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Malý pitaval z velkého města: Pozorné oko diváka narazí na nespočet chyb a nesrovnalostí

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Detektivní seriál Malý pitaval z velkého města ukrývá ve svých epizodách technické nedokonalosti. Během vyšetřování mizí stěrače a pachatelé mění osobní údaje.
Malý pitaval z velkého města

Malý pitaval z velkého města

Zdroj: FOTO:© Česká televize / Jaromír Komárek, distr. FTV Prima
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Tento článek byl publikován ze zdrojů V Telce

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