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Komisaři objasnili udělení pětisekundové penalizace pro Leclerca

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Charles Leclerc dostal trest za předjetí Lewise Hamiltona mimo trať, přesto však z manévru profitoval. Komisaři FIA vysvětlili udělení pětisekundové penalizace monackému závodníkovi.
Charles Leclerc_vc mexika_2026

Charles Leclerc_vc mexika_2026

Doba čtení 2 min

Článek byl publikován 01.11.2026 23:45

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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