Centrum.cz
InternetFirmyRecepty
Reklama

Třinečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, ve Vítkovicích vyhráli 3:1

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Třinečtí hokejisté zvítězili na ledě Vítkovic 3:1 a do první reprezentační přestávky vstupují s šestibodovým náskokem před Pardubicemi. Lídra soutěže nasměrovala k výhře úvodní třetina, ve které skórovali Daniel Kurovský a Michal Kovařčík. O čisté konto přišel Marek Mazanec v 58. minutě.
Třinečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, ve Vítkovicích vyhráli 3:1

Třinečtí hokejisté ovládli i druhé derby sezony, ve Vítkovicích vyhráli 3:1

Zdroj: HC Oceláři Třinec
Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 19:20

Reklama
Další články z Ostravská Drbna
Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil Gabriel
Fotbalisté Plzně vyhráli v Ostravě 4:0, dvakrát se trefil Gabriel
Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči
Bohuš Matuš varuje před telefonními podvodníky. Jeho matka přišla o peníze určené na péči

Matku zpěváka Bohuše Matuše připravil podvodník o 73 tisíc korun. Podvodník se skrze telefonický hovor...

Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi
Frýdek-Místek se chystá na obměnu zeleně. Některé stromy půjdou k zemi

Ve Frýdku-Místku začaly přípravy na plánovanou údržbu a obnovu veřejné zeleně. Město se zaměří na odborné...

Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren
Obyvatelé Břidličné odmítli součinnost města při budování větrných elektráren

Obyvatelé Břidličné nechtějí, aby město poskytovalo součinnost při přípravě, povolování nebo stavbě...

FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny
FOTO: Hasiči postavili ve Vratimově provizorní most přes Ostravici za dvě a půl hodiny

Jak rychle obnovit dopravní spojení po povodni? To si ve Vratimově na Ostravici vyzkoušely složky...

Tento článek byl publikován ze zdrojů Ostravská Drbna

Ostrava je syrová, upřímná a má svůj rytmus – a Ostravská Drbna to ví. Přináší zprávy, které jdou rovnou k věci: nehody, rozhodnutí města, protesty, kulturní dění i příběhy z ulic, které by jinde zapadly. Nehraje si na formality – mluví tak, jak se v Ostravě žije: na rovinu. Vedle zpravodajství...

Všechny články tohoto autora →
Ostravská Drbna
Další články z kategorie Ostrava
Zobrazit více
ZprávyDomácíRegionálníOstrava
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.