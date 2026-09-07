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Vybíráte knihovnu? Pozor na umístění naproti oknu i těžké bichle v horních poličkách

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Dennívýzva
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Dříve se knihám vymezovaly celé místnosti. Dnes už to s nimi tak horké není, ale správně vybraná knihovna příjemně dotvoří interiér. Jen pozor na to, kam ji postavíte!
bílá nízká knihovna

bílá nízká knihovna

Zdroj: Shutterstock
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Tento článek byl publikován ze zdrojů BydlímeKvalitně.cz

Web přináší nápady a praktické rady pro zařízení bytu, domu i zahrady. Věnuje se interiérovému designu, trendům v bydlení i drobným vychytávkám, které zpříjemňují každodenní fungování domácnosti.Vedle inspirace pro moderní i tradiční bydlení nabízí také tipy na pěstování, údržbu prostoru a...

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