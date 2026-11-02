Matka se sedmiletým synem uvízla ve Slovenském ráji. Záchranáři je museli vyprostit z nebezpečné soutěsky

Nedělní odpoledne se pro jednatřicetiletou Polku a jejího sedmiletého syna změnilo v nepříjemný zážitek. Během túry ve Slovenském ráji se dostali do problémů na zajištěné trase v soutěsce Kyseľ, která patří mezi technicky náročnější turistické cíle národního parku. Situaci zkomplikovalo přicházející stmívání, kvůli němuž už dvojice nedokázala bezpečně pokračovat. Operační středisko slovenské Horské záchranné služby proto přijalo žádost o pomoc. Do terénu vyrazili dva profesionální horští záchranáři, kteří ženu s chlapcem nalezli a pomohli jim překonat obtížný úsek. Oba následně doprovodili na Kláštorisko, odkud je terénním vozidlem převezli na Podlesok k jejich zaparkovanému automobilu.
Zásah přišel v den začátku uzávěry
Záchranná akce se odehrála 1. listopadu, kdy na zajištěné trase Kyseľ začíná každoroční sezonní uzávěra. Ta není pouze doporučením souvisejícím s počasím, ale součástí pravidel ochrany přírody v národním parku. Návštěvníci mohou tuto trasu běžně využívat pouze od 15. června do 31. října. Od začátku listopadu až do 14. června následujícího roku je vstup zakázán. Pro nadcházející sezonu to znamená plánované znovuotevření nejdříve 15. června 2027, pokud tomu nebudou bránit další okolnosti. Záchranáři ovšem nezveřejnili přesný čas vstupu polské turistky a jejího syna do soutěsky ani okolnosti jejich rozhodnutí, a nelze proto tvrdit, že zákaz vědomě porušili.
Zajištěná trasa Kyseľ nabízí průchod úzkou soutěskou, kde se turisté pohybují po ocelových stupech, žebřících a úsecích zabezpečených ocelovými lany. Na rozdíl od běžných turistických stezek vyžaduje odpovídající vybavení, fyzickou připravenost a schopnost pohybovat se v exponovaném terénu. Povinnou součástí výbavy je ferratový set, který umožňuje jištění při postupu podél ocelových lan. Trasa je navíc jednosměrná a průchod je povolen výhradně směrem vzhůru, což omezuje možnosti návratu stejnou cestou. Samotný zajištěný úsek představuje pouze část celého výletu, protože návštěvníci musí počítat také s přístupovou cestou a následným návratem. Zejména na podzim je proto důležité plánovat túru s dostatečnou časovou rezervou, neboť soumrak přichází podstatně dříve než v letních měsících.
Za vstup se platí, pojištění není součástí ceny
Návštěva ferraty podléhá také zvláštním provozním pravidlům a zpoplatnění. V sezoně 2026 činilo základní vstupné pět eur, zatímco při nákupu přímo na trase byla stanovena cena deset eur. Správa národního parku umožňovala rovněž elektronickou úhradu a nabízela regionální slevy pro oprávněné návštěvníky. Důležitým detailem je, že vstupné nezahrnuje pojištění pro případ zásahu horské záchranné služby. Náklady na záchranné práce na Slovensku mohou být za určitých podmínek účtovány zachraňované osobě, a turisté by proto měli před cestou ověřit rozsah svého pojištění. Pravidla se vztahují i na zahraniční návštěvníky, kteří do Slovenského ráje přijíždějí například z České republiky.
Uzavření ferraty Kyseľ neznamená, že by byl od listopadu nepřístupný celý Slovenský ráj. Podle přehledu průchodnosti aktualizovaného 1. listopadu zůstávaly otevřené například soutěsky Suchá Belá, Piecky, Veľký Sokol nebo Sokolia dolina, přestože u nich bylo uvedeno riziko padajících stromů. Turisté však musí počítat s dalšími místními omezeními, která mohou ovlivnit plánovanou trasu. V Prielomu Hornádu je poškozený most mezi Tomášovským výhledem a Letanovským mlýnem, na který smějí současně vstoupit nejvýše dvě osoby. Údolí Tiesňavy poblíž obce Stratená zůstává kvůli sesuvu svahu a poškození turistického chodníku dlouhodobě uzavřené. Před každou návštěvou je proto vhodné ověřit aktuální průchodnost konkrétní trasy, protože podmínky v jednotlivých soutěskách se mohou výrazně lišit.
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