Na Česko se valí další extrém. Takové počasí v září nebylo už roky

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Kdo plánoval odložit letní oblečení do skříně, měl by ještě chvíli počkat. Druhý zářijový týden roku 2025 totiž přináší meteorologický scénář, který jsme v tomto období nezažili už několik let – teplotní rozdíl patnácti stupňů během pouhých čtyřiadvaceti hodin. Zatímco v úterý rtuť teploměru vyšplhá až ke 32 °C, ve středu se budeme potýkat s maximy sotva překračujícími dvacítku.
Pondělí: Ranní mrazíky vystřídá příjemné teplo
Začátek týdne už naznačil, že nás čeká neobvyklá podívaná. Ranní teploty v údolích klesly až ke 4 °C, což je na začátek září hodnota, která leckoho překvapí. Kdo vyrážel do práce před svítáním, musel sáhnout po mikině nebo lehké bundě.
Přes den se však situace dramaticky změnila. Slabý vítr a jasná obloha umožnily teplotám vystoupat na 23 až 27 °C. I horské oblasti hlásily nadstandardní hodnoty – na Šumavě se rtuť teploměru vyšplhala až na 22 °C, což je na nadmořskou výšku kolem tisíce metrů v září skutečně neobvyklé.
„Čekáme oblačno až polojasno, přechodně až zataženo a ojediněle možnost slabého deště. Večer od západu vyjasňování,“ upozornil Marjan Sandev z Českého hydrometeorologického ústavu.
Úterý přinese poslední tropický den roku
Úterní předpověď vypadá jako vystřižená z července. Meteorologové původně predikovali bouřky, aktuální modely však ukazují něco úplně jiného – polojasnou oblohu a teploty mezi 27 a 32 °C. S největší pravděpodobností půjde o poslední skutečně letní den celého roku 2025.
„Před studenou frontou letní až tropické teploty. Čekáme polojasno až skoro jasno, při přechodně zvětšené oblačnosti ojediněle s přeháňkami,“ charakterizuje situaci meteorolog Eduard Novotný z ČHMÚ.
Nejteplejší oblasti v úterý:
- Jižní Morava: až 32 °C
- Východní Čechy: 30-31 °C
- Praha a střední Čechy: kolem 31 °C
- Severozápadní Čechy (Karlovarský, Ústecký, Liberecký kraj): 24-27 °C
Vítr zůstane slabý, na Moravě a ve Slezsku povane mírný jihozápadní o rychlosti 2 až 6 m/s. Srážky budou pouze ojedinělé – pokud vůbec zaprší, spadnou maximálně 2 mm.
Středa: Teplotní propad o patnáct stupňů
A právě zde přichází ona klíčová změna, která z tohoto týdne dělá meteorologickou raritu. Již v průběhu úterního večera do Česka dorazí studená fronta, která během několika hodin srazí teploty o deset až patnáct stupňů.
Ve středu nás čekají denní maxima pouze 16 až 21 °C. Pro srovnání – zatímco v úterý odpoledne budete na jižní Moravě potřebovat sluneční brýle a lehké oblečení, ve středu ve stejnou dobu sáhnete po svetru.
Čtvrtek a pátek přinesou mírné oteplení o stupeň až dva, ovšem za cenu občasných přeháněk. Víkend pak nabídne typicky podzimní hodnoty mezi 16 a 20 °C, které nás podle dlouhodobých předpovědí budou provázet minimálně do konce září.
Co to znamená pro vaše plány
Pokud jste odkládali poslední letní grilovačku nebo posezení s přáteli na zahrádce, pondělí a úterý jsou vaše poslední šance. Po středečním příchodu studené fronty už podobné teploty letos s největší pravděpodobností nezažijeme.
Zahrádkáři by měli využít teplých dnů k posledním úpravám před podzimem. Řidiči zase mohou očekávat, že od středy se na silnicích začnou častěji objevovat ranní mlhy a mokré vozovky. Definitivní nástup podzimu je za dveřmi – a tentokrát to vypadá, že už zůstane.
Zdroje článku: Český hydrometeorologický ústav, energozrouti.cz, fajntip.cz
Autor článku: Lucie Němcová