Gemini dostává funkci, která mu dosud chyběla. Google usnadňuje práci se soubory

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Google 29. října představil nové možnosti práce se soubory ve své aplikaci
Gemini. Uživatelé už nemusí pouze zadat požadavek, nechat si vygenerovat dokument a následně jej otevřít v jiném programu kvůli drobným úpravám. Nově mohou obsah zobrazit, upravovat a dále rozpracovávat přímo v konverzaci s umělou inteligencí. Funkce se týká PDF dokumentů, textových souborů, tabulek, prezentací i programového kódu, podpora jednotlivých formátů se však liší podle zařízení.
Podstatnou změnou je interaktivní náhled. Vytvořený soubor lze otevřít na celou obrazovku, ručně zasahovat do jeho obsahu nebo vybrat konkrétní část a požádat Gemini o její přepracování. Namísto opakovaného generování celého dokumentu tak uživatel může řešit například jediný odstavec, nevhodnou formulaci nebo grafický prvek.
Google předvedl nové možnosti na přípravě studijních materiálů. Gemini dostane ručně psané poznámky z přednášky a vytvoří z nich přehledný PDF dokument. Pokud některé vysvětlení nevyhovuje, uživatel označí příslušnou pasáž a požádá o její změnu. Stejným způsobem může klást doplňující otázky nebo upravovat vizuální obsah.
Google Gemini
Foto: Magnific
Google řeší problém, který samotné generování dokumentů neodstranilo
Vytváření souborů přitom není pro Gemini úplnou novinkou. Už v dubnu 2026 Google oznámil možnost generovat přímo z chatu například dokumenty Microsoft Word, tabulky Excel, PDF nebo soubory Google Docs a Sheets. Výsledky bylo možné stáhnout nebo u většiny podporovaných formátů exportovat na Disk Google.
Tehdejší aktualizace se zaměřovala především na vytvoření hotového souboru. Říjnová změna posouvá pozornost k jeho následným úpravám. Právě při nich často vzniká nejvíce práce, protože první návrh nemusí odpovídat požadovanému rozvržení, rozsahu nebo stylu.
Představme si například přípravu několika stran pracovních podkladů. Umělá inteligence dokáže sestavit základní text, ale jeden odstavec je příliš dlouhý, jiný potřebuje vysvětlení a některé informace je vhodné uspořádat jinak. Dosud bylo možné zadávat další pokyny prostřednictvím chatu. Nový náhled však umožňuje přesněji ukázat, které části se požadavek týká, a některé změny provést ručně.
Pro uživatele, kteří s
Gemini připravují pracovní dokumentaci, školní materiály nebo prezentace, tak může jít o praktičtější změnu než další rozšiřování samotného generování textu. Význam spočívá především v tom, že člověk zůstává přímo u výsledného souboru a nemusí každou drobnou opravu řešit prostřednictvím samostatného editoru. Na mobilu zatím funguje pouze PDF
Rozdíly mezi webovou a mobilní verzí Gemini zůstávají poměrně výrazné. Google potvrzuje, že na telefonech lze prostřednictvím nového rozhraní zobrazovat a upravovat PDF. Širší nabídku formátů nabízí prozatím pouze webová aplikace.
V prohlížeči jsou podporovány také dokumenty Google Docs, tabulky Google Sheets, prezentace, soubory Markdown a TXT nebo programový kód. To je důležité například pro uživatele, kteří chtějí upravovat textovou dokumentaci či pracovat s obsahem tabulek, aniž by pokaždé přecházeli do jiné aplikace.
Je přitom potřeba rozlišovat mezi možností soubor vytvořit a možností jej přímo upravovat v novém náhledu. Gemini podporuje generování širší nabídky formátů, včetně souborů DOCX a XLSX. Říjnové oznámení ale neznamená, že všechny tyto formáty mají na mobilu nebo webu totožné editační možnosti.
Podle oficiálního oznámení Googlu jsou nové funkce dostupné všem uživatelům ve všech jazycích, ve kterých aplikace
Gemini funguje. Společnost tedy nezmiňuje omezení pouze na angličtinu nebo vybrané placené tarify.
Rozšíření editoru zároveň ukazuje, kam Google svou AI službu směřuje. Gemini už nemá sloužit pouze jako prostředník, který vytvoří odpověď či návrh dokumentu. Postupně přebírá také část práce, kvůli které bylo dříve nutné otevřít samostatnou aplikaci.
To však neznamená, že dokáže plně nahradit specializované kancelářské programy. Google zatím nezveřejnil podrobné srovnání možností nového rozhraní s klasickými editory. U složitějších dokumentů, tabulek nebo prezentací proto nadále záleží na tom, jak přesně Gemini zachová formátování a zda výsledné změny odpovídají zadání. Zejména u důležitých pracovních souborů zůstává kontrola výsledku na uživateli.
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