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Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením

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Zhubla dvacet kilo dietou, každé ráno běhala a dva roky bojovala s chutí na jídlo? Obdivuhodná disciplína. Zhubla podobně s pomocí léku? Hm. Tak to je přece „trochu podvod“, ne?
Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením

Když to bolí, zasloužila sis to víc? GLP-1 odhalily naši podivnou posedlost „poctivým“ utrpením

Zdroj: Šťavnatý příběh - Čeština
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Poudree.cz

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