Reddit omezí přístup bez účtu. Diskuse z Googlu ale mají zůstat dostupné

Foto: Magnific
Reddit se připravuje na jednu z největších změn ve své jednadvacetileté historii. Sociální síť, kterou dosud mohl prakticky kdokoliv procházet bez registrace, začne výrazně upřednostňovat přihlášené uživatele. Prohlížení jednotlivých diskusí prostřednictvím odkazů má zůstat možné, volný pohyb mezi komunitami však čekají omezení.
Nový přístup potvrdil 29. října 2026 spoluzakladatel a generální ředitel Redditu Steve Huffman. Podle jeho vyjádření chce společnost nabídnout lépe přizpůsobený obsah, zvýšit příjmy z reklamy a především zabránit automatizovanému stahování rozsáhlých databází uživatelských příspěvků.
Reddit začne změnu testovat ještě během posledního čtvrtletí letošního roku, nejprve na vybraných trzích mimo Spojené státy. Konkrétní země zatím neoznámil. Není tedy potvrzené, kdy se nové omezení dotkne českých návštěvníků.
Reddit
Foto: Magnific
Odkazy z Googlu mají fungovat i bez přihlášení
Změna neznamená, že se všechny příspěvky Redditu okamžitě skryjí za přihlašovací obrazovku. Společnost počítá s několika důležitými výjimkami. Nepřihlášení návštěvníci mají nadále vidět úvodní stránku a dostat se k obsahu prostřednictvím odkazů z internetových vyhledávačů nebo od jiných uživatelů.
Pokud tedy někdo hledá na Googlu řešení technického problému a narazí na příspěvek z Redditu, měl by si ho stále otevřít bez nutnosti zakládat účet. Komplikace nastanou spíše ve chvíli, kdy bude chtít pokračovat v procházení dalších příspěvků nebo samostatně navštěvovat jednotlivé komunity označované jako subreddity.
Přesná hranice mezi veřejně dostupným a uzamčeným obsahem zatím není stanovena. Huffman připustil, že společnost jednotlivé možnosti teprve vyhodnocuje. Výsledná podoba omezení se proto může podle průběhu testování změnit.
Důležitý je také rozdíl mezi přihlášením a ověřením skutečné totožnosti. Reddit nebude kvůli novému systému vyžadovat občanské jméno ani prokazování identity. Uživatelé budou moci nadále vystupovat pod přezdívkami.
Pro ty, kteří nechtějí svou historii prohlížení spojovat s účtem,
Reddit současně obnovuje režim Incognito ve své mobilní aplikaci. Ten umožňuje procházet příspěvky bez ovlivnění doporučovaného obsahu a historie přihlášeného účtu. V tomto režimu však není možné komentovat, hlasovat ani se aktivně zapojovat do komunit. Reddit má více nepřihlášených návštěvníků než přihlášených
Na celé změně je pozoruhodný jeden detail. Podle hospodářských výsledků za třetí čtvrtletí 2026 zaznamenal Reddit průměrně 130,3 milionu denních aktivních unikátních uživatelů. Z toho 76,8 milionu připadalo na nepřihlášené návštěvníky a pouze 53,5 milionu na přihlášené účty.
Právě nepřihlášení tak tvoří větší část denního publika. Pro Reddit jsou ale ekonomicky důležitější lidé, kteří používají aplikaci a pravidelně se přihlašují. Podle Huffmana tato skupina vytváří více než 80 procent monetizace platformy.
Účet totiž umožňuje sledovat zájmy uživatele, doporučovat odpovídající komunity a přesněji vybírat reklamu. Reddit přitom za třetí čtvrtletí vykázal tržby 895 milionů dolarů, meziročně o 53 procent více. Samotné reklamní příjmy dosáhly 847 milionů dolarů.
Vedle reklamy hraje významnou roli také umělá inteligence. Reddit obsahuje miliardy příspěvků a komentářů, které představují cenný zdroj informací pro vývojáře jazykových modelů. Společnost už své údaje komerčně poskytuje vybraným partnerům, například Googlu a OpenAI. Neautorizované automatické stahování obsahu však chce výrazně omezit.
Situaci komplikuje také pokles návštěvnosti přicházející z vyhledávačů. Reddit uvedl, že během října zaznamenával v průměru o více než milion návštěv z vyhledávání týdně méně. Při pokračování tohoto vývoje očekává další tlak na počet denních uživatelů.
Reddit tak řeší poměrně složitý problém. Potřebuje zachovat veřejnou dostupnost diskusí, díky nimž jej lidé nacházejí na Googlu, a současně dostat více návštěvníků do vlastního prostředí, kde má větší kontrolu nad reklamou a využíváním dat.
Pro běžné čtenáře bude rozhodující, jak přísně nakonec společnost omezí procházení jednotlivých komunit. Zatím je potvrzený pouze plán postupného testování, nikoliv úplné uzavření Redditu před veřejností.
Zdroj:
https://www.reddit.com/user/spez/comments/1xiupm0/about_that_login_screen
https://www.axios.com/2026/10/29/reddit-logged-in-ai-search-incognito
https://investor.redditinc.com/news-events/news-releases/news-details/2026/Reddit-Reports-Third-Quarter-2026-Results/default.aspx