrátit plánované trasy s ohledem na kratší denní světlo
Meteorologové zároveň uklidňují – sníh by měl rychle roztát a teploty se v následujících dnech opět mírně zvýší. Jde tedy spíše o připomínku blížícího se podzimu než o skutečný nástup zimy. Přesto je první zářijové sněžení v Alpách signálem, že letošní rok pokračuje v trendu nepředvídatelného počasí, které střední Evropu provází už od jara.
Zdroje článku: TN.cz - Střed Evropy zasáhne sněžení, GeoSphere Austria, Salzburg24, nespechej.cz
Autor článku: Anna Marková