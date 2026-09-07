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Osobité bydlení Ivany Jirešové: Herečka se pyšní nádherným domovem, jaký byste do ní nikdy netipovali

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Ivana Jirešová po čtrnácti letech v pronájmech zakotvila v domku na okraji Prahy. Zařídila si ho v indonéském stylu a našla v něm klid i prostor pro jógu.
Fotografie Ivany Jirešové

Fotografie Ivany Jirešové

Zdroj: Foto: Nextfoto, Ivana Jirešová na TK k muzikálu Mýdlový princ
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Tento článek byl publikován ze zdrojů In-lifestyle.cz

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