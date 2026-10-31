FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny

FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodinyPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodinyZdroj: HZS MSK
Článek byl publikován 31.10.2026 13:00
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