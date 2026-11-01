Komisaři objasnili udělení pětisekundové penalizace pro Leclerca

Komisaři objasnili udělení pětisekundové penalizace pro LeclercaPřidejte si obsah Centrum.cz do oblíbených zdrojů pro Google hledání a Google zprávy
Charles Leclerc_vc mexika_2026
Článek byl publikován 01.11.2026 23:45
Andrea Kimi Antonelli se v Mexiku stal mistrem světa formule 1 pro rok 2026 a zároveň nejmladším šampionem...
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- Vyjádření Verstappena, Hamiltona a Antonelliho po VC Mexika
- Komentář šéfredaktora: Forza Kimi! Itálie má po 73 letech mistra světa F1
- Velká cena Mexika: Dramatický závod ovládl Verstappen, Antonelli je nejmladším mistrem světa!