Placení s touto dvacetikorunou se vám prodraží! Má totiž hodnotu téměř 120 000 Kč. Zkontrolujte v peněžence tento prvek

Některé mince a bankovky mají pro sběratele skutečně velkou cenu. Hodnotné mince jsou i některé, jež stále kolují v oběhu. Podívejte se, jestli neleží ve vaší peněžence.
Na mincích a bankovkách se nejvíce cení jejich stáří, nízký náklad nebo chyba v tisku a ražbě. Za takové mince a bankovky
jsou sběratelé ochotni zaplatit násobně více, než je jejich nominální hodnota. Některé ceněné kousky přitom stále obíhají mezi lidmi. Je to i případ této dvacetikoruny, která je unikátní tím, že obě její strany jsou stejné. Nemáte ji v peněžence? Dvacetikoruna se vydražila téměř za pětinásobek
„Zmíněná dvacetikoruna je chybně ražená – obě její strany jsou totožné. Minci proto zdobí svatý Václav na koni hned dvakrát,“ uvádí CNNPrimaNews. Státní znak, který by měl jednu stranu mince zdobit, tu zcela chybí. Rozpoznání takové dvacetikoruny je tak velmi jednoduché. Stačí ji otočit a hned víte, jestli se na vás neusmála štěstěna a získáte tak vítané přilepšení do rodinného rozpočtu.
Zmiňovaná dvacetikoruna se totiž v aukční síni
MachoChlapovič vydražila za téměř 120 000 Kč. Vyvolávací cena přitom byla 23 000 Kč. Pokud tedy tento raritní kus najdete, není nic jednoduššího než jej zaregistrovat do aukce a těšit se na kupce, který ho náležitě ocení. Zájem sběratelů a investorů přitom s každým rokem roste. Aukční ceny za tyto raritní kousky tak často překonávají rekordy.
V oběhu kolují dvousetkorunové bankovky, za které lidé mohou získat až 400 000 Kč Fotografie: Depositphotos Na hodnotné mince můžete stále narazit
Jsou zde však k vidění ještě mnohem dražší mince, za něž jsou sběratelé ochotni zaplatit miliony.
Příkladem může být pětihaléř z roku 1924, který se vydražil za více než 1,5 milionu korun. Z těch porevolučních mincí určitě stojí za zmínku i desetikoruna z roku 1993. Ta se od těch běžných liší ve velikosti písmen „KČ“. Jedna z těchto desetikorun se vydražila za 230 000 Kč.
Desetikoruna z roku 2000, na níž je vyobrazen brněnský Petrov, patří také k těm žádaným. Prodáte ji sice jen za několik tisíc korun, ale
šance, že ji najdete v peněžence, je na rozdíl od té z roku 1993 mnohem vyšší. Na SvětěKreativity se můžete podívat, že v oběhu jsou stále i další vzácné mince. Možná máte doma poklad, aniž byste o něm věděli.
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Placení s touto dvacetikorunou se vám prodraží. Má totiž hodnotu téměř 120 000 Kč pochází z webu Světkreativity.