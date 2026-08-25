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Make-up, zralá pleť a 30+ °C: 8 triků, díky kterým ti obličej do oběda nesteče

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Ráno stojíš před zrcadlem a všechno vypadá skvěle. Pleť je sjednocená, tvářenka přesně tam, kde má být, řasenka poslušně na řasách. Potom vyjdeš ven, teploměr ukazuje třicet stupňů a kolem jedenácté se podíváš do zrcadla na toaletě. Make-up se usadil v linkách kolem očí, nos se leskne, tváře vypadají suše a to, co mělo být přirozeným glow, začíná připomínat velmi osobní spor mezi kosmetikou a meteorologií.
Make-up, zralá pleť a 30+ °C: 8 triků, díky kterým ti obličej do oběda nesteče

Make-up, zralá pleť a 30+ °C: 8 triků, díky kterým ti obličej do oběda nesteče

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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