Centrum.cz
InternetFirmyReceptySlovníky
Reklama
3 min

Závodnice v kulturistice si nechala narůst plnovous a knír. Bývalý profesionál reagoval bez filtru a rozpoutal debatu

Přidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Sdílet
Dennívýzva
0
Kolumbijská IFBB Pro závodnice Mariana Guayara rozvířila v srpnu 2025 kulturistický internet plnovousem a knírem. Pravidla přitom vousy u žen výslovně nezakazují.
Závodnice v kulturistice si nechala narůst plnovous a knír. Bývalý profesionál reagoval bez filtru a rozpoutal debatu

Závodnice v kulturistice si nechala narůst plnovous a knír. Bývalý profesionál reagoval bez filtru a rozpoutal debatu

Zdroj: Pixabay
Reklama
Další články z SportyŽivě
Fotbalové štěstí Kryštofa Daňka. Sparta ho pustila, on ovládl rakouskou ligu poprvé po 61 letech a míří na Real
Fotbalové štěstí Kryštofa Daňka. Sparta ho pustila, on ovládl rakouskou ligu poprvé po 61 letech a míří na Real
Jako za časů Stramaccioniho. Naštvaný sparťanský tábor nemá s výkony týmu slitování
Jako za časů Stramaccioniho. Naštvaný sparťanský tábor nemá s výkony týmu slitování

Sparta má po sedmi ligových kolech sezony 2026/2027 pouhých devět bodů, v tabulce je jedenáctá a na vedoucí...

Hříšný tanec olympijského vítěze Šlégra s bývalou miss. Manželka přiznala, že celé video nemůže zveřejnit
Hříšný tanec olympijského vítěze Šlégra s bývalou miss. Manželka přiznala, že celé video nemůže zveřejnit

Lucie Šlégrová ukázala fanouškům na Instagramu taneční video s manželem Jiřím, a rovnou přiznala, že celé...

Kinský vychytal v Premier League první nulu za Tottenham. Spurs ale dál trápí gólový půst, neskórovaly ani ve třetím zápase
Kinský vychytal v Premier League první nulu za Tottenham. Spurs ale dál trápí gólový půst, neskórovaly ani ve třetím zápase

Remíza 0:0 s Nottingham Forest z 5. září 2026 přinesla Spurs úlevu i znepokojení zároveň. Český brankář...

Nováček Sparty Guddal si nebral servítky. Po ostudě v Hradci sepsul spoluhráče
Nováček Sparty Guddal si nebral servítky. Po ostudě v Hradci sepsul spoluhráče

Sparťanský stoper Tobias Guddal po prohře 1:2 v Hradci veřejně prohlásil, že týmu „chybí potřebná...

Tento článek byl publikován ze zdrojů SportyŽivě

Články ze SportyŽivě.cz přinášejí čtenářům aktuální pohled na sportovní dění doma i ve světě – nejen prostřednictvím výsledků, ale také díky příběhům, analýzám a pohledu do zákulisí. Obsah se věnuje široké škále sportů, přičemž silně zastoupený je zejména fotbal, hokej a bojové sporty, ale...

Všechny články tohoto autora →
SportyŽivě
Další články z kategorie Sport
Zobrazit více
Sport
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Reklama
Doporučujeme
Právě u nás vyšlo
Zobrazit více
Reklama
Reklama
Pro partnery
O nás
Volná místa
Všeobecné podmínky
Cookies
Nastavení soukromí
Ochrana osobních údajů
Zpracování osobních údajů
Nápověda
Centrum.czIAtlas.czIVolny.cz1999 – 2026 © Economia, a.s.