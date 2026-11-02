Z českých kuchyní mizí věc, kterou má skoro každý. Bez ní působí i malá kuchyň větší

Kdo vyrůstal v paneláku, má ten obraz před očima dodnes. Nad pracovní deskou se táhla dlouhá řada dvířek a pod ní se krájelo a vařilo. Právě tahle samozřejmost teď v nových kuchyních ustupuje a s ní se mění i to, jak velká místnost na první pohled působí.
Horní skříňky přestávají být samozřejmostí
Celá desetiletí platilo, že kuchyňská linka má dvě patra. Přes spodní díly vedla pracovní deska a stěnu nad ní zabrala druhá řada dvířek, nejednou vytažená až pod strop. Nikdo se neptal proč. Do horních skříněk se prostě ukládalo všechno, co se jinam nevešlo.
Dřív jste stěnu bez skříněk viděli hlavně na fotkách ze zahraničních interiérů. Dnes na ni narazíte i v obyčejném bytě u známých.
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Souvislý pás skříněk ve výšce hlavy funguje jako těžký blok nábytku, který místnost vizuálně uzavírá. Pohled se o něj zarazí a kuchyň působí nižší a stísněnější. Když skříňky zmizí, oko volně klouže po stěně až ke stropu a místnost opticky naroste do výšky i do stran.
Volná stěna nad pracovní deskou nechá i malou kuchyň opticky vyrůst do výšky. Ilustrační foto.
Druhým efektem je světlo. Horní řada kuchyni ubírá jas, a když zmizí, dostane se denní světlo až do posledního kouta. Nejlépe je to vidět u linky postavené pod oknem. Podlahová plocha zůstane stejná, v malé kuchyni si ale proměny všimnete okamžitě, jakmile otevřete dveře.
Výhoda, o které se tolik nemluví
Nejvíc si oddechnou nižší členové domácnosti, kteří si pro hrnek z horní řady museli pokaždé přistavit stoličku. Všechno se přesune níž, zhruba k pasu, a nikdo už nemusí sundávat těžkou mísu z výšky. Pomáhají s tím hluboké zásuvky, které se dají vysunout celé, takže i to, co leží úplně vzadu, máte jako na dlani.
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Příjemná zpráva se týká i peněženky. Linka, která má jen spodní řadu, vyjde levněji než klasická dvoupatrová sestava. Pokud místo skříněk zvolíte pár polic, ušetříte na materiálu i na montáži, kterou zvládne šikovný kutil sám.
Rozdíly mezi oběma sestavami přehledně shrnuje tabulka:
S horní řadou skříněk Bez horní řady skříněk Dojem z místnosti Vizuálně uzavřená, působí nižší a stísněnější Opticky roste do výšky i do stran Denní světlo Kuchyň bývá tmavší Dojde do všech koutů Dosah na uložené věci Nižší lidé se k horním dvířkům bez stoličky nedostanou Věci jsou zhruba ve výšce pasu Cena linky Klasická dvoupatrová sestava vyjde dráž Levnější, s policemi ušetříte na materiálu i na montáži Než skříňky sundáte
Před demontáží se vyplatí zkontrolovat, co všechno na horní řadě visí. Světla nad pracovní deskou bývají přišroubovaná zespodu skříněk a odsavač par s nimi často tvoří jeden celek. Bez nich zůstane deska bez pořádného světla na krájení a plotna bez odtahu. Nové osvětlení i odsávání je proto dobré vymyslet dřív, než stěnu vyklidíte.
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Samotné vyklízení pak často skončí překvapením, protože velká část obsahu léta nikomu nechyběla. Prasklé hrnky, sada na fondue, která od svatby nevyšla z krabice, nebo odšťavňovač použitý dvakrát za celou dobu. Méně místa tak samo od sebe vede k důkladnému probrání věcí.
Věci, které v kuchyni zůstanou, ovšem potřebují nové místo. Většinu z nich pojme jedna stěna vysokých skříní až pod strop. Ve větší kuchyni pak další zásuvky nabídne ostrůvek uprostřed místnosti.
Co patří na police a co do zásuvek
Místo dvířek si lidé nejčastěji montují otevřené police. Vyplatí se na ně dát jen věci, které berete do ruky denně a které jsou hezké na pohled, třeba dřevěná prkénka, cukřenku nebo ošatku na pečivo. Ostatní patří do zásuvek.
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Důvod je čistě praktický. Co stojí venku, rychle chytá prach a v okolí plotny i drobné kapky tuku z pánví. Takové věci budete brát do ruky s hadříkem mnohem častěji než nádobí schované za dvířky.
Kus stěny se dá využít i bez polic. Na magnetickou lištu se vejdou nože a na tyč s háčky můžete pověsit cedník, chňapky nebo kráječ na pizzu.
Kratší horní řada pro ty, kdo váhají
Horní řadu lze také jen zkrátit na úsek v rohu místnosti a zbytek stěny nechat volný. Kuchyň tak získá světlo i vzdušnost a o úložné místo nepřijde úplně. Kdo vaří denně pro celou rodinu, ocení i kousek zachované horní řady. Domácnosti, kde se hlavně ohřívá a skladuje málo, si vystačí s holou stěnou.
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Zdroje: https://www.poznatsvet.cz/kultura-a-umeni/kuchyne-trend-2026/, https://www.vlasta.cz/inspirace/kuchynske-skrinky-novy-trend-uklid/, https://bohemiakuchyne.cz/kuchyn-bez-hornich-skrinek-trend-nebo-chyba/, https://bydlimeutulne.cz/kuchynska-linka-bez-hornich-skrinek-je-horkym-trendem-ma-vsak-sva-pravidla/, https://www.homesandgardens.com/kitchens/kitchens-without-wall-cabinets, https://www.apartmenttherapy.com/kitchens-without-upper-cabinets-could-you-go-without-251601, https://www.kredence.cz/blog/kuchyn-bez-hornich-skrinek-zadny-problem/, https://www.nespechej.cz/clanky/cesi-se-zbavuji-kuchynskych-skrinek-kopiruji-zahranicni-trend-ktery-je-hezci-a-praktictejsi-20261025-10979.html