Většina lidí pecky z švestek vyhazuje. Stačí jeden krok a máte vlastní semenáček

Pokud jste se již někdy zajímali o to, zda je možné vypěstovat švestku z obyčejné pecky, máme pro vás dobré zprávy – je to mnohem jednodušší, než si myslíte. Abyste ovšem získali hojnou úrodnost a zaručili jste rostlině kvalitní růst,
je zapotřebí dodržet určitá pravidla, tedy zejména zvolit správnou odrůdu. My jsme si dnes proto pro vás připravili přehledného průvodce, jak snadno vypěstovat švestku z obyčejné pecky. Vyberte si správnou pecku
Než se vrhnete do sázení semen ze zakoupených plodů švestky, ujistěte se, že máte správnou odrůdu. Existuje totiž mnoho druhů, některé vyžadují celoročně teplé počasí, jiné naopak snesou zimu a mráz.
Doporučujeme sáhnout po domácí švestce, která byla vypěstována buď v České republice, nebo v jiných zemí s chladným zimním klimatem. Bohužel není jisté, zda půjde o totožnou rostlinu. Pokud totiž došlo k opylení jiným stromem, půjde o mezidruhového křížence s odlišnými vlastnostmi.
Jakmile získáte pecku ze správného plodu, budete ji prvně muset pořádně omýt, abyste odstranili všechna vlákna dužiny. Poté je důležité nechat ji důkladně vyschnout, abyste z ní mohli vytáhnout jadérko –
to ovšem může trvat i několik dní. Jakmile bude pecka dostatečně suchá, opatrně ji rozlomte (použijte kleště), abyste se dostali k jadérku. Musíte být však opatrní, aby nedošlo k jeho poškození. Zdroj fotografie: Depositphotos Důležitá je stratifikace
Švestky potřebují ke správnému vzcházení stimul v podobě přejití mrazem. Tomuto procesu se říká stratifikace. Nejlépe jí docílíte tak, že
pecky vložíte do sáčku, zahrabete přes zimu na zahradě, na jaře je z hlíny opět vyjmete a teprve poté vylouskáte. Bez stratifikace vám mohou semenáčky vzcházet i několik let. Výsadba semen švestky
Nejúčinnější způsob výsadby semen švestky je metoda
přesazování. Získané jadérko prvně umístěte do navlhčeného kousku tkaniny z přírodní látky, dobře ho zabalte a umístěte do ledničky (pokud jste již předtím neprovedli stratifikaci) – chlad je totiž zárukou, že semínko vzejde rychle. Látku byste měli poté každý den kontrolovat, aby neztrácela vlhkost. Pokud uschne, znovu ji namočte a vraťte do ledničky. Tento proces bude trvat nejméně 6 měsíců.
Jakmile vaše semínka zcela vyklíčí, je na čase přesadit je do středně velkého květináče. Proces sázení je poté stejný jako u každé jiné rostliny. Jeho dno vyplňte
menší vrstvou drenáže a zbytek dosypte vhodným substrátem (ten by měl být vyroben z přísad, jako je zahradní zemina, rašelina a písek). Do něj zasejte vyklíčená semena do hloubky 5–6 centimetrů. Poté květináč zabalte do plastového sáčku, vložte na teplé místo a dobře rostlinu zalévejte, půda by měla být vždy dobře navlhčená. Zdroj fotografie: Depositphotos Přesazení rostliny do země
Jakmile rostlina dostatečně vyroste, je načase ji přesadit do země. Výsadba by měla proběhnout v prvních jarních měsících, kdy se začíná oteplovat. Při přesazování dbejte na to, abyste vykopali
dvakrát větší jámu, než je velikost jejího kořenového balu. Také byste ji měli zasypat zeminou, ve které bude následně růst – smíchejte ji s malým množstvím humusu v poměru 1:1. Švestku poté pravidelně zalévejte, abyste půdu udržovali vlhkou.
Zvláště důležité při pěstování švestky je vybrání vhodného místa, kde ji zasadíte. Jde totiž o rostlinu, která potřebuje dostatek slunečního světla a dobře propustnou půdu. Také byste měli vzít v úvahu její fyziologii –
průměrná švestka totiž dorůstá výšky a šířky 4,5 až 6 metrů, přičemž její kmen mívá v průměru 15 až 20 centimetrů. Kořeny stromu také obvykle přesahují 2 až 3krát šířku koruny stromu, a proto je důležité vzít tato čísla v potaz, abyste švestce poskytli dostatek prostoru k růstu.
Jaké zkušenosti máte s pěstováním švestky vy? Zdroj: Bhg
Zdroj:
adbz.cz
Autor:
Lukáš Jírovec