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Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky

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Velmi úspěšnou sezonu městského koupaliště v Rokycanech pokazil v poslední den incident s několika návštěvníky. Popíjeli alkohol v restauraci a navzdory zákazu plavčíka naskákali do vody. Když je upozornil, že porušili pravidla, začali mu nadávat a vyhrožovat napadením. Jejich chování bude mít dohru u policie i na samotném přírodním koupališti, které je druhé největší svého druhu v republice.
Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky

Urážky a výhružky. Návštěvníci koupaliště v poslední den sezony napadli plavčíky

Zdroj: Město Rokycany
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Plzeňská Drbna

Plzeň není jen o pivu – i když i o něm se tu samozřejmě dočtete. Plzeňská Drbna má přehled o tom, co hýbe městem i celým krajem. Sleduje každodenní dění, které se týká obyvatel přímo a bez oklik: uzavírky, nehody, rozhodnutí radnice, změny v dopravě nebo kauzy, které rezonují od Lochotína po...

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