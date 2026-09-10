Prudké ochlazení je tady. Podzim už se hlásí o slovo

Začátek týdne byl ještě plný klasických letních dnů a v úterý dokonce na většině meteorologických stanic padaly teplotní rekordy. Letním dnům ale už pomalu zvoní konec. V druhé polovině tohoto týdne už si budeme muset začít zvykat na pravé podzimní počasí.
Středeční studená fronta za sebou nechala kromě srážek také masu chladného vzduchu, která se na našem území po nějakou dobu zdrží. Ve čtvrtek ráno ještě na východě republiky budou doznívat poslední srážky a za frontou už bude čekat chladný vzduch. Na většině území můžeme očekávat teploty okolo 17 °C a pouze v nejnižších polohách bude teplota atakovat hranici 20 °C.
Na většině území očekáváme stejné počasí i v pátek. Výjimkou je jižní a východní Morava. Tam bude prakticky celý pátek pršet a teploty tam nebudou šplhat nikterak vysoko. Měly se pohybovat okolo 12 °C a na jižní Moravě dosáhnou maximálně 15 °C.
Obr. 1: Celkový úhrn srážek v pátek 11. 9. Déšť bude soustředěný výhradně na Moravu (zdroj: model Aladin/ČHMÚ)
Oba dny lze čekat proměnlivou oblačnost, které bude postupem dne přibývat, přičemž by oblačnost měla být spíše vysoká. Sobotní ráno bude především na Moravě a ve Slezsku velmi chladné s teplotami pod 10 °C a v celém Česku v nížinách počítáme se vznikem mlh.
O víkendu se začne opět mírně oteplovat, nicméně žádné vysoké teploty by neměly hrozit. Teploty by se měly držet v rozmezí od 18 do 22 °C a na podobné úrovni zůstat prakticky celý příští týden.
Obr. 2: Odhadovaný vývoj teplot pro následujících 14 dní (zdroj: wetterzentrale.de)
Předpovědi počasí na Meteocentrum.cz vytváříme na základě mnoha různých modelů a jsou pod dohledem našich zkušených meteorologů. Předpovědi tak dosahují větší spolehlivosti ve srovnání s jinými aplikacemi a weby. Aktuální předpověď počasí si můžete zobrazit přímo pro svou lokalitu pomocí vyhledávání v horní části webu nebo mapy níže.
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