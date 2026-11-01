Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Matku zpěváka Bohuše Matuše připravil podvodník o 73 tisíc korun. Podvodník se skrze telefonický hovor vydával za pracovníka banky a ženu přesvědčil, že její účet napadli útočníci. Policie před podobnými telefonáty dlouhodobě varuje.
Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Zdroj: FB - Bohuš Matuš
Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 01.11.2026 13:00

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi
Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi
Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren
Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren

Obyvatelé Břidličné nechtějí, aby město poskytovalo součinnost při přípravě, povolování nebo stavbě...

FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny
FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny

Jak rychle obnovit dopravní spojení po povodni? To si ve Vratimově na Ostravici vyzkoušely složky...

Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce
Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce

Pacienti Horských lázní Karlova Studánka i jejich návštěvníci mohou využít novou zooterapii a projít se...

Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky
Ostrava spouští kampaň za bezpečnější pohyb chodců. Rozdávat bude reflexní prvky

S příchodem podzimu a kratších dnů se zvyšuje riziko nehod chodců. Ostravští strážníci proto společně s...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.