Chcete pořádně vydělat? Staré grafické karty Nvidia hodnotu neztrácejí, ale získávají. A hodí slušný balík

Dne 4. května 2026 vystoupil Jensen Huang na konferenci Milken Institute v rozhovoru s moderátorkou Becky Quickovou a řekl větu, která obsáhla technologický svět: „Kupovat GPU od Nvidie je jako investovat do umění,“ a dodal, že jejich cena roste rychleji než u dobrého vína. Znělo to jako marketingová nadsázka. Jenže čísla z českých bazarů i výsledky cloudových firem ukazují, že na tom něco je. Staré grafické karty Nvidia skutečně hodnotu neztrácejí tak, jak bychom u elektroniky čekali. A v některých případech ji prokazatelně získávají. Výdělek přitom záleží na tom, v jaké lize hrajete: jestli prodáváte RTX 3090 na Bazoši za desítky tisíc korun, nebo pronajímáte výpočetní výkon datacenterové A100 za tisíce dolarů měsíčně.
Dva světy, jeden trend
Příběh má dvě odlišné roviny, které se ale napájejí ze stejných zdrojů: AI boom žene spotřebu výpočetního výkonu rychleji, než ho průmysl stíhá vyrábět.
V datacentrovém světě je důkaz nejtvrdší. CoreWeave, jeden z největších poskytovatelů cloudových AI služeb, ve svých
výsledcích za druhý kvartál 2026 otevřeně říká, že starší generace GPU „dál drží svou hodnotu“. Firma prodloužila kontrakty na akcelerátory A100, kartu představenou v roce 2020, až do roku 2029. Ceny starších modelů jsou podle CoreWeave na úrovních z minulých let, nebo dokonce nad nimi. A kapacita? Prakticky vyprodaná.
Na spotřebitelském trhu je obraz rozmazanější, ale trend je čitelný. RTX 3090 a RTX 3090 Ti, obě s 24 GB paměti VRAM, si na českém bazaru drží ceny, které u šest let staré grafické karty nemají obdobu. Nejde o univerzální pravidlo pro každou starou GeForce, ale u modelů s velkou pamětí, které se hodí nejen na hraní, ale i na lokální práci s AI modely, se rozpadá normální scénář rychlého povýprodejového zlevňování.
Kolik to reálně stojí na českém bazaru
K 3. září 2026 vypadá český trh s RTX 3090 a 3090 Ti takto:
RTX 3090 Founders Edition – nabídková cena na Bazoši 25 500 Kč RTX 3090 MSI Suprim – nabídková cena na Bazoši 29 900 Kč RTX 3090 Ti Gigabyte Gaming OC – nabídková cena na Bazoši 34 900 Kč
Dokončené aukce na Aukru potvrzují, že nejde jen o přání prodejců. RTX 3090 EVGA FTW3 se v červnu 2026 prodala za 35 755 Kč. Jiná RTX 3090 MSI Suprim X odešla v květnu za 20 296 Kč. Rozptyl je obrovský, záleží na edici, stavu, záruce i důvěře kupujícího.
Pro srovnání: v létě 2025 se běžná RTX 3090 na Aukru prodávala za 17 800 až 22 700 Kč. Horní cenové pásmo se za rok posunulo o desítky procent nahoru. U konkurenční AMD Radeon RX 6900 XT nic takového nevidíme, ta se na Bazoši nabízí kolem 10 700 Kč a na Aukru se v posledních měsících prodávala za 7 900 až 9 000 Kč. Žádný „AI příplatek“ se u ní nekoná. Důvod je prostý: ekosystém CUDA od Nvidie zůstává dominantní platformou pro AI a AMD samo publikuje návody, jak na něj z CUDA přejít.
Proč datacentra platí za „zastaralý“ hardware
Slovo „zastaralý“ je v kontextu AI infrastruktury zavádějící. CoreWeave to vysvětluje jednoduše: starší clustery jsou již nainstalované, napájené a produkčně běží se známou návratností. Nová kapacita je omezená. Zákazníci starší karty stále využívají pro spoustu úloh, především inferencí, tedy provozování natrénovaných modelů, pro které karty bohatě stačí.
Konkrétní čísla z
veřejného ceníku CoreWeave ukazují, kolik taková karta vydělá svému provozovateli:
Grafický procesor Cena za hodinu (1 karta) Měsíční výnos při plném vytížení A100 cca 2,70 USD (přibližně 63 Kč) cca 1 944 USD (asi 45 500 Kč) H100 cca 6,16 USD (přibližně 144 Kč) cca 4 432 USD (asi 103 800 Kč) L40S cca 2,25 USD (přibližně 53 Kč) cca 1 620 USD (asi 38 000 Kč)
To jsou částky za jednu kartu. Datacenterový rack jich má desítky. V tomto světě dává Huangovo přirovnání k investičnímu aktivu dokonalý smysl a Nvidia to už říká nahlas. V srpnu 2026 firma
oznámila partnerství s Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs a KKR na financování AI infrastruktury za více než 500 miliard dolarů. Medián ceny za GPU-hodinu přitom podle Nvidie vzrostl z přibližně 2,00 USD v říjnu 2025 na 2,70 USD v červnu 2026, tedy nárůst o 35 % za osm měsíců. Jak dlouho to vydrží a co s tím dělat
CoreWeave mluví o „systémové nerovnováze“, která podle firmy trvá už několik let a má pokračovat i v dohledné budoucnosti. Zároveň ale firma sama plánuje masivní rozšíření, cílem je minimálně 8 GW aktivní kapacity do roku 2030. Nvidia kolem AI výpočetního výkonu staví celé nové financování. Nerovnováha je reálná, ale ne věčná.
Pro majitele RTX 3090 nebo 3090 Ti z toho podle nás plyne poměrně jasný závěr. Pokud kartu nepotřebujete na lokální práci s velkými jazykovými modely, září 2026 je silné prodejní okno. České ceny jsou vysoko, poptávka po 24GB kartách s CUDA drží. Další automatický růst ale už není tak snadno doložitelný, nová kapacita přichází a trh se časem srovná.
Neplatí to pro každou starou GeForce bez rozdílu. RTX 3060 s 12 GB VRAM nebo RTX 3070 nemají stejný „AI příplatek“ jako modely s 24 GB paměti. Trend je reálný, ale specifický, a kdo ho chce využít, měl by vědět, že bazarový trh je volatilní a cena závisí na edici, stavu i načasování.
Huang měl pravdu v jednom: GPU od Nvidie se chovají jinak než běžná elektronika. Ale zatímco datacenterové karty se skutečně mění ve výnosové aktivum s měsíčními příjmy v desítkách tisíc korun, domácí RTX 3090 je spíš hardware, který nedegraduje tak rychle, jak by měl. A to samo o sobě je v elektronice dost neobvyklé.
Zdroj:
Mobify.cz - Váš párťák ve světě elektroniky
Autor:
Vojtěch Kalivoda