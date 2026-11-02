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Meteorologové upravili předpověď na listopad. Sněhu bude méně, zato přijdou mrazy až minus 5 stupňů

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Dennívýzva
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Začátek listopadu přinese do Česka jiné počasí, než jaké ještě nedávno naznačovaly předpovědi. Výraznějšího sněžení se zatím nedočkáme ani na většině hor. Místo toho přijde několik chladných dnů, po kterých se obloha vyjasní a ranní teploty klesnou až k minus pěti stupňům Celsia. Meteorologové zároveň upozorňují na mrznoucí mlhy, které mohou zkomplikovat cestování.
Meteorologové upravili předpověď na listopad. Sněhu bude méně, zato přijdou mrazy až minus 5 stupňů

Meteorologové upravili předpověď na listopad. Sněhu bude méně, zato přijdou mrazy až minus 5 stupňů

Zdroj: Shutterstock
Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:48

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Trendy svět

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