Filip Šebo dal gól Brazílii a hrál po celé Evropě. Fotbal ho ale ubíjel, sekl s ním před 28. narozeninami a zmizel do divočiny

Osmdesátá osmá minuta, stadion Ibrox, 50 488 diváků na nohou. Filip Šebo hlavičkuje míč do sítě Aberdeenu a Glasgow Rangers berou tři body. Moment, který by většině fotbalistů potvrdil, že jsou přesně tam, kde mají být. Šebovi ale potvrdil něco jiného: že i tenhle pocit jednou vyprchá, pokud za ním nestojí vnitřní tah. O pár let později odešel z profesionálního fotbalu. Ne po zranění, ne po skandálu. Po tiché, dlouhé ztrátě chuti hrát.
Z Petržalky přes Glasgow až k bodu zlomu
Šebova kariéra měla všechno, co si slovenský fotbalista může přát. V dresu Artmedie Petržalka nastřílel 22 gólů v titulové sezoně, na MS do 20 let v roce 2003 skóroval proti pozdějším mistrům světa z Brazílie. Prošel Austrií Vídeň, oblékl dres Rangers, zahrál si ve francouzském Valenciennes. Podle ŠK Slovan Bratislava se po návratu na Slovensko stal nejlepším střelcem i útočníkem sezony, ve které Slovan „vyhrál všechno“.
Jenže právě v té době se uvnitř něco lámalo. Šebo v rozhovorech popisuje ubíjející stereotyp: tréninky, zápasy, regenerace, dokola, bez pocitu, že se někam posouvá. Prostředí, které mu už nic nového nenabízelo. Nebyl to jeden okamžik, ale pomalé vyhasínání.
Weissův odchod jako poslední impuls
Poslední důvod, proč ještě chodil na tréninky a těšil se na zápasy, byl trenér Vladimír Weiss. Když Weiss ze Slovanu odešel, Šebovi ze dne na den odpadly emoce i chcení. Sám to v rozhovoru pro Šport.sk popsal jednoduše: rozhodl se srdcem. Smlouvu rozvázal korektně, bez hádek, bez mediálního požáru. A odletěl do Ameriky.
Tři měsíce střídal Boston a New York. Sám, bez agentů, zkoušel si najít cestu do MLS. Narazil na administrativní složitost amerického systému: zelené karty, drafty, byrokracie, na kterou ho nikdo nepřipravil. Plán ztroskotal. Ale paradoxně právě tahle epizoda mu ukázala, že umí fungovat mimo fotbalovou bublinu. Že nepotřebuje kabinu patnácti spoluhráčů, aby se cítil jako sportovec.
Od kolektivu k čistě osobní odpovědnosti
Asi rok po konci kariéry se hledal. Pak ho kamarád z triatlonového klubu dostal k plavání, k tomu už měl běh a kolo. A začal se přerod, který trval roky, ne měsíce. Dnes má Šebo na kontě zlato v mix štafetě na mistrovství Slovenska v triatlonu, figuruje v oficiálních výsledcích slovenského triatlonového svazu i v sezoně 2024.
Klíčová změna ale nebyla disciplína. Byla to odpovědnost. Ve fotbale závisíte na trenérovi, spoluhráčích, vedení klubu, rozhodčích. V triatlonu, trailu nebo gravelu stojíte na startu sami. Výsledek je jen váš. Šebo sám přiznává, že dojetí triatlonového cíle je pro něj jako „dát tři góly najednou“, jenže ta satisfakce patří výhradně vám.
200 kilometrů islandského štěrku
18. července 2026 nastoupil Šebo na start závodu The Rift v islandském Hvolsvölluru. Dvě stě kilometrů na gravelu, vulkanická krajina, vítr, izolace. Cílem projel za 10 hodin, 8 minut a 51 sekund, s kompletně odměřenými mezičasy na osmi kontrolních bodech. Žádný ilustrační „jel dlouhý závod“. Tvrdý, ověřitelný výkon.
O čtyřicet dní později usedl před mikrofon podcastu Inside the Pressure a v hodinové epizodě nazvané „Šport pochopíš, až keď ním žiješ“ vyprávěl celý oblouk, od Petržalky přes Ibrox až po islandský štěrk.
Proč nezmizel, ale přestal být vidět
Šebo se neschoval. Vědomě změnil identitu. Už v roce 2017 říkal, že pracuje na tom, aby si ho lidé spojovali s triatlonem, ne s fotbalem. Nechtěl být „bývalý fotbalista, co si jezdí na kole“. Chtěl být závodník. A tím se stal, ne díky talentu, který zdědil po fotbalové kariéře, ale díky rozhodnutí, že výkon bez vnitřního tahu nemá cenu opakovat.
Na Ibroxu před padesáti tisíci lidmi trvala euforie pár sekund. Na Islandu trvala deset hodin. A patřila jen jemu.
Zdroj: SportyŽivě
Autor: Josef Kebrle