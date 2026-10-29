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McDonald’s proměnil staré hračky z Happy Mealu v počítačovou myš. Vypadá jako hranolky

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McDonald’s a Lenovo spojily síly při výrobě bezdrátové myši, která připomíná krabičku hranolků. Její kryt obsahuje recyklovaný plast ze starých hraček Happy Meal. Přestože nejde jen o dekoraci, do prodeje se dostaly pouhé 4 000 kusů.
McDonald’s proměnil staré hračky z Happy Mealu v počítačovou myš. Vypadá jako hranolky

McDonald’s proměnil staré hračky z Happy Mealu v počítačovou myš. Vypadá jako hranolky

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 29.10.2026 16:36

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Tento článek byl publikován ze zdrojů IT pro Tebe

ITTB.cz neboli IT pro Tebe sleduje svět moderních technologií tak, aby se v něm neztratili ani běžní uživatelé. Věnuje se mobilům, počítačům, umělé inteligenci, aplikacím, chytré elektronice, digitální bezpečnosti i novinkám, které postupně vstupují do každodenního života. Důležitou součástí webu...

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