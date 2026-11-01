Velká cena Mexika: Živý přenos

V Mexiku bylo 23 °C a teplota tratě se pohybovala kolem 48 °C.
Where the grid will fight it out ⚔️
Autódromo Hermanos Rodríguez
#F1 #MexicoGP https://t.co/DdUFq5bQhW
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Z top 10 startovali na středně tvrdé sadě Max Verstappen a Nico Hülkenberg. Zbytek zvolil softy.
Start
Start závodu si pohlídal Lewis Hamilton, který se musel bránit Russellovi, který do první zatáčky zvolnil. Nicméně Charles Leclerc byl agresivní a útočil na svého týmového kolegu. Oba piloti Ferrari byli mimo trať! Vedení přebral Charles Leclerc. Druhý byl Max Verstappen a až třetí byl Lewis Hamilton!
Slipstreaming begins!
This is how the Grand Prix start unfolded in Mexico
#F1 #MexicoGP https://t.co/UCmsUAgKgE
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Isach Hadjar měl hodiny a propadl se na poslední pozici po kontaktu s Georgem Russellem. Brit byl za kolizi vyšetřován. Pilot Mercedesu měl problém v prvním kole s baterií a proto nedostával tolik energie, kolik by potřeboval.
Russell and Hadjar made contact on the opening lap!
This is how the Red Bull driver got sent into a spin at Turn 6
#F1 #MexicoGP https://t.co/rqzY8XfxUt
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
2. kolo
Prozatím stále vedl Charles Leclerc. Druhý Max Verstappen ztrácel 1 sekundu a třetí Lewis Hamilton kolem 1,7 sekundy.
3. kolo
Incident mezi jezdci Ferrari byl vyšetřován.
THIS MOMENT!
Here is the first lap move from Leclerc on Hamilton, which is currently under investigation
#F1 #MexicoGP https://t.co/IX0YtniiKo
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
V boxech byli oba piloti Aston Martinu.
6. kolo
Charles Leclerc si vybudoval náskok přes 1,7 sekundy na druhého Maxe Verstappena. Mezitím Fernado Alonso dostal příkaz, že má zajet do boxů a ze závodu odstoupit.
7. kolo
Lance Stroll dostal příkaz okamžitě zastavit svůj monopost. Aktivován virtuální safety car. Aston Martin tak si připsal dvojité DNF.
⚠️ VIRTUAL SAFETY CAR ⚠️
Stroll has stopped his Aston Martin on track, just as Alonso is called into the garage to retire also
#F1 #MexicoGP | LAP 7/71 https://t.co/64Ti8fCoGp
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
9. kolo
Virutální safety car skončil po odklizení monopostu Lance Strolla. Opět se závodilo. Nikdo nebyl v boxech.
GREEN FLAG
We return to racing conditions, and Antonelli has his sights set on Hamilton!
#F1 #MexicoGP | LAP 9/71 https://t.co/Ba8mmiVHNp
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
10. kolo
Komisaři stále zkoumali incident mezi piloty Ferrari z 1. kola. Prozatím se ani experti Sky Sports nedokázali shodnout na tom, jestli by někdo zasloužil penalizaci nebo to byl závodní incident.
12. kolo
Oscar Piastri byl již na sedmé pozici. Po katastrofální kvalifikaci velmi slušně postupoval vpřed.
Piastri goes down the inside of Lindblad into Turn 1!
A nice move from the McLaren driver into P7
#F1 #MexicoGP | LAP 12/71 https://t.co/JgUYHUTTvF
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
13. kolo
Charles Leclerc dostal penalizaci 5 sekund za získání výhody. George Russell si bude muset odpykat penalizaci 10 sekund za kolizi s Isackem Hadjarem. Andrea Kimi Antonelli tak má skvěle rozjetý závod pro získání mistrovského titulu.
FIVE-SECOND PENALTY FOR LECLERC
He was found to have left the track and gained an advantage on the opening lap
#F1 #MexicoGP | LAP 13/71 https://t.co/WVJwEDk7dT
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
16. kolo
Charles Leclerc už měl na Maxe Verstappena náskok necelé 4 sekundy. Monačan se snažil odpoutat, než si bude odpykávat penalizaci v boxech.
18. kolo
V boxech byl Pierre Gasly. Prozatím z čela nikdo ještě nestavěl, protože pro ně to bylo až příliš brzo.
20. kolo
Charles Leclerc měl náskok už přes 4,5 sekundy. Mezitím se musel George Russell bránit Landu Norrisovi, který byl nalepený na jeho zadním křídle.
22. kolo
Monačan měl náskok 5 sekund na druhého Maxe Verstappena.
Leclerc is making use of free air to build a five-second gap to Verstappen
Meanwhile, Hamilton is not happy with how this race has unfolded between the Ferrari team mates…
#F1 #MexicoGP | LAP 23/71 https://t.co/22JVYuQtud
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
23. kolo
Prozatím se vyčkávalo, kdo jako první z top 6 zajede do boxů.
27. kolo
Na začátku kola stavěl Oscar Piatri, měl pomalou zastávku kolem 5,2 sekundy a Australan se vrátil na dvanáctou pozici. Pilot McLarenu obul žlutou sadu pneumatik.
To rozjelo na konci kola řetězovou reakci a do boxů zajel Charles Leclerc a Max Verstappen. Monačan si odpykal penalizaci a obul středně tvrdou sadu. Čtyřnásobný mistr světa softy a předjel pilota Ferrari v boxech.
Leclerc and Verstappen both head to the pits…
The Ferrari driver serves his penalty and Verstappen takes the position!
#F1 #MexicoGP | LAP 28/71 https://t.co/GpTeWcjjyM
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Vedení přebral Lewis Hamilton.
28. kolo
Lewis Hamilton byl povolán do boxů, obul středně tvrdou sadu pneumatik a vrátil se na šestou pozici za Charlese Leclerca. Vedení přebral Andrea Kimi Antonelli.
29. kolo
Max Verstappen dostal jasnou informaci o svého týmového inženýra. Potřebují od něj jeden z jeho magických stintů a zároveň nesmí až moc poodjet Leclercovi, aby si Monačan ničil pneumatiky. Rozestup mezi nimi byl 1,5 sekundy.
„We need one of your magic Mexico stints here“ – GP to Verstappen
Verstappen is now in prime position in the net lead of this race, but needs to keep Leclerc behind
#F1 #MexicoGP | LAP 30/71 https://t.co/4Dk4T0v7lp
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
32. kolo
Lando Norris byl opět nalepený na zadním křídle Georgeho Russella. Mezitím Andrea Kimi Antonelli dostal pokyn, že se mu stint protáhne o 5 kol. Ital prozatím dělal vše, co potřeboval, aby získal titul.
34. kolo
Na začátku kola zajel ke svým mechanikům George Russell, odpykal si penalizaci 10 sekund, přezul na mediumky a vrátil se na osmou pozici.
A ten-second wait for Russell in the pit box before his crew can get to work…
The Mercedes driver comes back out on track in P8
#F1 #MexicoGP | LAP 34/71 https://t.co/tGc8dpeA0f
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
36. kolo
Max Verstappen si udržoval náskok kolem 1,5 sekundy na Charlese Leclerca. Monačan následně měl náskok 2,5 sekundy na svého týmového kolegu Lewise Hamiltona.
39. kolo
Na konci kola zajel ke svým mechanikům Lando Norris, obul středně tvrdou sadu. Pilot McLarenu udělal chybu, byl dlouhý na brzdách a mechanici se museli přesunout. Zastávka se tak protáhla na 6 sekund. Brit se tak vrátil na pátou pozici.
42. kolo
Prozatím se vyčkávalo, kdy Andrea Kimi Antonelli zamíří do boxů. Ital několikrát dostal pochvalu, že má vynikající tempo.
43. kolo
Andrea Kimi Antonelli byl posledním pilotem, který zajel do boxů pro povinnou zastávku v boxech. Ital přezul na mediumky, zastávka byla o něco pomalejší, ale pilot Mercedesu se bezpečně vrátil na čtvrtou pozici.
Antonelli heads to the pit lane after an impressive 43 lap first stint on softs!
Verstappen takes the lead and Antonelli comes out in P4
#F1 #MexicoGP | LAP 44/71 https://t.co/pFy5h8jM7O
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
44. kolo
Pozor! Valtteri Bottas havaroval v první zatáčce! Aktivován safety car. Do boxů okamžitě zamířil Lewis Hamilton a přezul na softy. Několik dalších pilotů zamířilo do boxů.
Onboard with Valtteri Bottas for a sizeable crash at Turn 1
He is out of the car and ok
#F1 #MexicoGP https://t.co/XLqppzQCnL
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Finský pilot nemohl za nehodu. Během brždění do první zatáčky mu selhalo přední levé zavěšení a následně byl pasažárem.
45. kolo – červené vlajky
Červené vlajky! Valtteri Bottas byl totiž stále v monopostu. Fin ukazoval, že je v pořádku, nicméně Ředitelství závodu nehodlalo nic riskovat. Musela se totiž opravit bariéra.
RED FLAG
The cars return to the pit lane
#F1 #MexicoGP | LAP 45/71 https://t.co/mDns1qamGJ
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
46. kolo
Pořadí během červených vlajek: Verstappen, Leclerc, Antonelli, Hamilton, Norris, Russell, Linblad, Piastri, Colapinto a Hülkenberg.
Valtteri Bottas je v pořádku a mimo monopost.
Valtteri Bottas is out of his Cadillac and walking away from the scene
#F1 #MexicoGP | LAP 46/71 https://t.co/bycRRYsviU
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Lewis Hamilton byl naštvaný a nesundal si helmu. Ferrari bude mít velmi nepříjemný meeting.
„We’ve got big problems…“
Hamilton sounding very unimpressed over the radio
#F1 #MexicoGP https://t.co/nsYtQ13IQi
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Bariéra opravená, prozatím čekáme na potvrzení restartu. Bude pevný start. Pořadí před restartem: Verstappen, Leclerc, Hamilton, Antonelli, Norris, Russell, Piastri, Linblad, Colapinto a Gasly.
Pozor! Ředitelství závodu se rozhodlo pro vrácení pozic těsně před vyvěšením červených vlajek.
Hamilton will move back up into P3 for the race restart, ahead of Antonelli
#F1 #MexicoGP | RED FLAG https://t.co/1ih74GnOG8
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Maršálové ještě uklízeli startovní rovinku.
Závod bude restartován ve 22:45 našeho času.
GREEN LIGHT
The drivers return to the circuit ahead of the restart, not yet under racing conditions…
#F1 #MexicoGP https://t.co/8jLJ39lsui
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Sergio Pérez dostal před restartem penalizaci 5 sekund za překročení rychlosti v boxech za safety carem. Všichni obuli na restart softy.
47. kolo – pevný restart
Restart si pohlídal Max Verstappen, naopak Leclerc neměl tak dobrý start, dokonce silně probrzdil do první zatáčky. Naopak Lewis Hamilton byl druhý!
The race restarts!
Verstappen retains his lead but it’s an epic start from Hamilton
#F1 #MexicoGP https://t.co/IP0XQ0OKtv
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
48. kolo
Charles Leclerc se musel bránit Antonellimu. Ital zaútočil do první zatáčky a posunul se na třetí pozici. Mezitím Max Verstappen se ujišťoval, jestli jeho auto je v pořádku.
ANTONELLI INTO P3!
He dives down the inside of Leclerc at Turn 1 ⚔️
#F1 #MexicoGP | LAP 48/71 https://t.co/nT1mXrE4ZC
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
49. kolo
Lewis Hamilton byl nalepený na zadním křídle Maxe Verstappena. Charles Leclec měl probržděnou plošku na pravé přední pneumatice. Ze závodu odstoupil Oliver Bearman.
51. kolo
Max Verstappen je vyšetřován za postavení mimo startovní box.
Incident noted for Verstappen, for allegedly being out of position at the race restart
Meanwhile, Hamilton is keeping the pressure on the race leader!
#F1 #MexicoGP | LAP 50/71 https://t.co/mMpFGBCmgy
— Formula 1 (@F1) November 1, 2026
Nico Hülkenberg dostal penalizaci 10 sekund za způsobení kolize s Oliverem Bearmanem. Postavení Maxe Verstappena bylo nakonec v pořádku, potvrdili komisaři.
52. kolo
Lando Norris byl nalepený na Charlesovi Leclercovi, ale udělal chybu při nájezdu na stadion.
53. kolo
Max Verstappen měl náskok přes 1,3 sekundy na druhého Lewise Hamiltona. Brit pak měl náskok 1,5 sekundy na Andreu Kimiho Antonelliho.
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