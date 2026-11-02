Zaměstnance probudil kouř. Požár hotelu v Peci napáchal škodu 15 milionů

Zaměstnance probudil kouř. Požár hotelu v Peci napáchal škodu 15 milionůPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Zaměstnance probudil kouř. Požár hotelu v Peci napáchal škodu 15 milionůZdroj: Michal Fanta, HZS KHK
Článek byl publikován 02.11.2026 06:51
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Články z Hradecké Drbny přinášejí aktuální informace z Hradce Králové a celého Královéhradeckého kraje. Věnují se událostem, které přímo ovlivňují každodenní život obyvatel – od dopravy, školství a komunální politiky až po kulturní akce, sport, kriminalitu či zásahy složek integrovaného...Všechny články tohoto autora →