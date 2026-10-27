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Nákladní vlak zastavil zabezpečovací systém u České Třebové, vlaky nabíraly zpoždění až 40 minut

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Dennívýzva
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Na železničním koridoru u České Třebové na Orlickoústecku se v pondělí zastavil provoz. Příčinou bylo automatické zastavení nákladního vlaku zabezpečovacím systémem ETCS na odbočce…
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cargo-train-4096239_1920

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 27.10.2026 12:00

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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš REGION

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