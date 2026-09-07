Carrick přestavěl zálohu United za 4,5 miliardy korun a je nadšený. Pak ale přiznal, co mu v kádru chybí

6. září 2026 končil zápas na Goodison Parku remízou 2:2 a Michael Carrick stál u postranní čáry s výrazem člověka, který dostal většinu toho, co chtěl, ale ne všechno. Tři dny po uzávěrce letního přestupového okna měl v kádru přestavěný střed pole za zhruba 155 milionů liber, v přepočtu kolem 4,5 miliardy korun, a zároveň jednu pozici, na kterou se celé léto nedostal. Právě v tom napětí mezi spokojeností a přiznaným rizikem se skrývá příběh United do sezony 2026/27.
Tři profily místo jednoho Casemira
Odchod Casemira a vážné zranění kolenních vazů Manuela Ugarteho z červnového mistrovství světa nechaly střed pole United prakticky prázdný. Carrick na to nereagoval jedním rekordním přestupem, ale rozložením investice do tří hráčů s odlišnou funkcí.
Andrey Santos přišel z Chelsea jako defenzivně laděný distributor, hráč, který podle analýzy Premier League překonává Casemira v úspěšnosti přihrávek i v soubojích po zemi. Youri Tielemans doplňuje kreativitu a průnikové přihrávky do pokutového území, tedy přesně to, co United od středu pole roky postrádali. A Carlos Baleba přináší atletickou dynamiku, krytí prostoru a schopnost přechodové fáze s míčem u nohy, ingredienci, kterou Casemiro ve svých posledních sezonách na Old Trafford postupně ztrácel.
Žádný z nich není Casemirova kopie. Právě v tom je pointa. Carrick nerozdělil jednoho hráče na tři části, poskládal tři části do funkčního celku, který pokrývá víc herních situací najednou.
Proč je Carrick spokojený (a má důvod)
Na tiskové konferenci před zápasem s Evertonem Carrick mluvil o potřebě mít silný kádr pro celou sezonu, ne pro jeden zápas. V kontextu návratu do Ligy mistrů po dvou sezonách mimo soutěž to dává smysl; UEFA počítá s minimálně osmi zápasy navíc jen v ligové fázi, a to ještě bez případného postupu do vyřazovací části.
Tři záložníci s rozdílným profilem umožňují rotaci, aniž by tým ztratil identitu. Proti hluboko bránícímu soupeři nastoupí Tielemans s kreativitou, v zápase s vysokým presinkem drží Santos disciplínu, a když United potřebují fyzicky dominovat přechodovou fázi, je tu Baleba. Tohle není luxus. Při nahuštěném kalendáři je to nutnost.
Zajímavé je i finanční srovnání. Manchester City právě zaplatil 125 milionů liber za samotného Enza Fernándeze. Liverpool už dřív dal stejnou částku za Alexandra Isaka. United za tři nové záložníky utratili jen zhruba o třetinu víc, než rivalové dali za jednoho elitního hráče. Carrickova cesta není levnější, je jinak rozložená.
Levý bek: mezera, kterou Carrick nepopírá
A teď ta nepříjemná část. Po zavření přestupového okna zůstal na pozici levého beka Luke Shaw jako jediná seniorní volba. Patrick Dorgu sice tuto pozici umí hrát, ale Carrick ho v dosavadním průběhu sezony využívá výš v sestavě. Vzniká tak situace, kdy jeden hráč kryje jednu z nejzatíženějších pozic v moderním fotbale, a ten hráč má za sebou roky opakovaných svalových zranění.
Shaw sice v sezoně 2025/26 odehrál všech 38 ligových zápasů. Jenže to bylo bez evropských pohárů. Letos čeká United liga, FA Cup, Ligový pohár a Liga mistrů. Pokud Shaw vypadne, první nouzovou odpovědí bude právě Dorgu přesunutý z ofenzivy, a tím se oslabí jiná část hřiště.
Carrick po uzávěrce trhu podle reportů z tiskové konference připustil, že kádr není „instantně hotový“ a že vždy existují věci, které klub ještě mohl udělat. Neřekl to jako výmluvu. Řekl to jako člověk, který ví, že regulatorní limity Premier League PSR a pravidla UEFA Financial Fair Play nejsou abstraktní pojmy, jsou to mantinely, v nichž se musí pohybovat klub čerpající revolvingový úvěr na 150 milionů liber.
Co říkají první tři kola
Čtyři body ze tří zápasů: prohra 0:2 s Hullem, výhra 5:2 nad Ipswichem, remíza 2:2 na Evertonu. Není to start, ze kterého by se dalo vyvozovat cokoli definitivního, ale jeden vzorec už je vidět: United umí skórovat (sedm gólů), ale mají problém s defenzivní stabilitou (šest inkasovaných).
Předsezonní audit Opta Analyst před zahájením ročníku upozorňoval, že pro boj o velké trofeje byly potřeba ještě další zásahy do kádru. Ugarte se vrátí nejdřív v průběhu jara, pokud vůbec. Realistický rámec ambicí je boj o příčky pro Ligu mistrů a solidní pohárový run, ne titulová jistota.
Zirkzee, Ugarte a otevřené otázky
Jednou z vedlejších, ale důležitých linií léta byl Joshua Zirkzee. Zájem Fiorentiny, Juventusu i Evertonu nakonec nevyústil v odchod. Carrick ho veřejně označil za důležitého hráče, ale fakticky Zirkzee do sezony vstoupil z lavičky. Při nahuštěném programu by minut měl dostat víc, jistotu základní sestavy ale zatím nemá.
A pak je tu Ugarte. Vážné zranění kolenních vazů z červnového zápasu Uruguaye se Španělskem na mistrovství světa, následná operace a odhady hovořící o absenci po podstatnou část sezony. Až se vrátí, Carrick bude mít v záloze čtyři kvalitní střední záložníky. Do té doby musí vystačit se třemi novými a Kobbiem Mainooem.
Carrickova záloha je promyšlená stavba. Jeho levý kraj obrany je sázka na to, že Shaw vydrží. Jedno z toho rozhodne o sezoně víc než to druhé.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Roman Vágner