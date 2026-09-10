Proč mají psi tolik tvarů, ale kočky vypadají stále poměrně podobně?

Doga a čivava jsou pořád jeden druh
Postavte vedle sebe čivavu a německou dogu a rozdíl působí téměř absurdně. Jedna se vejde do malé přepravní tašky, druhá může mít v kohoutku přes osmdesát centimetrů. Jezevčík má extrémně krátké končetiny a dlouhý trup, chrt úzké tělo postavené pro rychlost, mops téměř zmizelý čenich a komondor srst připomínající provazy. Přesto jde ve všech případech o domácího psa, jehož předkové pocházejí z vlčí populace.
Tak širokou tělesnou variabilitu mezi populacemi jediného druhu nacházíme mezi savci jen těžko. Genomické studie psů ukazují rozdíly nejen ve velikosti, ale také v proporcích končetin, stavbě lebky, typu srsti, osvalení nebo tvaru uší. Vědci proto používají psa jako mimořádně zajímavý model pro studium toho, jak selekce dokáže v poměrně krátkém čase proměnit savčí tělo.
U koček je situace na první pohled jiná. Mainská mývalí kočka je výrazně větší než singapura, perská má jinou hlavu než siamská, sphynx přišel téměř o srst a munchkin má nápadně zkrácené končetiny. Přesto bychom vedle sebe většinu kočičích plemen stále bez zaváhání označili za kočky. U psů může člověk bez znalosti jejich příbuznosti snadno získat pocit, že se dívá na zástupce několika různých druhů.
Za rozdíl přitom nemůže skutečnost, že by psí organismus byl od přírody jednoduše „tvárnější“ než kočičí. Novější výzkum lebek domácích koček dokonce ukazuje, že jejich tvarová rozmanitost byla dlouho podceňována a některá extrémně šlechtěná plemena se od divoké kočky liší velmi výrazně. Hlavní rozdíl leží především v intenzitě, délce a cílech lidského výběru.
Člověk potřeboval mnoho různých psů
První část odpovědi se skrývá hluboko v minulosti. Psi doprovázejí člověka nejméně patnáct tisíc let a jejich domestikace začala ještě mezi lovci a sběrači. Přesný čas, místo i průběh vzniku psa jsou stále předmětem odborné debaty, jisté však je, že vztah člověka a psa je podstatně starší než moderní chov plemen.
Během této dlouhé historie lidé zjistili, že mohou u psů zvýrazňovat vlastnosti vhodné pro velmi rozdílné úkoly. Někteří psi pomáhali sledovat zvěř podle pachu, jiní ji pronásledovali zrakem a rychlostí. Další hlídali stáda před predátory, přesouvali hospodářská zvířata, tahali náklady, chránili domy nebo lovili živočichy ukryté v norách.
Každá taková práce zvýhodňovala jinou kombinaci tělesných vlastností. Chrt potřeboval dlouhé končetiny, lehčí kostru a tělo schopné rychlé akcelerace. Pes vysílaný za jezevcem do nory naopak těžil z krátkých nohou a protáhlého trupu. Velký strážce stád potřeboval sílu a velikost, zatímco malý krysařík se musel dostat do prostor, kde by mohutný pes překážel. Dávno před vznikem moderních plemenných knih proto existovaly různé funkční typy psů. Genomické analýzy dnešních plemen stále nesou stopy tohoto staršího dělení podle práce.
Člověk tak po tisíciletí nedával psovi jedinou pracovní náplň. Vyráběl z jednoho původního tělesného plánu celou sadu specialistů.
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Kočka už přišla téměř hotová
Domestikace kočky probíhala jinak. Její předkové se začali pohybovat kolem prvních zemědělských sídel na Blízkém východě, kde lidské zásoby obilí přitahovaly myši a další drobné živočichy. Pro divoké kočky vzniklo nové bohaté loviště a lidé současně získali predátora, který pomáhal regulovat škůdce.
Právě proto se u koček často mluví o komenzální cestě domestikace. Člověk zřejmě zpočátku nechytil divokou kočku s plánem vytvořit z ní nový domácí druh. Část koček sama využila prostředí lidských sídel a jedinci schopní snášet lidskou přítomnost v něm získali výhodu. Genetické a archeologické doklady spojují ranou domestikaci především s oblastí Úrodného půlměsíce, odkud se kočky spolu s lidmi postupně šířily dál.
A zásadní rozdíl proti psovi je téměř komický svou jednoduchostí: kočka už uměla to, co od ní člověk potřeboval.
Kvůli lovu myší nebylo nutné vytvořit dvacet různých tělesných konstrukcí. Divoká kočka byla rychlá, obratná, relativně malá, měla vynikající sluch, zrak i schopnost lovit drobnou kořist. Člověk nepotřeboval kočku vysokou jako stůl k ochraně stáda, nízkou kočku do jezevčí nory ani šedesátikilovou kočku, která by zastrašovala vetřelce.
To neznamená, že kočky pouze pasivně žily vedle lidí. Jejich vztah s člověkem se postupně měnil a lidé je transportovali na stále větší vzdálenosti. Analýza starověké DNA ukázala šíření koček z oblasti Blízkého východu a později také výrazný příspěvek egyptských populací. Zajímavé však je, že varianta související s určitým zbarvením srsti se začala výrazněji prosazovat až po středověku. Intenzivní výběr koček podle vzhledu tedy přišel velmi pozdě.
Psí genetika nabídla člověku několik velmi účinných páček
Druhá část záhady leží v genetice. U řady nápadných psích znaků se ukázalo, že velkou část rozdílů dokáže ovlivňovat relativně omezený počet genetických oblastí. Člověk tedy nemusel při šlechtění postupně překopávat tisíce drobných genetických detailů. Pokud se objevila varianta se silným účinkem, mohl ji cíleným rozmnožováním rychle rozšířit v určité populaci.
Známým příkladem je IGF1, gen související s tělesným růstem. Určitá genetická varianta v jeho okolí se vyskytuje u velkého množství malých psích plemen a sehrála významnou roli v jejich zmenšování. Velikost samozřejmě neurčuje jediný gen, ale výzkum psů opakovaně ukázal, že několik oblastí genomu může vysvětlovat překvapivě velkou část rozdílů v tělesných proporcích.
Podobně působivé jsou změny končetin. Retrokopie genu FGF4 souvisejí se zkrácením nohou u několika plemen a pomáhají vysvětlit, proč lze stejný nápad na nízkého psa nalézt například u jezevčíků nebo některých dalších linií. Jiné genetické oblasti zase ovlivňují délku čenichu a tvar lebky. U psů tak člověk získal soubor biologických „pák“, jejichž kombinováním a následnou silnou selekcí dokázal vytvořit mimořádně rozdílná těla.
Neznamená to, že by všechny dnešní znaky vznikly najednou nebo že lidé jejich genetice rozuměli. Chovatel nepotřeboval znát IGF1, aby vybíral nejmenší štěňata pro další rozmnožování. Stačilo znovu a znovu upřednostňovat viditelnou vlastnost. Genetický mechanismus pod ní začala věda rozkrývat až mnohem později.
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Pak přišli viktoriáni a začali zavírat genetické dveře
Pracovní typy psů existovaly dávno před moderní érou, ale dnešní představa jasně vymezeného plemene je mnohem mladší. Zásadní změna přišla v 19. století, především ve viktoriánské Británii. Začaly vznikat chovatelské kluby, výstavy a standardy stanovující, jak má ideální představitel určitého plemene vypadat.
Do té doby bylo často nejdůležitější, zda pes zvládá požadovanou práci. Nový systém stále více oceňoval také přesnou velikost, proporce, typ srsti, tvar hlavy, nasazení uší nebo barvu. Plemenné knihy navíc vytvořily uzavřené populace: aby byl pes považován za příslušníka plemene, musel pocházet z rodičů patřících ke stejné definované skupině.
Genetické studie skutečně zachycují silná populační zúžení přibližně před dvěma sty lety, spojená s formováním moderních plemen. Jakmile chovatelé určitou vlastnost získali, mohli ji uvnitř uzavřené populace velmi rychle upevnit. Proto dnes můžeme vedle sebe postavit několik psů, jejichž předkové patřili ke stejnému druhu, ale jejich tělesné proporce byly lidským výběrem vyhnány do úplně jiných směrů.
Kočičí plemena jsou proti tomu velmi mladý experiment
Také lidé začali cíleně šlechtit kočky, jen podstatně později a z jiných důvodů. Organizovaný chov kočičích plemen je starý přibližně půldruhého století a velká část dnešních plemen vznikla až během posledních několika desítek let.
Výběr se navíc dlouho soustředil hlavně na vlastnosti, které člověk viděl: délku a strukturu srsti, barvu, kresbu nebo některé rysy hlavy. Kočka nemusela projít tisíciletími specializace na desítky rozdílných povolání. Proto máme perskou, siamskou, britskou krátkosrstou nebo mainskou mývalí, které se od sebe dobře rozpoznávají, ale základní kočičí konstrukce zůstává ve většině případů relativně podobná.
Ani tady však není dobré rozdíl mezi psem a kočkou přehánět. Studie trojrozměrného tvaru lebek publikovaná v roce 2025 ukázala překvapivě velkou rozmanitost domácích koček. Dlouhohlavá siamská kočka a výrazně brachycefalická perská představují velmi odlišné morfologie a selektivní chov dokázal kočičí lebku vzdálit od divokého předka mnohem víc, než by naznačoval běžný pohled na celé tělo. Psi jsou celkově pestřejší, ale kočka rozhodně není zvíře, které by domestikace nechala anatomicky nedotčené.
Extrémní rozmanitost má svou cenu
Obrovská schopnost člověka měnit psí tělo není jen triumfem selekce. Stejné mechanismy, které vytvořily neuvěřitelnou škálu vzhledu, mohly současně upevnit znaky spojené se zdravotními problémy.
Krátké končetiny mohou souviset s poruchami vývoje chrupavky a zvýšeným rizikem problémů s páteří. Extrémně zkrácené lebky některých plemen zasahují do dýchání, termoregulace i fungování očí. Uzavřené plemenné populace navíc mohou udržovat dědičné varianty, které by se ve větší a geneticky pestřejší populaci nešířily tak snadno. Moderní genomické práce proto studují plemena nejen jako ukázku mimořádné morfologické rozmanitosti, ale také jako příklad důsledků intenzivního výběru a příbuzenského chovu.
Podobným směrem se dnes mohou vydávat i některé kočky. Extrémně zkrácený obličej perských linií nebo cílené udržování velmi krátkých končetin ukazují, že pokud člověk začne před funkčností upřednostňovat neobvyklý vzhled, hranice mezi psem a kočkou se v tomto ohledu rychle zmenšuje.
Rozdíl mezi oběma druhy tedy není v tom, že by příroda dovolila člověku přestavovat psa, ale kočku chránila před změnou. Rozhodující byla především historie jejich soužití s námi. Po psovi jsme po tisíciletí chtěli, aby se měnil podle naší práce. Kočka přišla jako velmi schopný lovec a dlouho nebyl důvod její tělo zásadně předělávat. Teprve mnohem později jsme u obou začali měnit vzhled také proto, že jsme jednoduše mohli.
A čivava stojící vedle německé dogy je dnes možná nejviditelnější připomínkou toho, jak daleko může člověk během domestikace jeden živočišný druh dovést.
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