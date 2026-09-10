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Z pozlacené kašny Chrtice opět prýští voda, prošla náročnou opravou

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Z pozlacené kašny Chrtice na náměstí Republiky v Plzni opět prýští voda. Město přitom dříve uvedlo, že bude pro letošní sezonu mimo provoz. Má totiž za sebou náročnou opravu, kvůli které byla na suchu už loni. Navíc se nachází v části náměstí, kde až do konce srpna pracovali dělníci na proměně prostranství.
Z pozlacené kašny Chrtice opět prýští voda, prošla náročnou opravou

Z pozlacené kašny Chrtice opět prýští voda, prošla náročnou opravou

Zdroj: Zuzana Pešková
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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