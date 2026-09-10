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Prudké ochlazení je tady. Podzim už se hlásí o slovo

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Ve středu přes Česko prošla studená fronta a na většině území nám pěkně zapršelo. Za frontou k nám dorazil chladný vzduch, který se tu bude nějakou dobu zdržovat a my se tak můžeme těšit na příjemné podzimní teploty.
Prudké ochlazení je tady. Podzim už se hlásí o slovo

Prudké ochlazení je tady. Podzim už se hlásí o slovo

Zdroj: 123rf
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Meteocentrum.cz

Meteocentrum se zaměřuje na aktuální i dlouhodobé informace o počasí v Česku i v zahraničí. Čtenáři zde najdou přesné předpovědi počasí pro celý svět a informace od profesionálních meteorologů, radarové snímky s přesnou předpovědí deště, přehledy teplot i srážek i vysvětlení meteorologických...

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