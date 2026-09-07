Malý pitaval z velkého města: Pozorné oko diváka narazí na nespočet chyb a nesrovnalostí

Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima Malý pitaval z velkého města, FOTO: © Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima
Detektivní seriál Malý pitaval z velkého města přibližuje televizním divákům každodenní rutinu pražských kriminalistů. Případy plné krádeží a vydírání působí velmi civilně a reálně. Pozorné oko publika si ovšem při opakovaném sledování všímá mnoha drobných technických chyb a logických nesrovnalostí. Kouzla s lokacemi a cestováním
Filmaři si často usnadňovali práci s lokacemi a upravovali si mapu hlavního města podle aktuální potřeby. Vyšetřovatelé pátrají po pachateli ve fiktivní prodejně zeleniny na adrese Hviezdoslavova 4, kde takový obchod ve skutečnosti nikdy nefungoval. Kpt. Divíšek v podání Josefa Abrháma zase hlásí vloupání do elektroprodejny v ulici Na Hatích. Záběry ovšem zabírají tehdejší náměstí Říjnové revoluce, do kterého ústí ulice Na Hutích. Zvukový záznam navíc mluví o Dlážděné ulici a na obraze svítí cedule Pod Kaštany.
Podobně tvůrci naložili s výletem mladého vyšetřovatele Jiříčka na jižní Moravu. Hrdina s tváří Michala Peška míří do Oslavan zjišťovat podrobnosti o krádeži obrazů. Zkušenou vlakvedoucí s vizáží Stelly Zázvorkové ovšem vyslýchá na peróně zastávky Praha Veleslavín a hranice metropole vůbec neopustí. Zmatky provázely i letecký přesun kriminalistů z Prahy do Uherského Hradiště. Na této pravidelné lince tehdy létaly třímístné stroje L 410, policisté se ovšem posadili do většího letadla Jak 40 určeného pro jiné vnitrostátní spoje.
Během cesty autem se poručík Hamřík s tváří Pavla Zedníčka zvládne přesunout z místa spolujezdce přímo za volant. Automobil se přitom nachází v plném pohybu a herec se řízení vůbec nevěnuje. Při vystupování sedí opět bezpečně na pravé straně. Zvláštní jazykový úkaz se objevuje na hranici s Maďarskem. Slovenský celník tam při kontrole projíždějících vozidel mluví naprosto čistou češtinou. Zvuková stopa zase zradila náčelníka Kubáta, jehož dialog zní kvůli chybě mikrofonu s velkou ozvěnou. Ztracená logika vyšetřování
Logika dostala zabrat u časové osy případu se střelbou v pískovně. Pachatel Kalvoda se nejdříve popere s policistou a oba zúčastnění skončí s vážnými zraněními v nemocnici. Šéf party Břetislav v podání Ladislava Freje následně potvrzuje shodu zajištěné zbraně s nálezem na pískovišti. Střelba z dotyčného samopalu proběhla až v době Kalvodovy hospitalizace. Zraněný muž v té době prokazatelně ležel na nemocničním lůžku a vyšetřovací verze o jeho účasti na místě činu nedává vůbec smysl.
Při samotné práci na služebně nebo v terénu vznikaly velmi úsměvné momenty. Zadržený Rychtr s tváří Luďka Munzara kráčí pod dohledem po chodbě a sám si neomylně otevírá dveře do výslechové místnosti, ve které předtím nikdy nebyl. Libor Krejcárek se v jiné budově ptá po zadním východu a dostává zápornou odpověď. Stojí přitom přímo vedle prosklených dveří směřujících rovnou na ulici. Kolega Rudolf Pekař zase volá paní Tesaříkové z telefonní budky a vhozenou minci plynulým pohybem vytáhne zpět ven.
Zmatky panují v osobních údajích zadržených osob i samotných policistů. Karta narkomana Tomáše Postlera v rukou Viktora Preisse mění přímo uprostřed jedné scény svůj obsah. Z mladého studenta se stává o tři roky mladší dělník s novou adresou a zapsanou zálibou v obložených chlebíčcích. Zmíněný pacient leží na lůžku s rukama pevně připoutanýma k rámu postele. Tlačítko pro přivolání sestry se však nachází u jeho hlavy zcela mimo dosah. Jiří Krampol a Michal Pešek zase používají služební odznak s totožným číslem nula sedm pět čtyři. Proměnlivá auta a mizející rekvizity
Během natáčení na ulici tvůrci občas ztratili kontrolu nad návazností automobilových detailů. Sledovací vůz nemá ve vnitřním pohledu pravý stěrač, v následujícím venkovním záběru jsou oba stěrače na svém místě. Během honičky ztrácí prchající zelená Škodovka všechny nárazníky. Po naložení na odtahovou službu je má opět pevně přidělané a auto se pyšní opraveným zadním sklem. Zaparkovaný vůz na benzínové pumpě po přepadení samovolně změní úhel natočení pneumatik do zcela jiného směru.
V kancelářích oddělení docházelo k drobným teleportacím předmětů i osob. Zuzanka v podání Jaroslavy Brouskové sedí u pracovního stolu a po střihu nečekaně stojí o kus dál u velké skříně s fascikly. Pekař v ruce drží červené pero a během několika vteřin s ním píše černou barvou. Kolega Hamřík vyšetřuje lehkou ženu s tváří Věry Vlčkové a ptá se na její gymnastickou minulost. Herečka před kamerou vypadne z role a raději odvrátí hlavu stranou pro zakrytí hlasitého pobaveného smíchu.
Seriál Malý pitaval z velkého města sledujte na Primě každé pondělí od 20:15.
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