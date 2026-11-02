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Zařadí se mezi velikány: Ať už u nás, nebo jinde, další tituly získá

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Andrea Kimi Antonelli to dokázal. Druhý mistrovský mečbol v Mexiku už proměnil, překonal rekord Sebastiana Vettela a stal se historicky nejmladším šampionem v dějinách F1.
Zařadí se mezi velikány: Ať už u nás, nebo jinde, další tituly získá

Zařadí se mezi velikány: Ať už u nás, nebo jinde, další tituly získá

Doba čtení 1 min

Článek byl publikován 02.11.2026 01:55

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Tento článek byl publikován ze zdrojů SvětFormule.cz

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