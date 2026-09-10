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Proč mají psi tolik tvarů, ale kočky vypadají stále poměrně podobně?

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Čivava a německá doga vypadají, jako by spolu měly společného jen člověka na druhém konci vodítka. Přesto patří ke stejnému druhu.
Proč mají psi tolik tvarů, ale kočky vypadají stále poměrně podobně?

Proč mají psi tolik tvarů, ale kočky vypadají stále poměrně podobně?

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Kód Enigma

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