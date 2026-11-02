Meteorologové upravili předpověď na listopad. Sněhu bude méně, zato přijdou mrazy až minus 5 stupňů

První listopadový týden bude zpočátku převážně zatažený, místy se objeví slabý déšť a ve vyšších horských polohách také sněhové přeháňky. Přestože předchozí výhledy naznačovaly příznivější podmínky pro tvorbu sněhové pokrývky, aktuální předpověď s vydatnějším sněžením nepočítá. Změna nastane především ve druhé polovině týdne, kdy začne oblačnosti ubývat. Jasnější obloha však současně umožní výraznější noční ochlazování. Zatímco odpolední teploty se budou většinou pohybovat mezi pěti a deseti stupni, v ranních hodinách mohou klesnout hluboko pod bod mrazu. Počasí tak bude připomínat spíše pokročilý podzim než začátek souvislé zimní sezony.
Sníh se objeví hlavně na horách
V pondělí 2. listopadu bude převládat oblačno až zataženo a zejména v Čechách se ráno mohou tvořit mlhy. Během dne se ojediněle vyskytnou přeháňky, které budou ve výškách nad 900 metrů převážně sněhové. Nejvyšší denní teploty dosáhnou pěti až deseti stupňů, na horách bude přibližně jeden stupeň. Podobný charakter počasí vydrží také v úterý, kdy se mohou srážky na horách objevit častěji. Hranice smíšených a sněhových srážek přitom přechodně sestoupí přibližně k 800 metrům nad mořem. Ani tam se však zatím neočekávají takové sněhové úhrny, které by znamenaly plošný nástup zimních podmínek.
V úterý a ve středu se navíc na Moravě a ve Slezsku místy rozfouká severovýchodní vítr, jehož nárazy mohou dosahovat rychlosti kolem 55 kilometrů za hodinu. Středeční den začne opět s větší oblačností, odpoledne a večer se ale na některých místech vyjasní. Denní maxima se budou pohybovat mezi pěti a deseti stupni. Ve vyšších horských polohách může ještě slabě sněžit, rozsáhlejší sněhová nadílka se však nepředpokládá. Pro milovníky zimních sportů to znamená, že na vytvoření stabilnější přírodní sněhové pokrývky si budou muset počkat.
Od čtvrtka přijde výraznější změna
Ve čtvrtek 5. listopadu začne počasí ovlivňovat stabilnější tlaková výše, která přinese převážně jasnou až polojasnou oblohu. Slunečnější charakter počasí vydrží podle současného výhledu také v pátek a během víkendu. Noci však budou podstatně chladnější než v úvodu týdne. Nejnižší teploty mohou při vyjasnění klesat na nulu až minus pět stupňů, zatímco odpoledne bude nadále většinou mezi pěti a deseti stupni. Rozdíly mezi ranními a odpoledními hodnotami tak mohou být značné. Právě kombinace jasné oblohy, slabého větru a dlouhých listopadových nocí vytváří vhodné podmínky pro intenzivní ochlazování vzduchu při zemském povrchu.
Slunečné počasí však nebude zaručeno všude. Především v nížinách a údolích se mohou vytvářet mlhy a nízká oblačnost, které se v některých oblastech udrží i během dne. Při teplotách pod bodem mrazu se navíc mohou objevovat mrznoucí mlhy. Drobná vodní tříšť se při kontaktu s promrzlým povrchem může měnit v námrazu, což představuje riziko zejména pro řidiče. Nebezpečné mohou být především mosty, zastíněné úseky silnic a komunikace ve vyšších polohách. V místech s celodenní nízkou oblačností bude také citelně chladněji než tam, kde se prosadí slunce.
Listopad zatím výraznou zimu neslibuje
Ani dlouhodobější výhled Českého hydrometeorologického ústavu zatím nenaznačuje mimořádně chladný listopad. Období od 26. října do 22. listopadu by mělo být jako celek teplotně přibližně průměrné. Ve druhé polovině listopadu se dokonce nedá vyloučit přechodně nadprůměrně teplé počasí. První dva listopadové týdny mají být současně poměrně suché, zatímco později se očekává návrat srážkově vydatnějšího období. Menší množství srážek společně s denními teplotami nad nulou zatím omezuje možnost vytvoření souvislejší sněhové pokrývky. Dlouhodobý výhled ovšem popisuje pravděpodobný charakter počasí, nikoliv přesné podmínky jednotlivých dnů, a může se proto dále měnit.
zdroje: chmi.cz