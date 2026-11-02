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Méně železa v pitné vodě. Vodohospodáři opravují přivaděč u Kružberku

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Dennívýzva
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Severomoravské vodovody a kanalizace zahájily sanaci téměř dvou kilometrů vodovodního přivaděče mezi Novými Lublicemi a Kružberkem. Oprava potrubí z roku 1980 vyjde na téměř 20 milionů korun.
Méně železa v pitné vodě. Vodohospodáři opravují přivaděč u Kružberku

Méně železa v pitné vodě. Vodohospodáři opravují přivaděč u Kružberku

Zdroj: SmVak Ostrava
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:23

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

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