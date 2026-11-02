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Zaměstnance probudil kouř. Požár hotelu v Peci napáchal škodu 15 milionů

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Noční požár hotelu Hořec v centru Pece pod Sněžkou na Trutnovsku způsobil podle odhadu hasičů škodu asi 15 milionů korun. Oheň zničil střechu a horní část objektu. Uchráněné hodnoty hasiči vyčíslili přibližně na 30 milionů korun.
Zaměstnance probudil kouř. Požár hotelu v Peci napáchal škodu 15 milionů

Zaměstnance probudil kouř. Požár hotelu v Peci napáchal škodu 15 milionů

Zdroj: Michal Fanta, HZS KHK
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:51

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Hradecká Drbna

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