Osobité bydlení Ivany Jirešové: Herečka se pyšní nádherným domovem, jaký byste do ní nikdy netipovali

Ivana Jirešová si po letech stěhování vybudovala domov, který je rozměrově malý, ale atmosférou výrazný. Na okraji Prahy žije v domku se zahradou, kde má místo pro jógu, květiny i své oblíbené andělíčky.
K vlastnímu bydlení se dostávala pomalu. Herečka Ivana Jirešová dnes žije v Hájku u Uhříněvsi, tedy v části spadající pod Prahu 22, předtím ale prošla dlouhými roky v pronájmech. Zkušenost s neustálým přesouváním z adresy na adresu je důvod, proč o svém domě mluví s takovou úlevou. Na In-Lifestyle nás zajímalo právě její bydlení.
Po čtrnácti letech konečně vlastní klíče
V rozhovoru pro Dům a Zahrada uvedla, že v Praze čtrnáct let střídala podnájmy a ubytovny a měla za sebou zhruba deset různých bydlišť. Sama tehdy řekla: „Už jsem nechtěla být vydaná na milost nájemcům a majitelům bytů a pořídila jsem si domeček.“ Tato věta vystihuje myšlenky spousty lidí žijících v nájmu a dokazuje, že nešlo jen o změnu adresy. Šlo o jistotu, která jí dlouho chyběla.
Důležitá byla i poloha. Jirešová nechtěla anonymní satelit, ale místo, které působí zabydleně a přirozeně navazuje na starší zástavbu. Hájek u Uhříněvsi jí to nabídl. Blízkost Prahy se tu potkává s klidnějším tempem, což je pro herečku s divadelní i televizní prací rozumný kompromis.
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Dům v duchu Indonésie, ne podle katalogu
Její bydlení nepůsobí jako ukázkový interiér bez života. Podle zmíněného rozhovoru sází na přírodní materiály, hlavně dřevo a lýko, a drží se bílé a zemitých tónů. Indonésie, ke které má dlouhodobě blízko, se do domu nepropsala dominantně, spíš v detailech a v celkové náladě prostoru.
Právě to je na jejím domově zajímavé. Nejde o exotiku pro efekt, ale o snahu vytvořit si doma klidné prostředí. Na poličkách nechybějí sošky Buddhů a andělíčků, které nepůsobí jako náhodná dekorace, ale jako součást osobního světa. Dům zůstal vzdušný a nepřeplácaný, což odpovídá i tomu, že herečka dlouhodobě tíhne k jednoduchosti.
Malá zahrada, hodně práce a prostor pro jógu
Součástí domu je i malinká zahrada ve svahu. A ta ukazuje, že představa idylického bydlení má i svou praktickou stránku. Jak uvedla pro Super, zahrádka je sice malá, ale práce je na ní dost. Jejím snem bylo vytvořit kolem domku malý „prales“, takže přibývaly rostliny a s péčí jí pomáhala i maminka.
Nicméně vzhledem k tomu, že půda zde nebyla až tak kvalitní, rozhodla se nakonec na části plochy zbudovat terasu. A do díla se pustila sama a všechno zvládla, takže si má i kdy vypít svou ranní kávu. Zahrada dává domu další rozměr. Není to jen doplněk k nemovitosti, ale místo, kde tráví čas a kde cvičí jógu. Ta k Ivaně Jirešové patří už dlouhé roky a nejde o módní zálibu na jednu sezonu. V domácím prostředí se tak propojuje to, co má ráda – klid, pohyb a určitý řád.
Těžkosti, které se jejímu domu nevyhnuly
Bydlení neprověřily jen běžné starosti kolem údržby. Jak to zná asi každý majitel domu, občas je potřeba řešit různé nehody, prasklé topení nebo vodovodní potrubí. Blesk v minulosti informoval o tom, že její dům zasáhla spodní voda. Je to jasná připomínka toho, že vlastní bydlení přináší svobodu, ale také odpovědnost a někdy nepříjemné výdaje navíc.
Na domě Ivany Jirešové je nakonec nejzajímavější jedna věc. Nepůsobí jako pečlivě naaranžovaný obraz celebrity, ale jako místo, které vzniklo z potřeby mít konečně klid. A to z něj dělá bydlení, které si člověk zapamatuje spíš než luxusní adresu nebo drahé vybavení.
Autorský text redakce In-Lifestyle.cz
Tento příspěvek Osobité bydlení Ivany Jirešové: Herečka se přestěhovala mimo centrum do domu v duchu Indonésie byl originálně publikován na webu In-lifestyle.cz.