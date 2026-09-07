Závodnice v kulturistice si nechala narůst plnovous a knír. Bývalý profesionál reagoval bez filtru a rozpoutal debatu

Někdy v první polovině srpna 2025 se na sociálních sítích začaly šířit snímky Guayary s výrazným obličejovým ochlupením, a kulturistická komunita se rozdělila na dva tábory. Jeden volal po diskvalifikaci, druhý poukazoval na to, že žádné pravidlo plnovous v ženské divizi explicitně nezakazuje. Do debaty vstoupil australský veterán Lee Priest, šestinásobný účastník Mr. Olympia, a přilil olej do ohně komentářem, který se dal čekat od muže, jenž si nikdy nebral servítky. Jenže pod povrchem virálního pozdvižení leží mnohem zajímavější otázka: jak je možné, že federace s desítkami stran pravidel o vlasech, make-upu a barvě pleti nedokázala napsat jednu větu o vousech?
Kdo je Mariana Guayara
Guayara není žádná nováčka, která by se objevila odnikud. Její oficiální soutěžní historie na NPC News Online dokládá, že v listopadu 2022 závodila na dvou evropských profesionálních soutěžích během jediného týdne: 7. listopadu startovala v kategorii Women’s Physique na IFBB Europa Pro Championships, o šest dní později nastoupila ve Women’s Bodybuilding na Romania Muscle Fest Pro, kde obsadila páté místo. Pohyb mezi dvěma sousedními ženskými divizemi ukazuje, že se na hraně kategorií pohybovala dávno předtím, než se její tvář stala meme.
Důležitý časový odstup: doložené evropské výsledky jsou z roku 2022, vousatý virál a následná debata až ze srpna 2025. Směšovat obojí do jednoho příběhu by bylo zavádějící.
Co přesně řekl Lee Priest
Priest, kterého BarBend popisuje jako jednu z nejvýraznějších osobností historie kulturistiky, reagoval v pořadu RxMuscle formulací „Rozhodni se, bláznivko“ a zpochybnil, proč žena nastupující v ženské kategorii volí vousy. Motiv četl jako snahu o pozornost. V navazujících komentářích pak sklouzl od kulturistické kritiky k obecnějším poznámkám o genderové prezentaci a lesbických vztazích, a právě tím debatu vyhrotil ještě víc.
Nebyl sám. Profesionální závodnice Alyssa Isley Guayařinu prezentaci výslovně odmítla. Část komunity naopak argumentovala, že rozhodnutí patří výhradně do rukou rozhodčích na pódiu. Guayara sama diskuzi aktivně přiživovala. Na Instagramu 13. srpna napsala, že kulturistika je „extrémní, bez limitů a bez strachu z toho, co řeknou druzí“. O šest dní později se označila za ženu, atletku a kulturistku a vyzvala sledující, ať řeknou, zda si zaslouží být ve své ženské kategorii. Přímé medicínské nebo hormonální vysvětlení vousů v jejích veřejných příspěvcích chybí.
Pravidla, která všechno řeší, kromě vousů
Tady je jádro celého sporu. Prostudovali jsme otevřená pravidla IFBB Federation pro Women’s Physique, pravidla IFBB Pro/NPC Worldwide i česká amatérská pravidla SKFČR. Vzorec je všude stejný:
- IFBB Federation hodnotí „celkový ženský atletický vzhled“, bere v úvahu vlasy, make-up, stav pokožky, symetrii, sebejistotu a ženskost. Posouzení začíná u hlavy a jde směrem dolů. Hlavní rozhodčí má právo rozhodnout o „přijatelném estetickém standardu“.
- IFBB Pro/NPC Worldwide přidává pojem „celkový dojem“, při hodnocení vyžaduje vlasy vyčesané nahoru a mimo ramena, závodí se naboso a bez šperků. Obsahuje i klauzuli o „urážlivém vystupování“.
- Česká pravidla SKFČR řeší backstage kontrolu plavek a úpravy, hodnotí vlasy, rysy obličeje, pleť a ženskost postavy.
Všechny tři sady pravidel jsou v některých detailech až pedanticky přesné: předepisují účes při hodnocení, zakazují šperky, řeší odstín opálení. Výslovnou větu „plnovous nebo knír v ženské divizi je zakázán“ jsme nenašli v žádné z nich.
Mezera, nebo záměr?
Nabízejí se dvě čtení. Buď federace na takovou situaci prostě nepomyslely, protože ji nepovažovaly za reálnou. Nebo (a to je podle nás pravděpodobnější) obecné formulace typu „ženský atletický vzhled“ a „ženskost“ slouží jako záměrný deštník, pod kterým rozhodčí mohou penalizovat cokoli, co se vymyká nepsanému konsenzu, aniž by federace musela otevírat politicky citlivou revizi pojmů.
Prakticky to znamená, že rozhodčí mohou Guayařinu prezentaci bodově srážet v rámci celkového dojmu. Přímá diskvalifikace za vousy by ale neměla oporu v konkrétním paragrafu. Spíš by musela přijít nepřímo, přes vyhodnocení prezentace jako nesplňující estetický standard, případně přes klauzuli o „urážlivém vystupování“.
Dokud pravidla zůstanou takto obecná, každý další podobný případ bude testem odvahy a výkladu konkrétního rozhodčího panelu, ne testem černobílého paragrafu. Guayara možná chtěla rozpoutat debatu. Rozpoutala ji. Otázka je, jestli na ni federace někdy odpoví víc než mlčením.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Jan Šusta