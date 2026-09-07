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Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy

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Planeta Země je plná záhad. Potýká se s největšími a nejnebezpečnějšími zvířaty, s lidmi, jejichž výšky nebo hmotnosti jsou zapsány v Guinessově knize rekordů, ale na naší planetě můžete narazit i například na květinu s největším a nejtěžším květem v říši rostlin.
Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy

Rafflesia arnodli: Záhadná rostlina s ohromnými květy

Zdroj: sruilk / Depositphotos
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Tento článek byl publikován ze zdrojů NESPECHEJ.cz

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