Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením

Zhubla dvacet kilo dietou, každé ráno běhala a dva roky bojovala s chutí na jídlo? Obdivuhodná disciplína. Zhubla podobně s pomocí léku? Hm. Tak to je přece „trochu podvod“, ne?
Právě tahle reakce říká možná víc o nás než o člověku, kterého hodnotíme. GLP-1 léky totiž neotevřely jen debatu o hubnutí. Vytáhly na světlo naše dost zvláštní přesvědčení, že výsledek má větší hodnotu, když člověk cestou dostatečně trpěl.
„Ano, zhubla. Ale sama by to nedokázala“
Tohle není jen pocit z komentářů pod články o celebritách. Experimentální studie publikovaná v roce 2026 ukázala ženám příběh ženy s obezitou, která shodila 15 procent tělesné hmotnosti buď pomocí diety a pohybu, nebo s pomocí GLP-1 léku. Když byl výsledek připsán léku, účastnice vykazovaly více stigmatizujících postojů a častěji věřily, že žena zvolila „zkratku“. Právě přesvědčení o zkratce přitom část negativních reakcí vysvětlovalo.
To je fascinující. Výsledek může být podobný, zdravotní stav se může zlepšit, ale v našem morálním účetnictví se objeví hvězdička: ano, ale nebylo to dost těžké.
Přehled výzkumu z roku 2025 popisuje podobný paradox. Nové léky na obezitu mohou pomáhat nabourávat představu, že vyšší hmotnost je jednoduše výsledkem nedostatku vůle. Současně ale vzniká nové stigma lidí, kteří podle okolí zvolili „snadnou cestu“.
Jako bychom problém přestali moralizovat jen proto, abychom vzápětí začali moralizovat způsob jeho řešení.
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Obezita není maturita z pevné vůle
Tohle je přitom v dost ostrém kontrastu s tím, jak se na obezitu dívá současná medicína. Světová zdravotnická organizace ji označuje za komplexní chronické a relabující onemocnění a od prosince 2025 má první globální doporučení pro použití GLP-1 terapií při léčbě obezity u dospělých. Doporučení je podmíněné a léčba má být součástí širší dlouhodobé péče, nikoli zázračnou injekcí nahrazující všechno ostatní.
Takže už samotná otázka „Proč to nezvládla sama?“ trochu kulhá.
Když člověk dostane lék na vysoký krevní tlak, nepožadujeme před vydáním receptu důkaz, že se nejprve několik let snažil snížit tlak silou charakteru. Přesto právě u tělesné hmotnosti stále velmi snadno sklouzneme k představě, že utrpení je součástí správného postupu a že pomoc nějak snižuje zásluhy.
Přitom GLP-1 léčba není pro každého a rozhodně nejde o kosmetickou hračku. WHO zdůrazňuje nutnost lékařského posouzení individuálních indikací a zdravotního stavu; tyto léky mají nežádoucí účinky a dlouhodobá data se dál sledují. NIDDK podobně uvádí léky na regulaci hmotnosti jako jednu z možností medicínské léčby pro vhodné pacienty a doporučuje vždy s lékařem zvážit rizika a přínosy.
Použít medicínský nástroj tedy není totéž jako hledat nejsnazší cestu. Někdy je to prostě léčba.
Proč máme pomoc rády hlavně tehdy, když ji potřebuje někdo jiný
A právě tady přestává být tenhle článek jen o GLP-1.
Kamarádce bez zaváhání řekneš, aby šla na terapii, když se půl roku trápí. Sama si ale ještě několik měsíců vysvětluješ, že to přece musíš zvládnout. Mamince zaplatíš fyzioterapii, protože ji bolí záda, ale svoje odkládáš, protože je „teď hodně výdajů“. V práci víš, že dobrý manažer deleguje, jenže když má někdo pomoct tobě, okamžitě máš pocit, že svou práci nezvládáš.
Pomoc má v našich očích zvláštní reputaci. Když ji nabízíme druhým, je to péče. Když ji potřebujeme my, umí velmi rychle začít připomínat osobní selhání.
Nemusí jít ani o medicínu. Může to být uklízečka, když už domácnost nestíháš. Hlídání dětí. Trenér. Nutriční terapeut. Psycholog. Nebo prostá věta partnerovi: „Potřebuju, abys teď část tohohle převzal.“
Rozdíl mezi soběstačností a permanentním dokazováním, že nikoho nepotřebuješ, bývá menší, než bychom si chtěly přiznat.
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Self-care není soutěž v tom, kolik toho ještě vydržíš
Péči o sebe jsme si navíc trochu zromantizovaly. Vypadá jako svíčka, maska na obličej, wellness víkend a roztomilý hrnek s čajem. Jenže některé z nejdůležitějších forem péče o sebe vypadají podstatně méně instagramově.
Objednat se na vyšetření, které už půl roku odkládáš. Přijmout léčbu, když je pro tebe medicínsky vhodná. Přiznat, že sama už určitou situaci nezvládáš dobře. Zaplatit někomu za pomoc s věcí, která ti bere poslední zbytky energie, pokud si to můžeš dovolit.
Self-care někdy znamená právě přestat dokazovat, kolik nepohodlí sneseš bez pomoci.
A možná právě proto jsou GLP-1 léky pro naši kulturu tak provokativní. Nejen proto, že dokážou u části pacientů významně ovlivnit hmotnost a apetit, ale protože nabourávají starý příběh: správná proměna musí být především důkazem disciplíny, odříkání a vůle. Pokud do příběhu vstoupí medicína, část publika má okamžitě pocit, že někdo přeskočil povinnou kapitolu utrpení.
Snazší neznamená méně skutečné
Samozřejmě existují zkratky, které jsou hloupé, nebezpečné nebo jen prodávají rychlé řešení složitého problému. A rozhodnutí o lécích se nemá dělat podle TikToku, celebrity nebo fotky „před a po“.
Jenže obtížnost sama o sobě není měřítkem správnosti.
Pokud existuje bezpečnější nebo účinnější způsob, jak řešit zdravotní problém, nepotřebuješ si schválně vybrat horší variantu jen proto, aby tvoje cesta měla dostatečně hrdinský děj. Stejně jako nemusíš odmítnout terapii, dokud nejsi úplně na dně, nebo vyhořet, než si dovolíš ubrat práci.
Možná jsme si až příliš zvykly zaměňovat odolnost za schopnost všechno vydržet.
Skutečná péče o sebe ale někdy vypadá úplně opačně. Podíváš se na problém, zjistíš, jaká pomoc skutečně existuje, a dovolíš si ji využít bez toho, abys nejdřív musela sama sobě dokázat, že bys dokázala trpět ještě trochu déle.
Protože jestli něco fungovalo, bylo pro tebe vhodné a pomohlo ti žít zdravější nebo snesitelnější život, jeho hodnota se nesnižuje jen proto, že sis cestu zbytečně neudělala těžší.
Utrpení není účtenka, kterou musíš předložit, aby sis péči o sebe zasloužila.
Upozornění: Tento článek je zaměřený na psychologii přijímání pomoci a společenské postoje k léčbě, nikoli na doporučení konkrétního léku. GLP-1 a související terapie jsou léky na předpis, nejsou vhodné pro každého a jejich použití, možné přínosy, rizika i kontraindikace je nutné řešit individuálně s kvalifikovaným zdravotníkem.
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Zdroje: Post, Stock & Persky – Social Perceptions of Weight Loss With Glucagon-Like Peptide-1 (GLP-1) Receptor Agonists in Black and White Women With Obesity [1], Heitmann et al. – The Impact of Novel Medications for Obesity on Weight Stigma and Societal Attitudes [2], World Health Organization – WHO issues global guideline on the use of GLP-1 medicines in treating obesity [3], World Health Organization – Obesity: GLP-1 therapies [4], National Institute of Diabetes and Digestive and Kidney Diseases – Prescription Medications to Treat Overweight & Obesity [5], img ai generated