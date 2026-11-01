Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péčiPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péčiZdroj: FB - Bohuš Matuš
Článek byl publikován 01.11.2026 13:00
Obyvatelé Břidličné nechtějí, aby město poskytovalo součinnost při přípravě, povolování nebo stavbě...
Jak rychle obnovit dopravní spojení po povodni? To si ve Vratimově na Ostravici vyzkoušely složky...
Pacienti Horských lázní Karlova Studánka i jejich návštěvníci mohou využít novou zooterapii a projít se...
S příchodem podzimu a kratších dnů se zvyšuje riziko nehod chodců. Ostravští strážníci proto společně s...
Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...Všechny články tohoto autora →
- Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi
- Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren
- FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny
- Lázně Karlova Studánka nabízejí novou zooterapii: procházku se sovou na ruce