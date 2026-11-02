Nejhorší brambory ze supermarketu. Češi z nich vaří každý týden a neví, co je s nimi špatně

Pytlík brambor skončí v nákupním košíku skoro pokaždé. Bere se rychle, často bez dlouhého prohlížení, a doma putuje rovnou do spíže nebo pod linku. Právě ty nejpohodlnější kusy z regálu ale mívají potíž, které si na první pohled všimne málokdo.
Regál pod zářivkami
Brambora roste pod zemí, kam světlo nedosáhne. Když se hlíza přece jen ocitne na světle, začne ve slupce vyrábět chlorofyl, tedy zelené barvivo, které rostliny běžně mají v nadzemních částech. Může se to stát na poli, ve skladu i přímo v prodejně, kde na zboží celý den dopadá umělé světlo.
Zelenání v obchodech nahrávají průhledné sáčky. Lidé si chtějí brambory před koupí prohlédnout, proto obchody od neprůhledných pytlů postupně přešly k fólii, kterou světlo projde bez potíží. Brambory tak mohou začít zelenat dřív, než je vůbec někdo odnese k pokladně. Doma pak často pokračují na lince u okna nebo v otevřené misce, kde jsou dál na světle.
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Samotný chlorofyl je neškodný a nemá ani žádnou chuť. Na světle ale v hlíze současně přibývá solaninu a chakoninu. Jde o glykoalkaloidy, kterými se brambora a s ní i další lilkovité rostliny brání škůdcům. Člověku ve větším množství dráždí trávicí ústrojí.
Chlorofyl a solanin se přitom tvoří každý zvlášť, takže sytější zeleň automaticky neznamená víc solaninu. Barva spíš ukazuje, kolik světla hlíza už dostala, a s délkou osvitu roste i riziko.
Nejvíc glykoalkaloidů se drží v klíčcích a kolem oček, dále v otlačeninách a na povrchu hlízy, tedy ve slupce a v tenké vrstvě dužiny, která na ni navazuje. Otravy jsou vzácné, mimo jiné proto, že brambora s vysokým obsahem solaninu je nepříjemně hořká. Kdo by po jídle přesto měl zažívací potíže, měl by se poradit se svým lékařem.
Přečtěte si také: Nejhorší chleba ze supermarketu. Češi ho jedí denně a neví, z čeho se peče Nejvíc solaninu a chakoninu se drží v klíčcích, kolem oček, ve slupce a těsně pod ní. Ilustrační foto. Zdroj: Tamara Elnova / Pexels. Umyté a zabalené do fólie
Druhá past čeká u praných brambor. Vypadají čistě a v kuchyni po nich nezůstane hlína, jenže mytí jim zkracuje trvanlivost. Vlhkost v nerovnostech slupky usnadňuje práci bakteriím a hnilobě, a proto se brambory na zimu ukládají neumyté.
Když se k tomu přidá neprodyšný igelit, vznikne uvnitř vlhké prostředí. Fólie se zevnitř orosí a hlízy ve vlhku brzy změknou a začnou hnít. Světlo, vlhkost a uzavřený obal dohromady tak bramborám škodí víc než kterákoliv z těch věcí samotná.
Přehledně to shrnuje následující tabulka:
Co bramborám škodí Co způsobuje Kde hrozí Světlo ve slupce se tvoří chlorofyl, v hlíze současně přibývá solaninu a chakoninu na poli, ve skladu, v prodejně pod umělým osvětlením, v průhledném sáčku, doma na lince u okna nebo v otevřené misce Mytí a vlhkost ve slupce kratší trvanlivost, vlhkost v nerovnostech slupky usnadňuje práci bakteriím a hnilobě u praných brambor Neprodyšný igelit uvnitř vznikne vlhké prostředí, fólie se zevnitř orosí, hlízy ve vlhku měknou a hnijí v uzavřeném igelitovém sáčku Přečtěte si také: Ostuda českých seniorek. Podle stylistek je tohle 30 let z módy a ony to pořád nosí
Na zelenání jsou citlivější odrůdy se světlou slupkou. Červená slupka zeleň zase dobře maskuje, takže se u ní hůř pozná. Rychleji zelenají i mladé hlízy s tenkou slupkou, typicky rané brambory, které se snadno poškodí a ke skladování se vůbec nehodí.
Jak vybírat u regálu
Před nákupem stojí za to sáček otočit a prohlédnout ze všech stran včetně dna. Balení raději vraťte do regálu, když v něm uvidíte:
kusy se zeleným nádechem, hlízy, ze kterých už raší klíčky, otlačená nebo naražená místa, kapky vody na vnitřní straně fólie. Přečtěte si také: Ozve se ten, s kým jste dávno skončili. Tato znamení v listopadu čeká 1 osudové rozhodnutí
Kde je na výběr, vyplatí se sáhnout po nepraných bramborách nebo po volně ložených, u kterých si každý kus vyberete sami.
Doma brambory hned vysypte z igelitu do papírového pytle, bedýnky nebo jiného prodyšného obalu. Uložte je do tmy a chládku, do nejchladnějšího kouta bytu, kam nedosáhne teplo z vaření ani z topení. Kdo nemá sklep, udělá líp, když nakoupí jen tolik, kolik stihne spotřebovat.
Zelená brambora v kuchyni
Když zelená barva zasahuje jen do malé části slupky, ukrojte zelené místo i s kouskem zdravé dužiny okolo. Očka a klíčky vyřízněte do hloubky, aby z nich v hlíze nic nezůstalo. Kusům, kterým nevěříte, uberte při loupání silnější vrstvu. Bramboru zelenou skoro po celém povrchu nebo silně naklíčenou už nezachraňujte a vyhoďte ji.
Přečtěte si také: Tyhle šaty nosí na podzim skoro každá česká seniorka. Neví, že už jsou podle stylistek 20 let z módy Zelená místa a klíčky je potřeba vykrojit i s kouskem zdravé dužiny, vařením se solaninu zbavíte jen částečně. Ilustrační foto. Zdroj: Matthias Zomer / Pexels.
Na samotné vaření se spoléhat nedá. Běžná teplota při vaření solaninu příliš neublíží, takže se ho v hrnci zbavíte jen částečně. Část se ho přesune do vody, ve které se brambory vaří, a právě proto tahle voda patří do dřezu. Jako základ polévky nebo omáčky se nehodí.
Pokud vám uvařená brambora při ochutnání chutná hořce nebo štípe na jazyku, další sousto si odpusťte.
Zdroje: https://www.uaf.edu/ces/publications/database/food/greening-of-potatoes.php, https://www.nkz.cz/praxe/uzitkova-zahrada/jak-nalozit-s-bramborami-na-uskladneni-aby-vam-vydrzely-co-nejdele-maji-se, https://www.apetitonline.cz/jak-na/jak-skladovat-brambory-do-jara-tma-chlad-a-prodyzny-obal, https://www.denik.cz/zdravy-zivot/brambory-otrava-jed/, https://www.ceskestavby.cz/clanky/neobycejne-brambory-vetsina-z-nas-nevari-spravne-mohou-byt-i-nebezpecne-33058.html, https://potatoesusa.com/wp-content/uploads/2025-Potato-Greening-Fact-Sheet-1.pdf, https://www.nkz.cz/praxe/okrasna-zahrada/skladovani-brambor-doma, https://pardubice.rozhlas.cz/rane-brambory-se-musi-rychle-spotrebovat-jejich-tenka-slupka-neumoznuje-8796517, https://www.toprecepty.cz/tipy-triky/jak-spravne-skladovat-brambory/, https://www.toprecepty.cz/clanky/11578-proc-brambory-zelenaji-a-kdy-je-nejist/