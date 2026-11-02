Kam z Ulice zmizel Bedřich Liška? Adrian Jastraban se do seriálu může vrátit

Adrian Jastraban patřil k nejdéle působícím tvářím seriálu Ulice. Bedřicha Lišku hrál sedmnáct let, v červnu 2022 se ale rozhodl skončit. Nemusí to ale být navždy.
Když Adrian Jastraban (57) do Ulice nastupoval, jeho postava neměla původně dostat tak velký prostor. Bedřich Liška se však postupně zabydlel v příbězích seriálu a stal se jednou z jeho známých postav.
Diváci sledovali jeho vztahy, rodinné peripetie i problémy, které mu život přinášel. Herec mu věnoval podstatnou část své profesní dráhy, po letech už ale cítil, že nastal čas odejít. Bedřich už mu přestal být blízký
O konci neuvažoval až těsně před odchodem. Myšlenky na změnu se mu vracely delší dobu.
„Už před několika roky jsem poprvé pocítil, že jsem ze své role Bedřicha unavený,“ přiznal. Každodenní natáčení postupně začalo být náročné a Jastraban měl pocit, že se od své postavy vzdaluje.
Postupně mu také přestával dávat smysl směr, kterým se Bedřichův příběh ubíral. Herec vysvětlil, že po tolika letech se jeho vlastní povaha s postavou částečně propojila. Pak ale přišla chvíle, kdy už si s ní nerozuměl.
„Došel jsem do fáze, kdy jsem začal s Bedřichem ztrácet kontakt. Oddělili jsme se,“ popsal. Nechtěl pokračovat jen ze zvyku. Uvědomoval si, že diváci poznají, když herec své postavě přestane věřit. vysvětlil. „Já měl obavy, že by diváci mohli nakonec poznat, že už si s Bedřichem nejsme tak blízcí,“ V Ulici tvořil Jastraban pár s Ljubou Krbovou (foto: NextFoto)
Svoji roli sehrály také změny v soukromí. Jastrabanova manželka se po letech vracela do práce a jejich děti byly ještě malé. Herec proto chtěl být doma více k dispozici. Sedmnáct let v denním seriálu mu totiž výrazně omezovalo možnosti plánovat si vlastní čas.
„Potřebuju víc času, abych mohl ženu vykrýt, když je potřeba.“ Zároveň zdůraznil, že odchod nebyl impulzivním rozhodnutím. Dlouho o něm přemýšlel a nechtěl opustit seriál ve chvíli, kdy by tím zkomplikoval práci ostatním. Bedřich nezemřel, dveře do Ulice zůstaly otevřené
Jastraban měl jednu důležitou podmínku: nechtěl, aby jeho seriálová postava zemřela. Požádal proto scenáristy, aby Bedřichovi připravili jiný odchod. V ději se jeho postava odstěhovala do Opavy za malou dcerou a začala tam nový život.
Herec si možnost návratu nechal otevřenou.
ekl a připustil, že návrat je možný. Nechtěl ovšem slibovat, že se do seriálu brzy vrátí. Záleželo by na tom, s jakým příběhem by za ním tvůrci přišli. A skutečně se ještě objevil. V roce 2025 se do ateliérů Ulice krátce vrátil při oslavách dvaceti let seriálu. Nešlo však o obnovení pravidelného účinkování. Což ale neznamená, že k tomuto kroku nemůže dojít někdy v budoucnu. „Návrat je tudíž možný kdykoliv,“ ř Bez Ulice má čas na divadlo i další projekty
Odchod ze seriálu neznamenal konec herecké práce. Jastraban se dál věnuje divadlu a přijímá filmové i televizní nabídky. Objevil se například ve slovenském filmu
Smršť, ve snímku Duchoň a v seriálu Studna. V roce 2026 hrál také v komedii Vraždy, vraždy, vraždičky. Letos se ke svému rozhodnutí vrátil a rozhodně nelituje. „Já cítil, že jsem tomu dal už všechno a cítil jsem, že ta má linka už není pružná, jak bývala,“ vysvětlil.
Změnu pocítil také v běžném životě. Už ho tolik lidí nezastavuje a může se bez větší pozornosti pohybovat po Praze.
popsal. Bedřich Liška tak zůstává součástí jeho herecké minulosti, nikoli však jedinou rolí, se kterou chce být spojován. Jastraban po sedmnácti letech odešel z Ulice, ale před kamerami i na divadelních prknech pracuje dál. „Je to samozřejmě úleva, protože sejde z očí, sejde z mysli. Lidi mě už tolik nepoznávají, takže mám soukromí,“
Zdroje: redakce, děj seriálu Ulice, idnes.cz, novinky.cz, super.cz