McDonald’s proměnil staré hračky z Happy Mealu v počítačovou myš. Vypadá jako hranolky

Foto: Magnific
Krabička červených hranolků z
McDonald’s na pracovním stole nemusí nutně znamenat, že si její majitel právě dopřává rychlé občerstvení. Čínská pobočka známého řetězce totiž ve spolupráci s technologickou společností Lenovo vytvořila bezdrátovou počítačovou myš, která věrně připomíná balení hranolků. Zajímavější než samotný vzhled je však materiál, ze kterého vznikla. Výrobci využili plast ze starých hraček přikládaných k dětskému menu Happy Meal.
Na první pohled jde o povedený reklamní předmět. Myš má charakteristické červené tělo se žlutým logem McDonald’s a její horní část připomíná hranolky vyčnívající z papírového obalu. Pod nápadným designem se ovšem ukrývá běžně použitelná počítačová periferie. Nechybí jí dvě hlavní tlačítka, rolovací kolečko ani bezdrátové připojení.
Zařízení podporuje Bluetooth i rádiové spojení na frekvenci 2,4 GHz. Výrobce použil tlačítka s tlumeným zvukem při stisknutí a dobíjecí akumulátor s kapacitou 380 mAh. Uživatel si může vybrat ze tří úrovní citlivosti snímače DPI. Přesné hodnoty jednotlivých nastavení ani skutečná výdrž na jedno nabití však v dostupných informacích uvedeny nejsou.
Myš
Foto: Magnific
Pozornost si zaslouží také příslušenství. Součástí balení je plstěné pouzdro, které po rozložení poslouží jako podložka pod myš. Svým vzhledem připomíná zelený servírovací tác používaný v restauracích McDonald’s. Majitel tak získá poměrně neobvyklou kombinaci počítačového příslušenství a sběratelského předmětu.
Z vyřazených hraček vzniká nový plast
Spolupráce
McDonald’s a Lenova má i ekologický rozměr. Více než 60 procent plastu použitého na kryt myši pochází z recyklovaného materiálu, jehož zdrojem jsou staré hračky Happy Meal. Neznamená to tedy, že by z recyklovaných hraček bylo vyrobeno 60 procent celého zařízení včetně elektroniky.
Podle Lenova procházejí sesbírané hračky tříděním, drcením a dalšími technologickými úpravami. Výsledkem je recyklovaný materiál na bázi plastu ABS, označovaný jako RABS, který lze následně využít při výrobě nových plastových dílů. Nejde tedy o pouhé slepení starých hraček, ale o jejich zpracování na znovu použitelnou surovinu.
Projekt navazuje na čínskou iniciativu McDonald’s nazvanou „重塑好物“, která funguje od roku 2021 a zaměřuje se na nové využití odpadních materiálů. Řetězec v jejím rámci představil například výrobky pro provoz restaurací, květináče nebo plyšové hračky.
Samotnou spolupráci na počítačové myši firmy představily již v červnu 2026. Říjnový prodej tak nebyl jejím prvním oznámením, ale uvedením další limitované série mezi zákazníky.
Ekologický přínos podobného výrobku je přitom vhodné posuzovat střízlivě. Opětovné využití plastů dává smysl, ovšem výrobci nezveřejnili podrobnou analýzu celkové uhlíkové stopy zařízení ani informace o možnostech recyklace hotové myši po skončení její životnosti. Čtyřtisícová série navíc představuje spíše ukázku technologického postupu než rozsáhlé řešení plastového odpadu.
Do Evropy se myš oficiálně nedostala
McDonald’s nabídl myš zákazníkům v pevninské Číně pouze 22. a 23. října 2026. Každý den bylo vyhrazeno 2 000 kusů, přičemž jeden zákazník si mohl objednat nejvýše dvě sady. Cena činila 99 čínských jüanů, tedy přibližně tři stovky korun, a dalších 18 věrnostních bodů.
Zájem o netradiční příslušenství byl značný ještě před zahájením prodeje. Podle čínského technologického serveru IT Home překročil počet předběžných rezervací 6 000, tedy více, než kolik kusů bylo pro obě prodejní vlny připraveno.
Prodej probíhal prostřednictvím čínské aplikace McDonald’s a programu WeChat. Společnost dosud neoznámila uvedení tohoto příslušenství na evropský trh, takže čeští zákazníci nemají možnost pořídit si jej prostřednictvím zdejší oficiální distribuce.
Z čistě technického hlediska přitom nejde o myš, která by měla konkurovat pokročilým herním modelům. Výrobce nezdůrazňuje rychlost snímače ani další parametry důležité pro náročné hráče. Hlavním lákadlem zůstává neobvyklý vzhled, omezený počet vyrobených kusů a skutečnost, že část plastu kdysi tvořila dětské hračky. Právě tím se tato drobná spolupráce McDonald’s a Lenova odlišuje od běžných reklamních předmětů.
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