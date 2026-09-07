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Pobodaly ho vosy a za pár vteřin ležel v bezvědomí. Přítelkyně ho resuscitovala podle pokynů z telefonu a zachránila mu život

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Obrovské štěstí měl muž, kterého pobodaly vosy. Přežil jen díky duchapřítomnosti své přítelkyně a včasnému zásahu záchranářů.
sanitka

sanitka

Zdroj: Radim Holiš / Creative Commons / CC BY-SA
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Tento článek byl publikován ze zdrojů DámskýDeník.cz

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