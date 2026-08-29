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Kyselina citronová v pračce umí víc, než si myslíte

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Pokud jste doposud kyselinu citronovou používali k odstranění vodního kamene či k čištění domácích spotřebičů, vyzkoušejte ji při praní. Co dokáže a na co si naopak dát pozor?
pračka

pračka

Zdroj: Foto: Pixabay
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Tento článek byl publikován ze zdrojů Náš dům

úspory energií a moderní technologie pro domácnosti. Přinášíme praktické rady, ověřené návody a inspiraci pro každého, kdo plánuje stavět, vylepšovat, rekonstruovat nebo si jen zkrášlit domov. Web se věnuje širokému spektru témat – od základních stavebních postupů přes tipy na výběr vhodných...

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