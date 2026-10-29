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Gemini dostává funkci, která mu dosud chyběla. Google usnadňuje práci se soubory

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Google rozšiřuje Gemini o přímé úpravy dokumentů, PDF a dalších souborů. Uživatelé mohou měnit obsah přímo v náhledu nebo označit konkrétní část a požádat AI o opravu. Webová a mobilní verze se však liší.
Gemini dostává funkci, která mu dosud chyběla. Google usnadňuje práci se soubory

Gemini dostává funkci, která mu dosud chyběla. Google usnadňuje práci se soubory

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 19:19

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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