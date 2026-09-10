Oktagon 93 Brno 2026: program, karta, hlavní zápas Roušal vs. Mågård a kde sledovat živě

- Oktagon 93 se koná v sobotu 12. září 2026 ve Winning Group Areně v Brně
- Hlavní zápas: Radek Roušal vs. Jonas Mågård v pérové váze
- Na kartě jsou i Andrej Kalašnik, Vladimír Lengál, Josef Hála a Jakub Dohnal
- Živý přenos nabídne oktagon.tv formou PPV a stanice Premier Sport 3 Extra
- Vstupenky jsou stále v prodeji na ticketportal.cz
Oktagon 93 Brno 2026: kdy a kde se koná
Turnaj Oktagon 93 se odehraje v sobotu 12. září 2026 ve Winning Group Areně v Brně. Oficiální stránka organizace uvádí začátek v 16:00, české předzápasové přehledy pracují s časem 18:00, který odpovídá spíše startu hlavní karty. Brno patří k nejstálejším zastávkám organizace, sedmnáct odehraných turnajů z něj dělá po Praze nejvytíženější české město v historii Oktagonu.
Galavečer nenabídne titulový souboj. Vedení místo něj vsadilo na domácí jména a na jeden vyhrocený osobní spor.
Kompletní karta Oktagonu 93: hlavní karta i předzápasy
Hlavní karta:
- Radek Roušal vs. Jonas Mågård, pérová váha
- Andrej Kalašnik vs. Kennedy Rayomba, střední váha
- Vladimír Lengál vs. Maurice Adorf, lehká váha
- Josef Hála vs. Radovan Úškrt, smluvená váha do 80 kg, pravidla stand and bang
- Daniel Ligocki vs. Brajan Przysiwek, střední váha
- Jakub Dohnal vs. Vojto Barborík, lehká váha
Předzápasy:
- Tomáš Cigánik vs. Murat Tüysüz, lehká váha
- Robin Fošum vs. Dustin Rabiega, do 93 kg, pravidla stand and bang
- Vojtěch Garba vs. Robert Lau, polotěžká váha
- Niamh Kinehan vs. Alana Cook, bantamová váha
- Šimon Bruknar vs. Nathan Haywood, bantamová váha
- Ali Gündüz vs. Dávid Dániel Komár, bantamová váha
Hlavní zápas Oktagonu 93: Radek Roušal vs. Jonas Mågård
Brněnský Radek Roušal přijíždí do domácí haly po čtyřech výhrách v řadě, z nichž ani jedna nešla do bodů. Naposledy poslal k zemi Švéda Samuela Barka pravým hákem a dorážkou po pětasedmdesáti sekundách. S bilancí sedmi výher a dvou porážek se drží v elitní šestce pérové váhy Oktagonu a výhra nad Mågårdem by ho posunula na dohled titulové šance.
Dánský soupeř přezdívaný Shark je jiná kategorie zkušeností. Bilanci má 19-7, mezi profesionály zápasí od roku 2014 a pás bantamové váhy Oktagonu držel 629 dní, než o něj v roce 2023 přišel po pětikolové bitvě s Felipem Limou. Dnes je jedničkou žebříčku bantamu a do Brna jde o kategorii výš. Rozdíl stylů je čitelný: Roušal končí zápasy v postoji, Mågård staví na wrestlingu, kontrole na zemi a bodovém managementu.
Napětí mezi nimi ale dávno přerostlo sportovní rovinu. Konflikt se na sociálních sítích posunul do osobní roviny a dotkl se i Roušalova soukromí a jeho partnerky, což jen zvedlo zájem o samotný staredown. Organizace na svém webu duel láká slovy, že jde o „nejtvrdší střet od staredownu, jaký si dokážete představit."
Josef Hála, Kalašnik a Lengál: další tahouni brněnské karty
Druhým jménem večera je Josef Hála, historicky první český šampion organizace BKFC. Při debutu v Oktagonu v Liberci ukončil Mudrocha v prvním kole a okamžitě se zařadil mezi diváckou jistotu. Teď ho podle postojářských pravidel čeká Radovan Úškrt, tedy soupeř, který řeší zápasy stejnou měnou.
Do klece se po roční pauze vrací také brněnský showman Andrej „Vagabund" Kalašnik, jehož loňský titulový pokus proti Ionu Surduovi skončil už v prvním kole. Proti sobě má Kennedyho Rayombu, který své výhry stabilně sbírá před limitem. Vladimír Lengál, bývalý profesionální mistr republiky v boxu, vyzve německou naději Maurice Adorfa a domácí grappler Jakub Dohnal se utká se Slovákem Vojtem Barboríkem.
Kde sledovat Oktagon 93 živě v TV a online
Oficiální přenos zajišťuje platforma oktagon.tv formou jednorázového PPV, jehož předprodejní cena podle webu Fight-live.cz činí 319 korun. Televizním řešením je jednorázový přístup na stanici Premier Sport 3 Extra, kterou v Česku nabízejí vybraní operátoři. Úvodní zápas večera má být dostupný zdarma na YouTube kanálu organizace. Vysílací práva pro české publikum se u Oktagonu meziročně mění, proto doporučujeme před sobotou zkontrolovat aktuální nabídku přímo na oktagon.tv.
Vstupenky na Oktagon 93 v Brně
Lístky jsou stále v prodeji na ticketportal.cz v několika cenových hladinách. Winning Group Arena pojme na tento typ akce zhruba osm tisíc diváků a brněnské publikum patří dlouhodobě k nejhlasitějším v celém kalendáři organizace.
Program Oktagonu do konce roku 2026: termíny všech zbývajících turnajů
Brnem sezona zdaleka nekončí. Podle zveřejněného kalendáře čeká Oktagon do konce roku ještě šest galavečerů:
-
- září, Oktagon 94, Deutsche Bank Park, Frankfurt (návrat Karlose Vémoly proti Frédéricu Vosgrönemu)
-
- října, Oktagon 95, Mattoni Aréna, Karlovy Vary (Patrik Kincl vs. Dominik Humburger)
-
- října, Oktagon 96, Německo
-
- listopadu, Oktagon 97, Hannover
-
- listopadu, Oktagon 98 v Třinci, kam se organizace vrací po dvou letech
-
- prosince, Oktagon 99, Dortmund
-
- prosince, jubilejní Oktagon 100, O2 arena, Praha
Nejsledovanějším z nich bude frankfurtský večer, jehož hlavní tvář si v posledních dnech řešila potyčku s Diegem Kotlárem na tiskovce G MMA. Napětí kolem nové organizace přitom neopadá ani na straně vedení Oktagonu, které ostře komentovalo účast Machmuda Muradova v G MMA. Pro bojovníky z brněnské karty přitom platí to, co ukazuje kariéra Loseneho Keity po přestupu do UFC: výhra v hlavním zápase doma dokáže otevřít dveře hodně daleko.