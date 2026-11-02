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Kam z Ulice zmizel Bedřich Liška? Adrian Jastraban se do seriálu může vrátit

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Adrian Jastraban patřil k nejdéle působícím tvářím seriálu Ulice. Bedřicha Lišku hrál sedmnáct let, v červnu 2022 se ale rozhodl skončit. Nemusí to ale být navždy.
Adrian Jastraban

Adrian Jastraban

Doba čtení 3 min

Článek byl publikován 02.11.2026 06:58

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Tento článek byl publikován ze zdrojů influgranti.cz

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