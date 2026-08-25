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Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce

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Koupíš krabičku čerstvých fíků, protože vypadají nádherně. Jeden rozřízneš a uvnitř je růžovočervený chaos plný drobných semínek, který působí skoro neslušně dobře. Sníš ho. Druhý dáš do jogurtu. A potom stojíš nad zbývajícími šesti a začínáš přemýšlet, jestli tvůj život opravdu potřeboval tolik fíků.
Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce

Fíky nejsou jen krásná věc vedle kozího sýra. Upeč je, dej je k masu nebo zachraň ty příliš měkké v omáčce

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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