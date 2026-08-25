Make-up, zralá pleť a 30+ °C: 8 triků, díky kterým ti obličej do oběda nesteče

Zralá pleť a letní make-up přitom nejsou neslučitelné. Jen se mění podmínky. S věkem bývá pokožka tenčí, sušší a ztrácí část elasticity, zatímco horko přidává pot a další vrstvu komplikací. Řešením ale není obličej zatmelit větším množstvím make-upu a následně ho zasypat pudrem, aby se náhodou nepohnul.
V létě může mnohem lépe fungovat opačná strategie: méně vrstev, lehčí textury a make-up jen tam, kde ho opravdu potřebuješ. Právě tenhle princip se opakuje i v doporučeních vizážistů pro zralou pleť v horku – lehký základ, krémové produkty, střídmé pudrování a hydratovanější finiš.
1. Nejdřív pleť. Protože make-up nezachrání to, co je pod ním
V létě je lákavé přeskočit hydrataci, protože poslední věc, kterou chceš při třiceti stupních, je další vrstva krému. Jenže suchá nebo dehydratovaná místa se pod make-upem neztratí. Často se naopak zvýrazní.
American Academy of Dermatology doporučuje u stárnoucí pleti hydrataci právě proto, že zadržení vody v pokožce může opticky zjemnit jemné linky. Zároveň varuje před zbytečným vrstvením příliš mnoha produktů, které může pleť podráždit a známky stárnutí naopak zvýraznit.
Takže ráno nemusíš vyrábět sedmipatrový skincare sendvič. Jemná péče, hydratace podle potřeb tvojí pleti a dostatek času, aby jednotlivé vrstvy před líčením skutečně sedly.
A potom přichází věc, kterou kvůli hezčímu make-upu rozhodně obětovat nebudeme.
2. SPF není primer, který můžeš vynechat, protože se ti pod ním leskne nos
Slunce je jedním z hlavních faktorů předčasného stárnutí pokožky a dermatologové doporučují širokospektrální ochranu SPF 30 nebo vyšší. AAD doporučuje také voděodolnou variantu, pokud trávíš čas venku.
A pozor na velmi svůdnou letní zkratku: „Vždyť mám SPF v make-upu.“
To nemusí znamenat, že používáš dostatečné množství produktu k dosažení deklarované ochrany, a ochranu je při pobytu venku potřeba obnovovat. AAD upozorňuje, že spoléhat pouze na make-up s SPF může být právě z tohoto důvodu problematické.
Proto bych raději hledala samostatný sunscreen, který si s tvým make-upem rozumí, než se pokoušela ochranu před sluncem vměstnat do několika kapek tónovacího produktu.
A pokud se ti pod kombinací krému, SPF a make-upu v létě všechno začne posouvat, problém nemusí být v tom, že potřebuješ ještě silnější primer. Možná máš jednoduše na obličeji příliš mnoho vrstev. Cleveland Clinic upozorňuje, že kombinace lotionu, sunscreen a make-upu může být v horku pro některé lidi příliš těžká a rutinu je možné podle individuálních potřeb zjednodušit.
3. Těžký make-up nech doma. V létě nemusíš zakrýt každý centimetr obličeje
Tady přichází asi největší změna.
Místo hutného plně krycího make-upu zkus lehký skin tint, tónovaný hydratační produkt nebo velmi tenkou vrstvu lehčího make-upu. A hlavně ho automaticky neroztírej ve stejné intenzitě od čela až po bradu.
Začni uprostřed obličeje, kde bývá nejčastěji zarudnutí nebo nerovnoměrný tón, a postupuj směrem ven. Tam, kde pleť vypadá dobře sama, ji klidně nech být. Na konkrétní pigmentaci, začervenání nebo kruhy pod očima může přijít malé množství korektoru.
Právě lehčí skin tint místo těžkého matného základu a cílené krytí patří mezi doporučení vizážistů v našem inspiračním podkladu.
A dává to smysl i vizuálně. Čím víc produktu leží na pleti, tím víc materiálu se může během dne přesouvat a usazovat v její textuře.
Zralá pleť nepotřebuje být dokonale hladké béžové plátno.
Je to pleť. Smí tak vypadat.
4. Pudr není hasicí přístroj
Nos se leskne. Pudr. Čelo se leskne. Pudr. Je vedro. Ještě trochu pudru, preventivně. A někdy kolem poledne máš na obličeji tolik vrstev, že make-up sice možná přežil, ale pleť pod ním už nikdo nikdy neuvidí.
U zralé pleti bych pudr používala strategicky, nikoli plošně. Jemná transparentní vrstva kolem nosu, případně na čele nebo tam, kde se make-up skutečně pohybuje. Tváře a oblasti, kde chceš zachovat přirozenější jas, nemusíš automaticky matovat.
Stejnou taktiku doporučují i vizážisté citovaní v inspiračním materiálu: pudr má v letním líčení své místo, ale spíš lokálně v oblastech, které se mastí nebo kde je potřeba produkt zafixovat.
A během dne? Než přes mastnotu a pot přidáš další vrstvu pudru, nejprve přebytek jemně odsaj papírkem nebo kapesníčkem. Teprve potom případně oprav make-up. Jinak jen stavíš další patro.
5. Krémová tvářenka může být v létě tvoje nejlepší kamarádka
Zralá pleť a pudrové produkty spolu rozhodně nejsou nepřátelé. Ale pokud máš pocit, že ti pudrová tvářenka v horku sedí na povrchu pleti nebo zvýrazňuje texturu, zkus krémovou.
Stačí malé množství.
A tady bych se vůbec nebála barvy.
Korálová, teplá růžová, jemná berry nebo broskvová dokážou po redukci krycího make-upu vrátit obličeji život. Vizážisté v dodaném materiálu doporučují u zralé pleti právě krémové tvářenky a bronzery, protože mohou vytvořit přirozenější, svěžejší finiš. Zároveň povzbuzují k tomu, aby se ženy v létě nebály výraznější barvy.
Takže ne, zralý letní make-up nemusí znamenat béžovou, béžovou a pro jistotu ještě trochu béžové.
Pokud jsme ubraly krytí, můžeme si naopak dovolit vrátit tváři barvu.
6. Oči zvedni opticky nahoru, místo abys kolem nich postavila černou pevnost
Kůže kolem očí je místo, kde se přebytek produktu umí velmi rychle připomenout.
Proto bych v létě nevrstvila těžký korektor, několik stínů, silnou linku a pudr jen proto, aby všechno vydrželo.
Mnohem zajímavější je pracovat s optikou. Jemnou linku nebo stín táhni lehce směrem vzhůru k vnějšímu koutku, řasy zvýrazni hlavně nahoře a stíny nech spíš saténové nebo jemně matné než silně třpytivé. Přesně takový „lifting effect“ doporučují vizážisté i v inspiračním článku.
A pokud víš, že se potíš nebo ti slzí oči, nemusíš automaticky sáhnout po produktu, který by přežil potápění Titaniku. Pro běžný horký den může stačit water-resistant řasenka nebo linka. I podklad upozorňuje na rozdíl mezi voděodolností pro běžné nošení a skutečně waterproof formulí, která může vyžadovat agresivnější odličování.
Cíl není nalíčit oko tak, aby se do září nepohnulo.
Cíl je, aby večer šlo také šetrně odlíčit.
7. Matná rtěnka není povinná výbava jen proto, že déle drží
Existuje zvláštní letní logika: je horko, takže všechno musí být co nejodolnější. A tím se snadno dostaneme k hutné dlouhotrvající matné rtěnce na rtech, které by v tu chvíli mnohem raději dostaly trochu komfortu.
Zkus tónovaný balzám, hydratační rtěnku, lip oil nebo lehkou stain texturu. Výraznější berry, korálová nebo červená pořád může udělat celý obličej, jen nemusí být nalepená na rtech jako fasádní barva.
I tady inspirační podklad doporučuje u zralé pleti v létě spíš hydratační produkty s lehčí texturou než velmi suché matné formule.
A má to ještě jednu výhodu: když se lehčí barva během dne trochu ztratí, jednoduše ji obnovíš.
Bez zrcátka, štětečku, konturovací tužky a krizového štábu.
8. Když už fixovat, tak chytře. Ne zalakovat obličej
Na závěr může přijít fixační sprej, ale ani tady není cílem vytvořit na obličeji nepropustný povrch.
Hydratačnější nebo přirozeně finišující setting spray může jednotlivé vrstvy opticky propojit a ubrat pudrový vzhled. Pokud se výrazně mastíš, můžeš samozřejmě hledat matující variantu, ale vybírej podle své pleti, ne podle toho, že je srpen a internet právě rozhodl, že všechny ženy potřebují totéž.
Vizážisté v inspiračním materiálu doporučují fixační sprej aplikovat ze vzdálenosti a nechat jej přirozeně zaschnout.
A během dne se nesnaž zachránit celý ranní obličej za každou cenu.
Odsaj pot. Uprav korektor jen tam, kde zmizel. Vrať trochu tvářenky. Přidej barvu na rty.
Hotovo.
Nemusíš ve tři odpoledne opravovat make-up, který už v jedenáct dopoledne požádal o čestné propuštění ze služby.
Největší letní trik? Přestat chtít po pleti, aby nevypadala jako pleť
Možná právě tady se zralá pleť a letní líčení konečně přestanou hádat.
Ve dvaceti sis možná mohla dát na obličej matný make-up, pudr, bronzer, další pudr a potom strávit odpoledne na slunci s pocitem, že všechno nějak dopadne. O několik desetiletí později už textura pleti jednoduše existuje viditelněji. Jemné linky existují. Pigmentace existuje. Póry existují.
A nemusíme je všechny zatmelit.
Dermatologické zdroje popisují stárnoucí pleť jako tenčí, sušší a postupně méně elastickou; hydratace proto patří mezi základní doporučení péče. To je mnohem lepší výchozí bod než válka proti každé lince.
V horku tedy klidně nech pleť trochu zářit. Nech prosvítat její skutečnou texturu. Dej jí korálovou tvářenku, pokud na ni máš chuť. Berry rty. Řasenku. Nebo jen SPF a nic dalšího.
Make-up ve zralém věku nemusí dokazovat, že umíš vypadat mladší.
Má udělat něco mnohem příjemnějšího:
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FAQ
Je pro zralou pleť v létě lepší tekutý, nebo pudrový make-up?
Neexistuje univerzální pravidlo pro všechny typy pleti. Pokud ale hutný nebo velmi matný základ zvýrazňuje suchost a linky, může lépe fungovat lehčí tekutá či tónovací textura nanesená jen v tenké vrstvě. U konkrétních míst pak můžeš krytí doplnit korektorem.
Musím zralou pleť před make-upem hydratovat i v horku?
Pokud tvoje pleť hydrataci potřebuje, ano. S věkem bývá suchost častější a hydratační přípravky pomáhají zadržovat vodu v pokožce. V létě ale můžeš podle typu pleti volit lehčí texturu a vyhnout se zbytečnému vrstvení několika těžkých produktů.
Stačí v létě SPF obsažené v make-upu?
Není dobré na něj automaticky spoléhat jako na jedinou ochranu. AAD doporučuje širokospektrální SPF 30 nebo vyšší a při pobytu venku jeho obnovování; u make-upu bývá problém dosáhnout potřebného množství a následně ochranu znovu aplikovat.
Jak zabránit tomu, aby se make-up usazoval ve vráskách?
Pomoci může menší množství produktu, lehčí textura, dobrá hydratace a cílené pudrování namísto silné vrstvy na celý obličej. Pokud se produkt během dne nahromadí v lince, bývá často lepší přebytek jemně odstranit než přes něj přidávat další make-up.
Může zralá pleť používat výraznou tvářenku nebo rtěnku?
Samozřejmě. Věk neurčuje povolenou barevnou paletu. Korálová, berry, růžová nebo červená mohou naopak krásně fungovat s lehkým letním základem. V inspiračním materiálu vizážisté přímo doporučují nebát se u zralé pleti v létě barvy.
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Zdroje: American Academy of Dermatology – Skin care in your 40s and 50s [1]; American Academy of Dermatology – How to select anti-aging skin care products [2]; American Academy of Dermatology – How to apply sunscreen [3]; DermNet – Skin ageing [4]; Cleveland Clinic – Tips for Transitioning to Summer Skin Care [5]; Byrdie – 10 Heat-Wave Approved Summer Makeup Tips for Mature Skin [6]; img ai generated